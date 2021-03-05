ЩО ТАКЕ ПРОБАЦІЙНА ПРОГРАМА?

Наше майбутнє – залежить від нас самих. Але не завжди людина стає на правильний шлях в житті, спіткаючись за «ситуації життя» переступаючи закон людина може опинитися на лаві підсудних. Такі порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем проживання.

Покладення на суб’єкта пробації обов’язку проходження пробаційної програми здійснюється судом відповідно до пункту 4 частини другої статті 76 кримінального кодексу україни. а зараз потрібно детальніше розібратися, що таке пробаційна програма? Пробаційна програма – це система занять, які проводяться за визначеним графіком і мають на меті корекцію поведінки, яка суперечить прийнятим у суспільстві (громаді) нормам, а також формування соціально сприятливих змін особистості. Метою реалізації пробаційних програм є виправлення суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на яких судом покладено обов’язок проходження пробаційних програм, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. Завданням реалізації пробаційних програм є застосування комплексу заходів, необхідних для корекції соціальної поведінки суб’єктів пробації або її окремих проявів, формування соціально сприятливих змін особистості, які можливо об’єктивно перевірити. Реалізація пробаційних програм здійснюється уповноваженим органом з питань пробації. Заходи щодо реалізації пробаційних програм затверджуються Мін’юстом. Уповноважений орган з питань пробації забезпечує подання суду, який поклав на суб’єкта пробації обов’язок проходження пробаційної програми, інформації про затверджені пробаційні програми, визначені в них завдання, зміст заходів, порядок проходження та оцінку результатів реалізації програми.

Уповноважений орган з питань пробації може залучати до реалізації пробаційних програм волонтерів пробації, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. Так станом на 16.02.2021 року в Макарівському районному відділі філії Державної установи «Центр пробації» у м. Києві та Київській області є два куратори пробаційних програм, які пройшли відповідне навчання: начальник відділу майор внутрішньої служби Прохорова Альона Олександрівна та фахівець відділу Депутат Анна Анатоліївна. Також в нашому відділі на даний часна виконанні 5 пробаційних програм із них 4 повнолітні та 1 неповнолітній. Робота з ними проходить ефективно. Наразі можемо сказати, що пробаційні програми допомогають розкритися суб’єктам пробації, в них виникає довіра до нас, вони починають розуміти, що саме вплинуло на них зробити певний злочин. Наша головна ціль це «полагодити їхнє мислення» скерувавши його тільки на позитивні вчинки та навчити не опускати руки в життєвих ситуаціях. Отже пробаційна програма дозволяє нам подивитися на емоції, думки, дії, вчинки суб’єктів пробації у певних ситуаціях та скорегувати неправильний хід дій.

Макарівський районний відділ філії Дежавної

установи «Центр пробації» у м. Києві

та Київській області.