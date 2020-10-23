ПОВЕРНУЛИ РІДНИМ ТА РЕАБІЛІТУВАЛИ

Від редакції: Як уже повідомлялося на сторінках «Макарівських вістей» 18 вересня у Макарові відбулася передача праху червоноармійця Каіржана Тикшикеєва. У заході брали участь військовий аташе Казахстану в Україні Сабіт Бекмуратов та Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Пошуковці і досі продовжують отримувати слова подяки від родини Тикшикеєвих за повернення їхнього дідуся. А також, виконуючи прохання онука Каіржана Марата Тикшикеєва, сьогодні публікуємо розповідь про віднайденого бійця, з якої ви дізнаєтеся чому родина так схвильовано сприймає повернення праху дідуся. Текст, за проханням автора, подаємо мовою оригіналу…

Кайыржан Тикшекеев родился в 1916 году в селе Даукара Айыртауского района Северо-Казахстанской области в семье главы рода Тикшекея и Жамиля.

Деды Кайыржана служили при царе Александре ІІ в должности старшины рода Колдей, также занимались строительством школы, обучали детей, выращивали пшеницу, занимались скотоводством.

Прадед Сактагулов Утетлеу участвовал в инаугурации царя Александра ІІ.

В 1929 году Кайыржана в 13 лет женили, супруге Кайни было 11 лет. Учитывая голод в стране, выкуп за невесту отдали четыре мешка пшеницы.

Бабушка Кайни рассказывала, несмотря на то что мы женаты – игрались допоздна во дворе, мать Кайыржана загоняла их палкой домой. Друзья к нему приезжали с соседних сел, игрались во дворе с ними до темна.

Как-то они задержались допоздна, Кайыржан предлагал им остаться у него дома. Будучи женатым по детски хотел положить спать друзей рядом з собой и женой Кайни.

Кайыржан был образованным человеком. До армии работал счетоводом в колхозе. Об этом также говорят письма, которые он писал на латинице их пришло 12 штук. Сейчас они хранятся в архиве города Астана.

7 февраля 1940 г. его призвали в Красную армию, хотя он был единственным кормильцем в семье. Дома проживала бабушка Акмандай, мать Жамиля, младшая сестра Магриза, жена Кайни, дочь Магрой, сын Дула, а также жена была беременная третьим ребенком.

Кайыржана отправили служить в город Сочи в 28-ю горно-стрелковую дивизию. В письмах он говорит, что стреляет отлично. Вместе з ним служили десятки земляков.

Через 5 месяцев после его отъезда в армию рождается третий ребенок – второй сын, которого Кайыржан так никогда и не увидит. В письмах он просит его назвать Аскером, что в переводе на русский означает воин.

По рассказам бабушки Кайни в гражданской жизни дедушка Кайыржан писал стихи, одевался модно, уезжал в армию в черном пальто и белой рубашке. С армии письма шли часто. Отдельно писал письма матери и родным и отдельно жене и детям. С женой любил переписываться стихами. На стихи мужа бабушка Кайни накладывала мелодию и пела в ауле.

В настоящее время сохранилось только три песни. Две из них даже записаны еще в исполнении жены Кайни в январе 1991 года. Бабушка Кайни умерла в сентябре 1995 года.

По письмам нам удалось восстановить боевой путь дедушки Кайыржана. Начало пути город Сочи, затем город Ворошиловград (современный Луганск), затем Святогорск, город Карла Маркса, город Ржищев, потом город Киев и на этом путь обрывается. В последнем своем письме (мы его потеряли) он рассказывал, что они готовятся к бою под Киевом. После этого писем от Кайыржана мы больше не получали.

Сослуживцы-земляки рассказывали, что дедушку Кайыржана ночью забрали, отобрав на какую-то операцию, так как он хорошо стрелял. После этого сослуживцы его больше не видели.

По рассказам сына Аскера (моего отца), в селе люди распустили слух будто он сдался в плен, женился на немке и живет в Германии. В результате этих слухов з сыновьями Кайыржана Дулатом и Аскером был такой случай. В 1950 году их выгнали з новогодней елки, поскольку они дети предателя страны.

В настоящее время в Казахстане живет 18 внуков Кайыржана. Его детей уже в живых нет.

В конце марта 2020 года к нам пришло сообщение с Украины, что, в Макаровской районе в Украине, найден прах нашего дедушки Кайыржана.

Его прах нашли поисковики СПО «Вертикаль» во главе с Владимиром Жарко. Нашей радости не было предела. Как в песне «со слезами на глазах» мы приняли это известие.

Еще раз через газету «Макаровские вести» хотим выразить слова благодарности участникам поиска нашего дедушки. Отдельная благодарность всем кто организовал передачу праха на родину: Вадим Токарь, Владимир Жарко, Людмила Колос и другие.

В 2019 году в Астане в канун Дня Победы была организована выставка с письмами и фотографиями участников войны. Также был дан поминальный обед за умершими воинами. Местный телеканал на основе этой выставки снял сюжет об дедушке Кайыржане. А в 2020 году найден его прах. Это считать совпадением или случайностью? Сам Аллах помог найти нашего дедушку. Нам внукам выпала честь похоронить его в родном селе. Дедушка возвращается и мы с его возвращением реабилитированы в глазах земляков.

Спасибо Вам всем!

Марат ТИКШИКЕЕВ,

внук Кайыржана Тикшикеева

(Казахстан).