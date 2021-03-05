ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ на МАКАРІВЩИНІ

Народження

У лютому 2021 р. народилося 11 дітей, з них – 6 хлопчиків.

Рідковживані імена дітей: Домініка, Каталія, Лев.

Смертність

Померло 62 особи. З них 32 – чоловіки. У працездатному віці (до 60 років) пішло з життя 13 мешканців. Найстаршому померлому виповнилося 95 років. Наймолодшому померлому – 5 місяців.

Одруження та розлучення

Зареєстровано 6 шлюбів. Наймолодшій нареченій виповнилося 20 років. Розлучилося 12 подружніх пар, з них 8 – за рішенням суду.

Ірина ТАРАСЮК,

начальник Макарівського РВ ДРАЦС

ГТУЮ у Київській області.