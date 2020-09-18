Іван ЄВСЕЄНКО: «ЗА КАДЕНЦІЮ НАШОЇ ГОЛОВИ – ЗМІН В СМТ КОДРА НЕ ВІДБУВАЛОСЬ»

Про Кодру на сторінках газети «Макарівські вісті» матеріалів трапляється дуже мало. Але це не значить, що ми не слідкуємо за життям селища. Останнім часом детальніше почали висвітлювати діяльність ФК «Партизан», і через цю структуру намагаємося спілкуватися з простими мешканцями Кодри, в переважній більшості вболівальниками клубу.

Сьогодні нашим співрозмовником є Іван ЄВСЕЄНКО, колишній гравець ФК «Партизан», колишній депутат селищної ради, а зараз звичайний підприємець. Говорили про минуле, про теперішнє і про майбутнє. Що з цього вийшло читайте в інтерв’ю.

– Пане Іван, звідки Ви родом?

– Народився і мешкаю я в селищі Кодра.

– В якій школі Ви навчалися?

– У 2001 році закінчив 11 класів Кодрянської ЗОШ І–ІІІ ст.

– Яка у Вас вища освіта? Хто Ви за спеціальністю?

– Після закінчення школи вступив до Національної академії державної податкової служби України на юридичний факультет за спеціальністю «правознавство». У 2007 р. отримав диплом спеціаліста.

– Чи працювали Ви за своєю спеціальністю?

– Так, з 2009 по 2015 р. працював на різних посадах в органах внутрішніх справ України. У 2015 р. звільнився за власним бажанням у званні капітан міліції.

– Ви берете активну участь в житті Кодри?

– Звичайно ж. У 2010–2015 рр. був депутатом Кодрянської селищної ради. У 2018 р. став засновником ТОВ «Ліс-Кодри». На сьогодні є директором цього підприємства.

– Маючи досвід депутатства у селищній раді, скажіть що зроблено, а що не зроблено для розвитку Кодри?

– Хочу сказати, що за часів мого депутатства – уже взаєморозуміння з місцевою головою у нас не було! Половина депутатського корпусу хотіла змін на краще у рідному селищі, але погляди голови селища були протилежні! І як наслідок маємо те, що маємо – за каденцію нашої голови – змін в смт Кодра не відбувалось! Правда проведені ремонти адмінбудівель по декілька разів, та висипані дороги щебенем! Ось і все за десяток років! Але ж можна було зробити на багато більше тому, що Кодра одна з не багатьох місцевих рад району, яка має, на мою думку, хороший бюджет!

– Як професійний юрист, що думаєте про майбутню Макарівську ОТГ? Кодрі вона принесе користь чи ні?

– На мою думку, зміни, які зараз відбуваються у нашій державі, стосовно об’єднання громад, в загалом дуже позитивні! Якщо на місцевих виборах, до органів місцевого самоврядування, будуть обрані дійсно професійні керівники, це дасть позитивний результат для розвитку громад.

Осінні вибори для Кодри в будь-якому випадку дадуть позитивний результат, адже зміниться керівницво селища.

– Чи є в планах взяти участь у майбутніх виборах?

– Так планую взяти участь у місцевих виборах депутатів до районної ради Бучанського району. Думаю, що маю достатньо досвіду для роботи на благо Макарівської ОТГ.

– Розкажіть нашим читачам про ТОВ «Ліс-Кодри». Яка основна діяльність, скільки у Вас працівників, скільки податків і в який бюджет сплачуєте?

– Про ТОВ «Ліс-Кодри» можу сказати, що це є однією ланкою із системи, яку ми з партнерами побудували для ведення господарської діяльності. Якщо брати в цілому систему, то до неї входять два товариства та декілька ФОПів. Кожен займається своїм напрямком господарської діяльності. ТОВ «Ліс-Кодри», на якому я є директором, займається глибинною деревообробкою, що на сьогодні є пріоритетом для держави. Також здійснюємо торгівлю виробами із дерева, як в Україні так і за її межами. Загальна кількість працюючих на наших підприємствах близько тридцяти осіб. На рахунок податків можу точно повідомити, що ми є одними із основних наповнювачів бюджету Кодри.

– Розкажіть про свою волонтерську діяльність.

– Волонтерською діяльністю я займався ще задовго до заснування ТОВ «Ліс-Кодри». З самого початку війни ми, разом із братом Матвієм та нашими однодумцями, часто збирали та відправляли на передову захисникам різні вантажі! В першу чергу, звичайно, це були пиломатеріали та дрова, але крім цього багато іншого. Сам Матвій не один раз супроводжував вантажі в зону АТО. На сьогодні в часи пандемії допомагаємо медикам та освітянам, а також малозабезпеченим сім’ям.

– Як підприємець Ви маєте контакти з селищною і районною владою. Поділіться враженнями чи сприяють вони розвитку підприємництва на Макарівщині.

– Так маю контакт із селищною радою та районною владою! Про селищну владу можу сказати, що вона нас згадує коли потрібна допомога. Щодо сприяння розвитку підприємництва на Макарівщині мені здається, що ні селищна, ні районна влада в цьому не зацікавлена.

– Як розповів нам в інтерв’ю президент ФК «Партизан» Матвій Євсеєнко, Ви очолюєте юридичний відділ клубу. А можете детальніше розповісти про ваші функції в клубі.

– Після офіційної реєстрації громадської організації «Громада Кодри», саме моєю ідеєю було офіційне створення ФК «Партизан», щоб можна було офіційно спілкуватись з різними органами. Після обговорення із членами ГО, мною було розроблене положення про футбольний клуб, яке прийняли на загальних зборах. Так офіційно і з’явився «Партизан». На теперішній час в клубі я займаюсь юридичними питаннями, також всіма документальними справами! А також являюсь відданим вболівальником ФК «Партизан», в якому свого часу грав на позиції правого півзахисника!

– З того ж інтерв’ю ми знаємо про складнощі з «Партизан-Ареною». В чому саме полягають проблеми і чому стадіон не віддають в оренду клубу?

– Просто склалось таке враження, що голова селищної ради не дуже хотіла цього. До теперішнього часу стадіон не можна було передати в оренду, тому що не була оформлена земельна ділянка під ним. Близько місяця тому селищна рада отримала документи на вказану земельну ділянку. Мною розроблений, а головою ГО «Громада Кодри» Андрієм Євтушенко підписаний лист до селищної ради, де ГО просить передати в оренду для правильного догляду та використання стадіон. І на днях на сесії селищної ради депутатським корпусом було прийняте рішення про передачу стадіону в оренду ГО «Громада Кодри», за що їм низькій уклін!

І тепер у мене є надія, що ще не один рік змагання, які будуть проходити на «Партизан-Арені» будуть радувати місцевих жителів.

– Залишивши всі професійні погляди в стороні, як звичайний вболівальник, скажіть в якому турнірі ви бачите «Партизан» в наступному році? Це чемпіонат ОТГ, чи може Об’єднаний чемпіонат ще з якоюсь ОТГ, може чемпіонат Бучанського району чи все таки обласні змагання?

– Як один із найзапекліших вболівальників «Партизана», хочу сказати, що де б не виступав наш улюблений клуб, буду завжди підтримувати та вболівати за наших хлопців будь то районні чи обласні змагання!

– Яку проблему ви вважаєте найбільшою для Кодри?

– Сама найбільша проблема в Кодрі це сміття. Декілька десятиліть владою селища сміття із житлового масиву вивозилось просто в ліс, і ви можете уявити скільки користі воно нам принесло! Не хочу нічого обіцяти, але у випадку обрання мене депутатом прикладу максимум зусиль, щоб це виправити. Знаю що на сьогодні цим питанням займається наше новостворене комунальне підприємство, думаю зможу їм допомогти і не тільки в цьому питанні.

– Ваші побажання нашим читачам?

– Перш за все хочу побажати мирного неба над головою, температури тіла 36,6, а також мудрості під час вибору нашого майбутнього.

– Дякую за спілкування.

– Дякую і Вам.

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.