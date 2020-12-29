Олександр ПІРНАЧ: «НАМ ПО СИЛАМ БУТИ В ТРІЙЦІ ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ»
Грудень 29, 2020
Постійні читачі, нам зауважать, що цьогоріч ми дуже багато уваги приділяємо ФК «Партизан» з Кодри. На це у нас є кілка причин. По-перше, команда вперше за багато років стала чемпіоном. По-друге, у клубі сформували справжню професійну структуру і ми, розповідаючи про «партизан», сподіваємося, що цей приклад надихне інші клуби нашого краю.
Сьогодні ми говоримо з віце-президентом клубу Олександром ПІРНАЧЕМ. Кому як не йому, краще за всіх знати внутрішню кухню команди.
– Пане Олександре, звідки Ви родом?
– Народився я в Кодрі. І на сьогодні кращого місця ніж Кодра не уявляю.
– Яку школу закінчували?
– Закінчив 11 класів Кодрянської середньої школи.
– Яким учнем Ви були? Які оцінки в атестаті?
– Відразу зазначу, що школу закінчував за 5-ти бальною системою. Атестат у мене «хорошиста».
– Який вчитель справив на вас найбільше враження?
– Це однозначно вчитель української мови та літератури, мій класний керівник Світлана Павлівна Сопленко. Досі ми з нею спілкуємося в багатьох ситуаціях згадую її поради.
– Під час інтерв’ю Іван Євсеєнко розповів, що Ви з ним грали у шкільній футбольній команді. Коли Ви почали захоплюватися футболом?
– У 12 років серйозно почав захоплюватися футболом. Грав лише на рівні школи та району.
– У яких командах Ви грали? Скільки років нараховує ваша кар’єра гравця?
– У моєму житті була лише одна команда – «Партизан». Грав я у ній 8 років, кар’єра моя закінчилася у 20 років.
– Чи були титули у Вашій кар’єрі гравця?
– Свого часу ми вигравали Кубок ім. О. Меля, який розігрували у Андріївці. Чемпіонами не були, але нерви потріпати могли будь якій команді.
– На якій позиції грали?
– Пограв багато де. Починав нападником, потім грав у центрі півзахисту. А закінчував кар’єру центральним захисником.
– У Вашій кар’єрі гравця були тренери?
– Ні. Ми самі по собі організувалися і самі по собі грали.
– А як Ви потрапили до «Партизана»?
– Роки два у першій половині 1990-х Кодра не заявляла свою команду. Потім районне керівництво поставили перед фактом нашу селищну раду про необхідність заявки команди. Селищний голова звернувся до нас з проханням захистити честь «Партизана». Ми з хлопцями погодилися.
У нас як раз команда зібралася хороша з хлопців 1985 року народження. До нас приєднали на два роки старші хлопці. І у нас вийшла досить сильна команда.
– Всіх партнерів пам’ятаєте?
– Зараз спробую згадати. Олексій Мокійчук, Юрій Макаров, Микола Міхеєв, Роман Аугліс, Олександр Осецький, Іван Євсеєнко. Ще були хлопці, але відразу не згадаю.
– А Матвій Євсенко грав?
– Так. В основі виходив рідко. Але трішки грав.
– А хто був капітаном і лідером команди?
– Оскільки я постійно був двигуном команди, то відразу хлопці віддали мені капітанську пов’язку.
– Деякий час Ви були поза футболом. А потім відразу віце-президент клубу?
– Да у 2018 р. ми спільно з Матвієм Євсеєнком почали думати про відродження футбольної слави у Кодрі. І у тому ж році
розпочали реалізовувати свій проєкт.
– А що стало причиною Вашого з Матвієм Євсеєнком відновлення «Партизану»?
– Це, насамперед, бажання захопити спортом дітей. Колись у Кодрі популярністю користувався і хокей і футбол. А потім був період, що дітлахам спорт перестав бути цікавим. І ось ми вирішили повернути бажання у дітей до спорту. Також ми хотіли повернути спортивну славу нашому селищу і всі традиції, які тут існували уже багато років.
– З чого починався Ваш проєкт?
– Починався він з відродження стадіону.
– А розкажіть детальніше, як йшов процес реконструкції стадіону?
– Відродження стадіону, це спонтанний проєкт. Спочатку зібрали команду. Але виявилося, що грати вдома не можемо. Приїхали з Матвієм Євсеєнком поглянули на «Маракану». Вирішили, що буде поступово робити.
Почали з того, що зняли ворота. У цей час в Кодрі ремонтували дорогу. Попросили водія грейдера порівняти поле. Він пройшов один раз, і поїхав, сказавши що у нас нічого не вийде. А ми уже кинути не можемо.
Попросили допомоги у громади. На наше здивування, бажаючих відгукнулося багато. От спільними зусиллями і зробили.
– Але ми маємо приклад Пашківки. Вони паралельно з вами робили стадіон. Але цього року ваше поле і їхнє, це дві великі різниці. В чому таємниця?
– Дійсно так. Зробити поле, це одна справа. А утримувати його, це інша. Тут варто виразити слова подяки Олександру Ауглісу. Він був головним прорабом при реконструкції. Він зараз є «директором» стадіону.
Утримання поля, це його рук справа. Траву на стадіоні потрібно вчасно підживити, полити, покропити від шкідника та різних хвороб. Утримання стадіону, це більш кропітка робота ніж його реконструкція.
А тому, ще раз наголошу, «Партизан-Арена» в такому чудовому стані завдяки Олександру Ауглісу.
– А яку техніку Ви маєте для утримання стадіону?
– Спочатку все робили вручну. І лише нещодавно нам селищна рада подарувала трактор.
– Коли і як Ви познайомилися з Сергієм Коноваловим?
– У нас з Сергієм Борисовичем є спільний знайомий. Перший раз він нас познайомив з Борисовичем під час кількахвилинної зустрічі в Києві. А потім уже організували зустріч в кафе: я, Матвій Євсеєнко, Сергій Коновалов і наш знайомий Дмитро Самсоненко.
І уже під час цієї зустрічі йшла мова про дитячу школу в Кодрі.
– Ваші враження від знайомства з Сергієм Коноваловим?
– Це порядна, відверта, чесна людина. Таких я мало зустрічав у своєму житті. Одним словом – Людина.
– Коли ми спілкувалися з Богданом Білявським він Вас охарактеризував такими ж словами. Чи не важко двом особам з однаковим характером спілкуватися в одному колективі?
– Ми з Сергієм Борисович легко знаходимо спільну мову. І проблем у спілкуванні немає. З ним спокійно спілкуємося на різні теми від сімейних питань до командних справ.
– Які зміни відбулися в команді, коли Сергій Коновалов став тренером?
– Кардинальних змін не відбулося. Лише попросив познайомити з гравцями, яких ми мали на той час.
– А як відбувався підбір команди цього сезону. Це вибір тренера чи Ваш?
– На жаль, в Кодрі на сьогодні немає молоді, яку б можна було задіяти в команді. Сподіваюся, що через років 5 основою «Партизана» будуть місцеві гравці. А поки що, змушені запрошувати гравців зі сторони.
Сергій Коновалов привіз до Кодри кількох футболістів: Анатолія Кучинського, Анатолія Пилипенка та Івана Гробовенка.
А всіх інших покликав я. У цьому питанні мені багато допомагав Костянтин Седлов. Він нам запропонував Агасі Асланяна.
А запрошували так, покликали за порадою Костянтина з «Альтіс» Копилів Олексія Поштаря. Він запросив в команду Максима Брезденюка, Андрія Мельника та Дмитра Поліщука.
Віктора Сидоренка я знав по виступах за команду з Грузького. Хотів заявити ще до початку чемпіонату, але не вдалося сконтактувати. Але на жаль, на повну силу зіграти йому не вдалося.
Віктора Устименка мій знайомий порекомендував.
– В одній грі у складі «Партизану» був помічений афроамериканець. Розкажіть вболівальникам хто це був.
– Чесно зараз навіть не згадаю як його звали. Порекомендували нам його через Євгена Морозко. Відіграв одну гру за «Партизан».
– У 1-му турі в заявці «Партизана» були брати Касічи з Копилова. А далі вони зникли з команди. Що трапилося?
– Дуже складна історія. Скажу просто. Я радий, що наша співпраця з ними тривала лише один тур.
– Під час гри проти «Прайду» королівські вболівальники, закидали у адрес Вашої команди відсутність місцевих вихованців. І наводили приклад власної команди, де майже всі місцеві. Не вже у нашому краї ситуація з гравцями дуже складана, що доводиться кликати футболістів зі столиці?
– Так. Дійсно така проблема в Макарівській громаді існує. Зараз на районному рівні грають хлопці 1990-х років народження. Дітей такого віку на Макарівщині не багато.
Наприклад, у Кодрі класи були по 4–5 учнів. Про яку команду може йти мова.
Королівцям у цьому плані пощастило більше. У них було покоління, яке зараз складає основу команди. Вони пройшли через руки Миколи Синяченка і сформувалися як справжня футбольна команда.
Але в інших населених пунктах ситуація подібна до Кодри. А тому зараз у нашому краї дефіцит зі спортсменами.
Повторюся, але сподіваюсь, що ситуація кардинально зміниться через років 5. Справді, зараз місцевих вихованців ми можемо перерахувати на пальцях однієї руки: брати Журбеї, Артур Завориченко, Вадим Коломаренко, Славік Осипенко.
– А де зник Микола Хмільовський?
– Він хлопець молодий. На жаль, бувають ситуації не правильно оцінені ним. Минулого року він образився чомусь і перестав з’являтися в команді. Потім зателефонував мені. Спитав чи можна повернутися. Ми з радістю зустріли його. Відіграв перше коло. Тренер і далі продовжував на нього розраховувати. Але знову Микола щось надумав і перестав з’являтися в команді. Зараз займається боксом. Сподіваюся, що передумає і знову повернеться до футболу, адже він був найшвидшим гравцем в команді. І Сергій Борисович знав як використати його сильні сторони на користь команди.
– У чемпіонському сезоні на полі у складі «Партизана» грали Олександр Заглинський та Олександр Аугліс, чи не було у Вас бажання відіграти хоч кілька хвилин?
– Скажу однією фразою: «Очі бажають, але ноги не можуть».
– На Вашу думку Макарівський район виграв від створення Об’єднаного чемпіонату?
– Ні. Мені здається, це був значний крок назад. Місцева федерація, на чолі з Олександром Богдюком, повинна була подумати як створити свій власний чемпіонат. Як би ми відродили всі команди нашого краю зі славним минулим, нашому б чемпіонату не було б рівних. І до нас би просилися. Сильні команди були в Андріївці, Мотижині, Червоній Слободі, Фасовій. Не забуваємо про Копилів.
Свого часу, коли я ще грав за «Партизан», команди у селах створювалися ледь не силою, по дзвінку зверху. Може і зараз би варто такі методи використати.
Відродивши свій чемпіонат, викликали б інтерес до спорту у школярів.
– Ваше враження від організації Об’єднаного чемпіонату та від рівня суддів?
– Скажу так: «На кухні не може бути дві господині». Організатором подібних чемпіонатів має бути одна сторона.
Суддівство завжди було проблемним питанням в наших чемпіонатах. І цей рік не став винятком. Сподобалася робота Дмитра Романюка, але на жаль, він був лише на одній грі.
Ми були готові, що крім суперників доведеться боротися і з суддівством. І все ж стали чемпіонами, незважаючи ні нащо.
Але Макарівська федерація, повинна працювати над підвищенням кваліфікації місцевих суддів. А може навіть залучати на ігри з інших федерацій людей.
– Повертаємося до перемоги в чемпіонаті. Коли в клубі «Партизан» повірили в чемпіонство?
– Після гри з «Прайдом». Уже після першої гри з «Легіоном» я повірив, що ця команда здатна на чемпіонство. Думав, що будемо боротися за нього до останнього туру. Але в перемогу повірив, лише після того як реально її отримали.
– Яка гра «Партизана» в чемпіонаті була найкращою, а яка найгіршою?
– Найкращою стала домашня гра проти ФК «Бородянка» коли ми переграли суперника по всіх пунктах і перемогли 2:0.
А найгіршими вважаю ті, що ми програли вдома проти «Легіону» та на виїзді про «Бородянки». Хоча знаю, що були свої причини поразок.
– Ви з Сергієм Коноваловим розбираєте в деталях суперників по чемпіонату?
– Майже всі команди мені знайомі по минулому чемпіонату. У їхньому складі мало відбулося змін. Сергій Борисович суперників перед першим колом не бачив. А тому я говорив на чому потрібно зосередитися, а він уже відповідно будував тактику. У другому колі уже разом розбирали суперників і вирішували питання тактики.
– У ході чемпіонату Ви три гри заміняли на тренерському містку Сергія Коновалова. Чи важко було в ролі тренера?
– Ні. Не важко. Оскільки я постійно був поруч з Сергієм Борисовичем, то ситуацією володів і хлопці по професійному підійшли до ігор у цей період.
– Команда, яка стала чемпіоном уже досягла свого максимуму? Чи вона здатна на більше?
– Ми можемо більшого. Моя мрія щоб «Партизан» був учасником обласної першості. З дитинства пам’ятаю, як в Кодру приїжджала грати команда «Діназ» Вишгород. Хочу щоб такий футбол повернувся в селище. На мою думку, нам по силам бути в трійці першості області.
– Ви уже цього року спробували свої сили на обласному рівні. Ваші враження від обласної Ліги Чемпіонів.
– Для мене головне, що суперник залишився задоволений від організації матчу у Кодрі, від поля. А також приємно, що у
матчі проти Малої Снітинки ми показали, що можемо достойно грати на обласному рівні. Після таких ігор хочеться більшого.
– Чи може «Партизан» повторити шлях «Колоса» з Ковалівки?
– Дуже складне питання. Ми зараз вирішуємо проблему участі наступного року в обласній першості. Чудово розуміємо з
президентом клубу, що самі не витягнемо. Шукаємо спонсорів. А якщо будуть інвестори, то нам все по силам.
Але щоб повторити шлях «Колоса» то ми маємо 24 години на добу жити футболом.
– Які плани ФК «Партизан» на наступний сезон?
– Повторюся, хотілося б пограти на область. Але для цього в команди має бути ще один спонсор. Адже команді потрібно
підсилюватися. Нам потрібен центральний захисник і ще один нападник.
– І насамкінець, яка команда розчарувала Вас у цьому чемпіонаті, а яка стала відкриттям?
– Розчарувала мене «Юність» з Пашківки. З їхній складом, я від них чекав більшого. Тим більше чемпіонат почали дуже жваво. А потім здулися.
А відкриття, це «Прайд» з Королівки.
– Ваша трійка найкращих команд чемпіонату.
– Перша це однозначно «Прайд». Ну і призери: «Бородянка» і «Юніор».
– Ваша трійка гравців «Партизана» в цьому чемпіонаті.
– Анатолій Кучинський, Агасі Асланян та Андрій Мельник.
– Трійка гравців Об’єднаного чемпіонату.
– Руслан Лазебний, Микола Старов та Богдан Білявський.
– Ваші побажання нашим читачам напередодні Нового року.
– Бажаю, щоб все найгірше залишилося у 2020 році. І всім здоров’я.
– Дякую за спілкування.
– Дякую за запитання.
Спілкувався Віталій ГЕДЗ.