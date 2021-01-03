ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ на МАКАРІВЩИНІ за 2020
Січень 3, 2021
Народження
У 2020 р. народилося 278 дітей, з них – 147 хлопчиків.
Найбільше народжували у жовтні (42 дитини), найменше – у серпні (17 дітей).
Рідковживані імена дітей: Самуїл, Анабель, Домініка, Алісія, Аделіна, Ітан, Мія, Аел, Мадіна, Мухсін, Хілмі, Лукреція, Теодор Давид, Арсенія, Любомир.
Смертність
Померло 908 громадян, з них – 432 чоловіків.
Найвища смертність була у грудні (113 осіб), найнижча – у квітні (59 осіб).
У працездатному віці (до 60 років) пішло з життя 202 мешканці.
Найстаршій померлій виповнилося 101 рік.
Наймолодшому померлому – 18 років.
Одруження та розлучення
Зареєстровано 132 шлюби, всі – у райцентрі.
Найбільше одружувалися у жовтні (22 шлюби), найменше – у квітні (1 шлюб).
Наймолодшій нареченій виповнилося 18 років, найстаршій – 71 рік.
Розлучилося 118 подружніх пар, з них 91 – за рішенням суду.
Найбільше розлучалися у серпні (19 розлучень), а найменше – у травні та червні (по 3 розлучення).
Ірина ТАРАСЮК,
начальник Макарівського РВ
ДРАЦС ГТУЮ у Київській обл.