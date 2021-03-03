МАКАРІВСЬКА ДПІ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКІВ

Макарівська ДПІ ГУ ДПС у Київській області (далі – ДПІ) є структурним підрозділом Головного управління ДПС у Київській області, при якій створено центр обслуговування платників (далі – ЦОП).

На території Макарівського району, відповідно до вимог Податкового кодексу України, Макарівська ДПІ, крім іншого, виконує й функції з сервісного обслуговування платників податків, реєстрації та ведення обліку платників податків і платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб тощо.

Станом на 01.01.2021 на обліку в ДПІ перебуває 1718 юридичних осіб та 1930 фізичних осіб-підприємців. За 2020 рік зареєстровано 42 юридичні особи та 276 фізичних осіб-підприємців. Протягом 2020 року до Макарівської державної податкової інспекції надійшло 3393 звернення платників податків щодо надання адміністративних послуг, у тому числі в електронному вигляді 344 звернення. Відповідно до Регламенту діяльності ЦОП, Положення про центр обслуговування платників Макарівської ДПІ, працівниками ДПІ видано: 1691 картка платника податків, 305 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів і утриманих податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – 11, зареєстровано 337 платників єдиного податку; видано 297 витягів з реєстру платників єдиного податку, зареєстровано 313 книг обліку розрахункових операцій, 159 реєстраторів розрахункових операцій та 17 розрахункових книжок, 253 книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, видано 1 довідку про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, підтверджено статус податкового резидента України 5 платникам податків.

Протягом звітного періоду платниками податків подано 22604 податкової, фінансової та іншої звітності, із них засобами телекомунікації – 19359. Платникам податків постійно надаються усні консультації, консультації в телефонному режимі у межах компетенції. ДПІ забезпечує облік платників податків для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства.

Так, до місцевого бюджету Макарівського району за 2020 рік платниками податків сплачено всього 80178,3 тис. грн, в тому числі:

Земельний податок – юридичні особи: 7568,8 тис.грн, фізичні особи – 10860,7 тис. грн;

Єдиний податок – юридичні: 4021,3 тис. грн,

фізичні особи-підприємці – 30414,6 тис. грн;

Нерухоме майно – юридичні: 5006,2 тис. грн, фізичні особи – 778,1 тис. грн;

Акцизний податок – 5420,0 тис. грн;

Плата за ліцензії – 429,8 тис.грн;

Застосовані штрафні санкції – 313,8 тис. гривень.