В ПРОТИСТОЯНІ ДВОХ АНДРІЇВ ПЕРЕМІГ АНАТОЛІЙ

Цього тижня Кодра була перенасичена футболом. У середу, 29 липня, делегація від Кодри їздила в Київ підтримувати свого вихованця Євгена Морозка у фіналі за вихід в Лігу Європи від України. У четвер до Кодри завітав головний переслідувач ФК «Бородянка», який був переможений. І уже в неділю в Кодру приїхав в рамках 7-го туру Об’єднаного чемпіонату ФК «Юність» з Пашківки.

Саме такою насиченою програмою, ми можемо пояснити відсутність вболівальників на матчі у неділю.

Але, забігаючи наперед, можемо відзначити, що хто не прийшов на гру у неділю той пожалкував. Адже з усієї програми тижня, цей матч був найцікавішим і найдраматичнішим.

Беручи до уваги результати 6-го туру, переможець не викликав сумнівів. «Юність» програла аутсайдеру «Вікторії» з Дружні, а «Партизан» переміг головного переслідувача ФК «Бородянку». Положення у турнірній таблиці посилювало думку щодо переможця: «Юність» – 7-ма, «партизан» – 1-ий.

Команди на поле вийшли у наступному складі:

ФК «Партизан»: Анатолій Ручка – Вадим Коломаренко, Волдодимир Журбей, Костянтин Седлов, Олексій Поштар – Агасі Асланян, Андрій Мельник, Іван Гробовенко, Максим Брезденюк, Антолій Кучинський – Богдан Білявський.

Тренер: Сергій Коновалов.

ФК «Юність»: Ростислав Ванькевич – Владислав Атаменко, Максим Павленко, Віталій Забродський, Ярослав Шевченко – Владислав Грогуль, Андрій Шаменко, Андрій Кравчук, Валентин Прокопчук, Юрій Брамірський – Євген Гомон.

Початок гри підтримував думку про безсумнівного переможця у протистоянні двох команд з Макарівщини.

Уже на 3-й хвилині «Партизан» провів атаку і заробив право на кутовий, який закінчився небезпечним, проте не точний пострілом.

Наступні 10 хвилин команди витратили на з’ясування хто буде господарювати в центрі поля. Тут виникло цікаве протистояння: двох Андріїв, двох номері «77». І оскільки це протистояння було рівнозначне, то було зрозуміло, що переможе той хто захопить ініціативу на інших ділянках поля.

Першими до такого висновку прийшли гості з Пашківки. Максим Павленко виносить м’яч зі свого штрафного майданчика, через центр поля. На відскоку вдало грає Андрій Шаменко. І як результат він разом з Євгеном Гомоном вискакують на побачення з голкіпером господарів Анатолієм Ручкою. Переможцем в дуелі виходить воротар.

І тут же спрацьовує футбольне правило: «не забиваєш ти, забивають тобі». Уже в наступній атаці Анатолій Кучинський виходить на ударний прості, б’є не сильно, але точно. Як результат голкіпер Ростислав Ванькевич помиляється і м’яч влітає до воріт – 1:0.

Після цього господарі продовжують накочувати хвилю за хвилею на ворота «Юності», тим паче відчувши невпевненість голкіпера. Але у цей важкий момент захисника лягають під удари.

Уже через кілька хвилин Олексій Поштар міг подвоювати рахунок, але не зміг скористатися черговою помилкою голкіпера.

На 25-й хвилині господарям вдалася атака по правому флангу. Анатолій Кучинський прострілив і перший на пас відгукнувся Іван Гробовенко – 2:0.

Після цього гра перейшла в спокійне русло, яке навіть почало схиляти до сну вболівальників на стадіоні. В цей час з’явилася думка, що не всі зможуть побачити кінець гри, бо будуть дуже смачно спати.

У перерві автору цього репортажу вдалося підслухати розмови обох команд. Тренер «Партизану» Сергій Коновалов, просив при атаці розвертатися лицем до воріт суперника, а не грати в пас назад. А лідер гостей Андрій Кравчук, просив партнерів по команді грати максимум в два доторки до м’яча.

Як показав вихід на поле у другій половині, крім настанов від лідера пашківці зробили перестановки в команді. Євген Гомон сів в полузахист а на вістря атаки в «юності видвинувся капітан Валентин Прокопчук.

Чи настанови лідера чи перестановки в команді зіграли роль, але результату уже прийшов на 48-й хвилині. Удар Андрій Шаменка голкіпер Анатолій Ручка перевів у поперечку, але першим на добивання був Валентин Прокопчук.

Капітан «Юності» незабаром заб’є ще один гол, але судді його не зарахують із-за порушення правил.

У цей час майже всі гравці нашої команди занервували і почали помилятися, але найрезультативніше це робили Володимир Журбей та Олексій Поштар. І саме Володимир за кілька хвилин в своєму карному майданчику бійцівським прийомом положив на траву Євгена Гомона. Рефері без сумніву призначив 11-метровий. Максим Павленко без питань його реалізував – 2:2 і це було зіграно лише хвилин 10 другої половини.

У цей час для більшості було зрозуміло, що господарі мають піти в атаку, але в їхніх рядках почалася паніка і атаки захлиналися не встигнувши початися. Тренер починає вносити корективи замінами, яких в цей день було досить мало.

Забігаючи наперед, скажемо, що вихід на поле Миколи Хмільовського зіграв переломну роль в грі….

Але поки що в атаках час проводить «Юність». Голкіпер Анатолій Ручка раз за разом рятує команду від голу після ударів Євгена Гомона та Валентина Прокопчука. Черговий вихід Валентина Прокопчука голкіпер перевів на кутовий. Проте подача Юрія Брамірського з кутового завершилася, гольовим ударом Андрія Шаменка на дальній стійці. Ось так гра за 15 хвилин була перевернута з ніг на голову. 2:3 на користь «Юності». Грати залишалося 12 хвилин. На стадіоні уже навіть почали говорить про першу поразку «партизана».

Маючи перевагу в рахунку «Юність» не робить жодної заміни. У цей же час Валентин Прокопчук з нападу переходи в захист. Важко уже зараз говорити, але якесь з цих дій було помилковим. А може і ні. Може правильними були дії наших хлопців.

Олексій поштар повністю провалив другий тайм. Замінити його не було можливості. Максим Брезденюк сам не справлявся з атакою на лівому фланзі. Але розуміючи, що це саме слабе місце гостей, туди почав зміщати Андрій Мельник.

І саме два його проходити стали результативними. Спочатку Андрій, на останніх хвилинах матчу, відгукнувся на пас Максима Брезденюка на фланзі здійснив навіс у штрафний майданчик, де Микола Хмільовський розстріляв голкіпера – 3:3.

А потім коли грати залишалося лічені хвилини, Андрій Мельник здійснив рейд ледь не через все поле, але знову ж таки виявився на лівому фланзі атаки. Навіс у карний майданчик голкіпер гостей виносить м’яч, але першим на підборі був Анатолій Кучинський. Його удар на останніх секундах приносить перемогу «партизанам» – 4:3.

І якщо у грі проти «Бородянки» ми хвалили наших хлопців за ідеальний футбол, то після цієї гри хочеться їх виразити слова незадоволення за поганий футбол, але похвалити за проявлений характер.

При цьому також хочеться відмітити, що «Юність», аж ніяк не заслуговувала сьогодні на поразку. І лише залишається дивуватися, як така команда могла зазнати поразки від ФК «Вікторія» Дружня.

І саме з питанням чому так: поразка від аутсайдера, і бій лідеру, ми звернулися до гостей з Пашківки:

Валентин Шаменко, вболівальник: «Уже кілька турів ми пропускаємо на останніх хвилинах. Я думаю, це не фарт. Але як показала гра сьогодні ми маємо грану команду і у неї гарне майбутнє».

Віталій Забродський, гравець «Юності»: «Такі протилежні результати, ми можемо пояснити не стабільним складом. Сьогодні у нас грали одні хлопці, але при цьому немає впевненості, що у наступному турі вони всі будуть. Але поразки сьогодні ми своєю грою не заслужили. Також у грі проти «Вікторії» залишилося багато питань до суддівства. Сьогодні суддівство було на високому рівні».

Потім ми пішли до табору «Партизана» з одним питання: «Що це було?». Насамперед хотілося почути відповіді від президента та тренера.

Сергій Коновалов: «На сьогодні ми не змогли виставити сильніший склад. З тих хто грав, багато хлопців були втомлені, бо вчора мали гру. Але, як на мене головною причиною сьогодні, стала переоцінка суперника. Ще перед матчем, я наголошував не дивіться на положення в турнірній таблиці. Але не всі почули мої слова».

Матвій Євсеєнко: «Хлопці були втомлені, після гри на тижні, але це не позбавляє їх відповідальності за помилки проти «Юності». Якщо говорити про штрафи чи санкції, то це все в компетенції Сергія Борисовича (головного тренера – авт.)».