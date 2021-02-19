ЩИРА ПОДЯКА!

Я людина вже похилого віку, розміняла вже восьмий десяток. Живу на околиці села, на вулиці останній будинок. Далі навколо безмежне поле. І дуже тяжко приходиться в зимовий час, коли снігова заметіль гуляє по полю і сніг сипле, ніби пухом покриваючи землю білою ковдрою.

Так було і в цей день, цілу добу нічого не віщало про негоду, ясно світило сонечко, небо було безхмарне. Та на вечір вже все помінялось, нависла чорна хмара, із неба посипав лапатий сніг, за кілька годин засипало снігом всю вулицю, а ще допоміг вітер, здимаючи із поля сніг прямо у вулицю. От думаю, до ранку намете, то не можна буде вийти з двору. А на ранок повинна під’їхати машина-магазин із продуктами, на який чекають немічні пенсіонери, які не можуть дійти до магазину в центр села, бо живуть за 2 км від центру. Але яким було моє здивування, коли я встала вранці і вся наша вулиця «Старий шлях» була розчищена від снігового завалу. Я довідалась, що це наш земляк, колишній депутат районної ради, фермер Микола Михайлович Курач, не жаліючи свого особистого часу – цілу ніч визволяв усе село від снігопаду і робив це за власний кошт!

Від імені жителів села Мотижин, і від мене особисто, висловлюємо йому велику подяку за його роботу. Побільше б таких молодих, завзятих, працелюбних, добросовісних, чуйних людей, які приходять на поміч і не лишають у біді. Люди були задоволені, бо багато хто їздить на роботу в м. Київ і завдяки розчищеним вулицям – автобуси відправились вчасно!

Миколо Михайловичу! Ми Вас поважаємо і бажаємо не здавати своїх позицій!

Олена Данилівна Довгич,

колишній депутат сільської ради

багатьох скликань

та колишня медична сестра

Мотижинської лікарні.