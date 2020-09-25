Ганна ПОЛИВАЧ: «ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ ЖАЛКУЮ, ЩО ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ ПОВ’ЯЗАЛА З ДОШКІЛЛЯМ…»

27 вересня в Україні відзначають День вихователя і всіx дошкільних працівників. Користуючись нагодою ми вирішили поспілкуватися з представниками цієї нині не популярної професії. Після довгих дебатів в редакції, свій вибір зупинили на дитячому садку «Барвінок». Ганна Дмитрівна ПОЛИВАЧ відразу погодилася на зустріч. Розмова вийшла відвертою і цікавою.

– Добрий день. Ганно Дмитрівно звідки Ви родом?

– Родом я з Черкащини. Народилася і навчалася в школі у місті Канів.

– Як Ви потрапили до Макарова?

– Після одруження у 1990 р. приїхала на постійне місце проживання до чоловіка. Тут і залишилася.

– Яку освіту ви маєте? Який заклад закінчували?

– У мене вища освіта за спеціальністю «Дошкілля». Закінчувала на той момент педагогічний інститут імені Горького. Зараз це уже університет імені Драгоманова.

– І відразу працювали за спеціальністю?

– Так у 1992 р. прийшла до «Барвінка» працювати вихователем, потім була на посаді методиста. А з 1995 р. завідуюча ДНЗ «Барвінок».

– Робота у «Барвінку» це Ваш перший трудовий досвід?

– Ні. Я вперше на педагогічну ниву стала у 18 років. У 1986 р., у себе на батьківщині, я працювала у дитячому садку при місцевому заводі.

– Чи пам’ятаєте свої враження про «Барвінок», коли переступили вперше його поріг?

– Пам’ятаю багато дітей. Наприклад, у групі, яку я взяла було 35 вихованців.

Я була молодою, але страху не було. Можливо і тому, що з першого дня я люблю свою роботу.

– А ви уявляєте себе на іншій роботі?

– Я уже не один раз над цим роздумувала. І кожного разу приходжу до висновку, що я себе бачу лише вихователем у дитячому садку. Навіть іноді заспокоюю себе, що я більше нічого не вмію робити, окрім як працювати в садочку з дітлахами. Жодним чином не жалкую, що все своє життя пов’язала з дошкіллям.

– Скільки працівників на сьогодні в ДНЗ «Барвінок»?

– Зараз у садочку маємо 35 працівників.

– А скільки у Вас вихованців?

– На даний момент маємо 8 груп, яких за списками перебуває понад 170 дітей.

– Я кого віку Ви берете дітей до садочку?

– Дітлахів ми приймаємо починаючи з 2-х років. У нас сформована 1-ша молодша група, це діти віком 2–3 роки.

– На території Макарівської селищної ради функціонує чотири садочки. У кожного є своя особлива риса: калинівська «Веселка» – цілодобова, «Теремок» – спеціалізується на інклюзії, «Пролісок» – центр розвитку дитини. А яка особлива риса є у Вашого закладу?

– Цілодобовими ми не стали, бо не було попиту на таку функцію. Щоб створювати інклюзивні групи, або ставати центром розвитку дитини потрібно мати відповідні молоді кадри. А тому нашою особливістю є гуртки англійської мови та хореографії, які ведуть професіонали своєї справи. І дуже багато батьків йдуть до нашого садочка, дізнавшись про результати роботи наших гуртків.

– З якого віку дітей записуєте до гуртків?

– Запис відбувається з 4–5 років. Заняття в гуртках безкоштовне, керівники є нашими штатними одиницями.

– Уже 25 років Ви завідуюча в «Барвінку». За цей час Ви співпрацювали з багатьма Макарівськими селищними головами. З ким було легше вести розмову?

– З усіма головами мені вдавалося знайти спільну мову. Не можу сказати, що з кимось було дуже важко, а з кимось дуже

легко. Але все ж Вадима Токаря відокремлю з позитивною оцінкою.

– Ну а якщо порівнювати селищну владу і районну?

– Однозначно тут перевага на боці Макарівської селищної ради. Торік нам допомогли з капітальним ремонтом. Було утеплено фундамент та проведено внутрішні роботи. Спільно з селищною радою планували ремонтні роботи на кухні цьогоріч, але через пандемію довелося все перенести. Проте минулого тижня було заасфальтовано територію нашого садочку. Також навчальні програми для садочку як того року так і цьогоріч закуплені за кошти селищної ради.

А тому можу сказати, що Макарівська селищна рада на чолі з Вадимом Токарем нас не залишає поза увагою і допомагає

по можливості. Нам завжди в селищній раді йдуть на зустріч.

– Які на Ваш погляд на сьогодні є проблеми в дошкіллі Макарова?

– Мені буде б хотілося щоб дошкільну освіту не забували у вищих щабелях влади. Дуже образливо, що вважають початком освіти дітей школу. Але ж ми знаємо, що фундамент закладається в дитячому садочку.

Хотілося б щоб, окрім селищної влади, і інші допомагали садочкам. Адже ми маємо пам’ятати, все починається в дитинстві. Як буде закладено фундамент в садочку, так буде збудовано стіни в школі.

У садочку дитина вчиться говорити, тримати ложку, виделку, ручку, олівець. Дехто лише в садочку починає говорити. А тому хочеться щоб не забували про дошкільників і хоч трішки нам допомагали.

Також має вирішуватися проблема з кадрами в садочках. Адже, на сьогодні, в садочках Макарова дуже мало молодих спеціалістів з дошкілля. Сучасна молодь бажає відразу отримувати високі заробітні плати, а в садочку це копійки. Зараз у більшості працюють «фанати» своєї справи. Але на своїх плечах тримати дошкілля вони не зможуть довго.

У мій час вступити за спеціальністю «Дошкілля» було дуже важко, а зараз йдуть за цієї спеціалізацією недобори.

Розумію, що це не на рівні влади Макарова, але дуже хочеться знову побачити черги бажаючих працювати в садочках.

– Нещодавно, Вам як і всій Україні довелося відчути на собі, що таке довготривалий карантин. Розкажіть про цей досвід у житті «Барвінка».

– Як і всі ми відразу перейшли на он-лайн роботу. Всі вихователі працювали з батьками дистанційно. У кожній групі батьки щодня отримували завдання, а потім звітували про зроблену роботу. І дуже швидко всі так втягнулися, що були випадку коли вихователь у відпустці, а батьки запитують де завдання на сьогодні.

Спочатку було важко, адже одна справа посадити дітей і розповісти їм напряму, а інша справа донести до батьків, як це вони мають розповісти дітлахам. Але по результатам, які ми маємо на вересень, вважаю що колектив з цими труднощами справився на відмінно.

– На сьогодні у садочках Макарова для роботи з дітлахами використовують кілька різних навчальних програм. Якою користуються у Вас?

– Ми також використовуємо відразу кілька програм. У більшості старші групи працюють за програмою «Упевнений старт». Окремі середні групи вчяться читати за програмою Шелестової.

– Як у «Барвінку» налагоджена співпраця з батьками?

– З усіма батьківськими комітетами при групах у нас дуже тісна співпраця. Батьки допомагають з ремонтом груп. Спільно

з батьками вихователі проводять різні свята. Завжди батьки надають допомогу вихователям відповідних груп. Відмов садочок від батьків ніколи не отримував. А тому скажу відверто, я задоволена тими стосунками, які ми маємо з нашими батьками.

– Влітку в одному з номерів газети «Макарів діловий» була стаття про садочки Макарова і автор написав, що Ви відмовили у спілкуванні. З нами зустрітися погодилися відразу. Ви нам більше довіряєте, чи причина в іншому?

– Ні. Ситуація склалася наступним чином. Журналістка газети «Макарів діловий» зателефонувала і спитала чи погоджуся на розмову. Це було в день нашого відкриття після карантину. Оскільки для нас умови відкриття були дещо новими, ми ще не знали досконало як все це буде відбуватися, то я попросила перенести зустріч хоч на кілька днів. Мені сказали, добре зателефонуємо пізніше. Проходить кілька днів, виходить газета де повідомляють, що я відмовилася від спілкування. Я дещо була здивована від такої новини. Але я є не відмовлялася.

(Читаючи матеріал про післякарантине відкриття дитячих садків на території Макарівської селищної ради, ми знайшли ще кілька не достовірних даних про ДНЗ Макарова, але це тема іншої статті – В.Г.).

– Наше інтерв’ю буде опубліковане напередодні свята. А тому користуючись можете привітати своїх колег Макарівщини.

– Вітаю всіх колег зі святом працівників дошкілля. Бажаю насамперед здоров’я, адже це річ яку сьогодні не можна придбати. Бажаю щастя та радості родинам колег.

Бажаю щоб ми всі завжди посміхалися, бо посмішка це ознака щастя і здоров’я.

Також бажаю бачити усміхненими і здоровими всіх вихованців дитячих садків.

– Дякую за спілкування.

– Дякую Вам, що завітали до нас.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.