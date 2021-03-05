ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА

«26 лютого на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони серед актуальних та важливих питань державної безпеки обговорювались невідкладні заходи щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства.

Президент дав чіткий дедлайн врегулювання питання подвійного громадянства. Сховати його ні в кого з представників влади не вийде. Це питання вже давно на часі. Сподіваємось, що протягом двох місяців матимемо вже зрозумілий механізм щодо подвійного громадянства.» – написав на своїй facebook-сторінці народний депутат Олег Дунда.

Нагадаємо, що наприкінці січня відповідний законопроєкт №4640 «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України» зареєстрували депутати фракції «Слуга народу» Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Микиша.