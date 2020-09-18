ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ З РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ

14 вересня компанія «Nestle» й компанія з управління відходами «Veolia» оголосили про старт у Макарові пілотного проєкту з роздільного збирання вторинних ресурсів.

Для цього компанії об’єднують зусилля та будуть інвестувати кошти протягом 5 років у розбудову інфраструктури Макарова.

«Розв’язання проблеми переробки твердих побутових відходів є надзвичайно важливим не лише в межах нашого містечка, а й усієї країни. Як ми знаємо, завжди варто починати з малого, у першу чергу – з себе. Я вдячний компаніям-партнерам, «Nestle» та «Veolia», за інвестиції та запуск такого проєкту саме в Макарові. Наша ж громада, зі свого боку, докладе максимум зусиль, щоб зменшити кількість побутових відходів та залишити майбутнім поколінням чисте довкілля», — сказав у вступному слові Вадим Токар, Макарівський селищний голова.

Метою проєкту є розвиток інфраструктури збору та переробки відходів і загальне підвищення рівня збору вторинної сировини. Проєкт дозволить практично впровадити на окремих територіях принцип розширеної відповідальності виробника (РВВ), який покладає відповідальність за управління відходами у першу чергу на виробника – від моменту створення продукту і до етапу переробки упаковки.

Алессандро Дзанеллі, генеральний директор «Nestle» в Україні та Молдові, наголошує на критичній необхідності переходу до циркулярної економіки та запровадження масштабних програм з управління відходами: «Наша компанія взяла на себе зобов’язання до 2025 р. перейти на упаковку з матеріалів, придатних до переробки або повторного використання. Однак для ефективного розв’язання проблеми недостатньо лише створити інноваційне пакування, важливо побудувати ефективну систему збору та переробки відходів на національному рівні. Україна знаходиться на ранніх етапах впровадження циркулярної економіки. Ми бачимо цей проєкт як тест для створення загальнонаціональної системи РВВ. Ми, в «Nestle», прагнемо знайти вдосконалені рішення разом із нашими партнерами для повторного використання та переробки упаковки».

Цей проєкт є дуже важливою трансформацією, де необхідна спільна робота всіх зацікавлених сторін. Тому «Nestle» разом з партнером «Veolia» бере участь у створенні спеціальної інфраструктури та системи збору, сортування й переробки відходів. Під час презентації представники «Nestle» та «Veolia» виражала задоволення від готовності Макарівської селищної ради до впровадження такого проєкту.

«Я захоплений нашим партнерством з компанією «Nestle» в Україні та Молдові, а також підтримкою місцевої ради, де ми впроваджуємо проєкт. Мета нашого партнерства – зробити роздільний збір відходів значним кроком на шляху до створення системи комплексного поводження з твердими побутовими відходами, з максимальним вилученням вторинної

сировини, – розповідає Олександр Королюк, директор підприємств «Veolia» в Україні. – Також я сповнений надії, що цей пілотний проєкт слугуватиме яскравим прикладом для наслідування і для інших українських міст, містечок та селищ».

У межах ініціативи та підготовки інфраструктури міст до проєкту планується встановлення понад 200 спеціалізованих контейнерів для збору таких типів відходів: папір, метал, скло та пластик. Згідно з підрахунками фахівців компанії «Veolia», це дозволить щомісяця збирати близько 20 тонн скла та 25 тонн інших типів відходів. Усе зібране сміття буде відправлятися на переробку та повторно використовуватися, аби зменшити генерацію відходів на території місцевої громади.