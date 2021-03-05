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Макарівські вісті

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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ на МАКАРІВЩИНІ

Березень 5, 2021

Народження

У лютому 2021 р. народилося 11 дітей, з них – 6 хлопчиків.
Рідковживані імена дітей: Домініка, Каталія, Лев.

Смертність

Померло 62 особи. З них 32 – чоловіки. У працездатному віці (до 60 років) пішло з життя 13 мешканців. Найстаршому померлому виповнилося 95 років. Наймолодшому померлому – 5 місяців.

Одруження та розлучення

Зареєстровано 6 шлюбів. Наймолодшій нареченій виповнилося 20 років. Розлучилося 12 подружніх пар, з них 8 – за рішенням суду.

Ірина ТАРАСЮК,
начальник Макарівського РВ ДРАЦС
ГТУЮ у Київській області.

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