МАКАРІВСЬКА ТГ

26 лютого відбулося пленарне засідання шостої позачергової сесії Макарівської селищної ради під головуванням селищного голови Вадима Токаря. На сесії депутати дали згоду на прийняття об’єктів індивідуально визначеного майна у комунальну власність Макарівської селищної територіальної громади, а саме: приміщення Районного будинку культури та будівель первинної ланки медицини.

Також депутати внесли зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік та до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Макарівської селищної ради. Депутати надали згоду на безоплатну передачу у комунальну власність об’єктів житлового фонду державної власності. В засіданні сесії взяв участь начальник відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області Олександр Омельяненко, який доповів про комплексну програму по забезпеченню охорони публічного порядку, охорону прав і свобод громадян та профілактику правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Макарівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки. Було прийняте рішення про створення поліцейських станцій в Колонщині, Ніжиловичах, Юрові та Липівці. Також присутніх було проінформовано про те, що четверо поліцейських проходять конкурсний відбір на посади поліцейських офіцерів громади, які вже в цьому році зможуть приступити до виконання покладених на них обов’язків і це дасть змогу жителям громади отримати якісні поліцейські послуги на місцях. Також на сесії розглядались й інші питання та були прийняті відповідні рішення.