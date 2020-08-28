Матвій ЄВСЕЄНКО: «Я ВПЕВНЕНИЙ, ПІСЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ ДИТЯЧОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ В КОДРІ, БАГАТО ВИХОВАНЦІВ «ПАРТИЗАНА» БУДУТЬ ВІДОМИМИ ФУТБОЛІСТАМИ»

Користуючись паузою в Об’єднаному чемпіонаті, вирішили поспілкуватися з президентом ФК «Партизан» Матвієм ЄВСЕЄНКОМ. Говорили про реалізоване і про плани на майбутнє. І навіть, були розкриті деякі клубні секрети.

– Добрий день! Пане Матвію, коли у Вас виникла ідея приєднатися до проєкту «Партизан» та допомогати команді?

– Добрий день. Якщо бути відвертим то з «Партизаном» я з самого дитинства, мені було років 10–12, коли мій батько з товаришами возили хлопців на змагання різного рівня. Завжди мене брали з собою. Пам’ятаю, що грали на область, район і завжди брали участь у Кубкових змаганнях, які проводилися за один – два дні, так звані «пульки», і неодноразово поверталися з Кубками до Кодри!!! Тоді мабуть мене це все і зачепило!!! Допомогати хотілося завжди, але така можливість з’явилася років 5–7 тому, коли міцно став на ноги і відкрив свій бізнес. На той момент у команди уже не було спонсорів, які хотіли підтримувати наших хлопців, окрім самих футболістів!

– Розкажіть, хто крім Вас входить до структури ФК «Партизан»? Які служби уже є, які плануєте створити?

– Після початку робіт на «Партизан Арені» ми з однодумцями вирішили створити громадську організацію, яка б зібрала людей, бажаючих змін на краще в селищі. Назву ГО дали «ГРОМАДА КОДРИ». Головою обрали Андрія Євтушенка.

Після цього було вирішено створити на базі організації – футбольний клуб «Партизан». На загальних зборах було утворено ФК «Партизан» та затверджено його положення.

На сьогоднішній день у структурі ФК «Партизан» створено наступні посади: президент клубу, віцепрезидент, другий віцепрезидент.

Віцепрезидент клубу Олександр Олегович Пірнач. Це людина, яка теж з дитинства з «Партизаном» і відповідає за всі організаційні питання: зібрання гравців перед іграми та тренуваннями, трансфери на виїзні ігри, перемовини з федераціями футболу та з представниками інших клубів!

Наш головний тренер Сергій Борисович Коновалов, який займається лише тренерським та ігровим процесом.

Юридичний відділ очолює мій брат Іван Євсеєнко, який відповідає за юридичні та документальні питання.

Є ще в нас директор стадіону Олександр Михайлович Аугліс. Це людина, яка всю душу вклала і вкладає в домашню арену. Його ніхто не зобов’язував, він сам проявив ініціативу і є одним з головних по підготовці поля для домашніх матчів «Партизана». Проте, офіційно цю посаду ми затвердимо лише після передачі нам в оренду стадіону.

Цьогоріч створили пресслужбу, яка після кожної гри подає фото-, відеозвіт і статистику.

А все інше для «Партизана» попереду!

– Ваша домашня арена, одна з найкращих в області. Чи планується спорудження роздягалень, трибун та інших спортивних об’єктів?

– Дякую за комплемент, щодо найкращої в області. Вона найкраща тому, що тут при будівництві від душі працювало понад сто осіб. Щодо трибун, так все уже в процесі і протягом місяця для наших найкращих вболівальників буде встановлено трибуни на 300 місць. Звісно роздягальня та інші спортивні майданчики (штучне поле, тенісний корт) дуже потрібні, але в цьому році, на жаль їх не буде, тому що фінансово, лише нам, витягнути їх важко, а місцевій владі до розвитку спорту та здорового майбутнього молоді Кодри – НЕ МАЄ СПРАВИ!!!!

– Яку увагу ви приділяєте розвитку дитячо-юнацького футболу?

– На початку року, після розмови з Борисовичем (головним тренером – авт.), це був наш приоритет, але через карантин все повністю призупинилося. Я навіть об’їздив деректорів сусідніх шкіл, щоб зробили анкети-опитування для учнів, хто буде займатися футболом, для орієнтовного формування вікових груп. Поки що не можемо взяти на себе таку відповідальність.

Як тільки знімуть карантин ми знову повернемося до питання розвитку дитячого футболу на Макарівщині. А на даний час, ми можемо дарувати лише футбольні м’ячі та організовувати екскурсії найбільш активним дітлахам.

– Після першого кола чемпіонату в активі ФК «Партизан» 8 перемог та 1 нічия. Ви лідируєте. Завдання у команди, певно, максимальні? Можлива участь в обласних змаганнях наступного року?

– Не буду приховувати, але насправді завдання поставлені максимальні. У той же час, пріоритетом є налагодити тренувальний цикл та зрозуміти хто відповідальний й готовий розвиватися з нами далі.

Стосовно обласних змагань, звісно, неодноразово про це думав, але мені здається рано робити щодо цього заяви.

– Склад команди цьогоріч дещо змінився. Однак як показав матч обласної Ліги Чемпіонів він потребує підсилення. Чи слід очікувати на появу нових футболістів?

– Знову повторюся, все залежить від самих хлопців, майже всі футболісти відповідають заявленому рівню. Але потрібно продовжувати тренуватися і награвати командні дії. Лише у такому випадку, впевнений, що вони зможуть показати хороший результат навіть на обласних змаганнях. Ну а в протилежному випадку, будемо заявляти нових. Адже, з появою тренера Коновалова, скажу Вам по секрету, в «Партизан» проситься дуже багато цікавих гравців і навіть один з них поїхав грати у команду Другої професійної ліги України.

– Як виникла ідея із залучення на посаду тренера відомого українського футболіста Сергія Коновалова? Яким чином Вам вдалося Сергія Борисовича переконати приїхати саме до ФК «Партизан»?

– З Сергієм Борисовичем я знайомий уже близько 10 років. Як я уже говорив, основна наша ціль була створити дитячу футбольну школу, а тренувати «Партизан» і приймати участь у районних змагання це було вже на другому місці. Проте за нас все вирішив карантин, і зараз все так як є.

Чому Коновалов? Мабуть, тому щоб на дітлахів, які будуть у нас займатися, впливало в першу чергу його ім’я та авторитет в світі футболу, ну і відповідно професіоналізм. Я впевнений, після реалізації проєкту дитячої спортивної школи в Кодрі, багато вихованців «Партизана» будуть відомими футболістами.

Переконувати не довелося, оскільки Борисович знав історію будівництва «Партизан Арени». Я, з друзями, при зустрічі розповів йому детальніше як все відбувалося, скільки людей збиралося кожні вихідні, як ми розвозили вручну чорнозем та все інше. Показав фотографії як було і як стало. Потім він попросився подивитися в реальності. Ми приїхали в Кодру і він одразу сказав: «Ми це зробимо!». Таким чином Сергій Борисович Коновалов опинився в Кодрі!

– На сайті Київської обласної асоціації футболу доводилося читати інформацію про допомогу Вам від ФК «Колос». Розкажіть детальніше, що крім Євгена Морозка, Вас поєднує з цим вищоліговим клубом.

– Євген – це наш друг та земляк і тільки це нас поєднує з ФК «Колос».

Зрозуміло, що шлях пройдений від району до Ліги Європи «Колосом» заслуговує поваги і підтримки таких як ми. Стосовно допомоги нам від «Колоса», так це правда. Наш віцепрезидент Олександр Пірнач звернувся у соцмережі до обласної асоціації під головуванням Андрія Засухи, стосовно допомоги з трибунами. Через кілька днів нам передзвонили і сказали, що голова КОАФ погодився, і ми можемо їхати в Ковалівку за трибунами!

– І насамкінець глобальне питання. Якою є стратегія розвитку ФК «Партизан» (Кодра)? Чи можуть кодричани повторити шлях «Колоса» з Ковалівки, який ще кілька років тому був учасником обласних змагань?

– Не буду загадувати наперед, адже це життя і все можливо. Повторити шлях «Колоса», насправді, не так і важко, але все

впирається у фінансування. Будуть потужні інвестори – буде команда розвиватися швидко. Не буде інвесторів – будемо власними силами потихеньку рухатися вперед!

Пресслужба ФК «Партизан».