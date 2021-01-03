ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ на МАКАРІВЩИНІ за 2020

Народження

У 2020 р. народилося 278 дітей, з них – 147 хлопчиків. Найбільше народжували у жовтні (42 дитини), найменше – у серпні (17 дітей). Рідковживані імена дітей: Самуїл, Анабель, Домініка, Алісія, Аделіна, Ітан, Мія, Аел, Мадіна, Мухсін, Хілмі, Лукреція, Теодор Давид, Арсенія, Любомир.

Смертність Померло 908 громадян, з них – 432 чоловіків. Найвища смертність була у грудні (113 осіб), найнижча – у квітні (59 осіб). У працездатному віці (до 60 років) пішло з життя 202 мешканці. Найстаршій померлій виповнилося 101 рік. Наймолодшому померлому – 18 років.

Одруження та розлучення Зареєстровано 132 шлюби, всі – у райцентрі. Найбільше одружувалися у жовтні (22 шлюби), найменше – у квітні (1 шлюб). Наймолодшій нареченій виповнилося 18 років, найстаршій – 71 рік. Розлучилося 118 подружніх пар, з них 91 – за рішенням суду. Найбільше розлучалися у серпні (19 розлучень), а найменше – у травні та червні (по 3 розлучення).

Ірина ТАРАСЮК, начальник Макарівського РВ ДРАЦС ГТУЮ у Київській обл.