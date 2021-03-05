МАКАРІВСЬКА ТГ
Березень 5, 2021
26 лютого відбулося пленарне засідання шостої позачергової сесії Макарівської селищної ради під головуванням селищного голови Вадима Токаря. На сесії депутати дали згоду на прийняття об’єктів індивідуально визначеного майна у комунальну власність Макарівської селищної територіальної громади, а саме: приміщення Районного будинку культури та будівель первинної ланки медицини.
Також депутати внесли зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік та до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Макарівської селищної ради. Депутати надали згоду на безоплатну передачу у комунальну власність об’єктів житлового фонду державної власності. В засіданні сесії взяв участь начальник відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області Олександр Омельяненко, який доповів про комплексну програму по забезпеченню охорони публічного порядку, охорону прав і свобод громадян та профілактику правопорушень із впровадженням Поліцейського офіцера громади в межах Макарівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки. Було прийняте рішення про створення поліцейських станцій в Колонщині, Ніжиловичах, Юрові та Липівці. Також присутніх було проінформовано про те, що четверо поліцейських проходять конкурсний відбір на посади поліцейських офіцерів громади, які вже в цьому році зможуть приступити до виконання покладених на них обов’язків і це дасть змогу жителям громади отримати якісні поліцейські послуги на місцях. Також на сесії розглядались й інші питання та були прийняті відповідні рішення.