ВДВІЧІ МЕНШЕ ПОЖЕЖ!

З початку року на Макарівщині (на території бувшого Макарівського району) виникало вдвічі менше пожеж у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, станом на 1 березня – зареєстровано 30 бойових виїздів, у 2020 році – 61 виїзд, що звичайно й не дивно, зважаючи на погодні умови та неймовірно засніжену зиму, на відміну від зими минулого року.

Протягом лютого місяця рятувальники дев’ять разів залучалися на гасіння пожеж безпосередньо в приватний сектор, а саме: 4 – житлових будинки: Гавронщина, Бишів, Юрів, Миколаївка та 5 – господарчих будівель: Юрів, Макарів (2), Соснівка та Небелиця. ДСНС наголошує, щоб не повторювати невтішну статистику минулого року, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, слідкуйте за недопущенням пустощів дітей з вогнем та легкозаймистими матеріалами, особливу увагу звертайте на прибирання приватних ділянок та нагадує про заборону випалювання сухого листя, трави та чагарників, що карається відповідно до законів україни.

Макарівський РС ГУ ДСНС України

у Київській області.