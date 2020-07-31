НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ

30 липня, після довгої паузи футбол повертався на «Партизан арену». У рамках 6-го туру Об’єднаного чемпіонату Макарівського та Бородянського районів з футболу наші хлопці приймали вдома найближчих переслідувачів – ФК «Бородянку».

Гра на прохання наших сусідів була перенесена аж на четвер. Адже нагадаємо, паралельно бородянці грають у першості Київщини і є одними з лідерів.

Також приємною новиною для «партизанів» став дозвіл пускати глядачів на трибуни. А це означало, що матч лідерів пройде за підтримки вболівальників. Забігаючи наперед, відзначимо, що присутність глядачів мало позитивний вплив на дії футболістів. Поспілкувавшись з вболівальниками перед грою, дійшли висновку, що всі впевненні в перемозі наших хлопців. Про інший варіант крім перемоги навіть не було й розмови.

Ми, знаючи тренера «Партизан», очікували від нього сюрпризів у стартовому складі. І не помилилися, залишаючи уже всім добре відомо 4-5-1, Сергій Коновалов середину поля, змінивши гравців, зробив більш мобільну і як показали перші хвилини це було правильним рішенням на фоні втомлених, досвідчених футболістів з Бородянки.

«Партизан» почав гру у такому складі: Анатолій Пилипенко – Дмитро Поліщук, Анатолій Кучинський, Костянтин Седлов, Олексій Поштар – Агасі Асланян, Андрій Мельник, Сергій Кучерук, Богдан Білявський (кап.), Максим Брезденюк – Іван Гробовенко.

І відразу наші хлопці почали показувати хто на полі господар. Їх не зупинило не ім’я, не досвід суперника. Можливо це буде і не правильно, але зі сторони перші 35 хвилин гри у виконанні «партизанів» ми побачили ідеальний футбол. Хлопці постійно рухалися, страхували один одного, відкривалися у вільних зонах, при втраті м’яча включали пресинг. І чого не вистачала у грі проти «Малої Снітинки», майже кожна атака закінчувалася ударом. У ці хвилини ідеального футболу, навіть когось важко виділити, адже це була справжня командна гра, якої від хлопців чекають вболівальники. Після гри, спілкуючись з Сергієм Коноваловим, ми запитали про ці хвилини. Тренер відзначив початковий відрізок у виконанні «партизанів», сказав що саме таку гру намагається їм привити, але при цьому погодився, що надовго гравців не вистачило. Після забитого голу почали «перестраховуватися», і дещо втратили контроль м’яча.

Але повернемося до самої гри. З перших хвилин наші хлопці на високих швидкостях, почали шукати щастя у воріт суперника.

Уже на 6-й хвилині розіграна Дмитром Поліщуком і Богданом Білявським комбінація закінчилася прострілом у штрафний майданчик. Але там захисника в останній момент випередили Івана Гробовенка.

Не менш активними на протилежному фланзі були Олексій Поштар і Максим Брезденюк. Вони раз по раз загрожували воротам суперників. І можна сказати, що саме з їхнього флангу розпочалася гольова атака на 13-й хвилині.

Олексій та Максим розграли комбінацію та доставили м’яч Івану Гробовенку. У останнього захисникам вдалося його відібрати, але Іван відразу вступив в боротьбу і змусив бородянців просто виносити м’яча. Шкіряна куля в центрі поля дісталася Агасі Асланяну, який віддав пас на Сергія Кучерука, а той на Івана Гробовенко. Наш нападник, зробивши кілька кроків до воріт, розвернувся підлаштував під себе м’яч і… пробив. До воріт було метрів 25, шкіряна куля летіла по центру воріт, але траєкторія польоту була неймовірна і як результат – 1:0. Гол заслуговую бути одним із кращих в чемпіонаті, але щоб оцінити всю його красу це потрібно бачити на власні очі.

Після забитого голу «партизани» не зменшили оборотів і продовжили тиск на ворота суперника. За наступних 15 хвилин як мінімум чотири рази наші хлопці могли збільшувати відрив.

І все це результат пресингу і великих швидкостей. Також у цей час майстерність неочікуваного для суперників пасу продемонстрував Андрій Мельник.

Спочатку з пасу Андрія в неймовірним слалом між захисників пішов Сергій Кучерук, який заробив штрафний удар. Коли всі очікували прямого удару, відбувся неочікуваний розіграш, який закінчився ударом.

Потім під тиском Івана Гробовенка і Максима Брезденюка захисник гостей віддав м’яч Олексію Поштару. І той відразу пробив по воротам, лише карколомний стрибок голкіпера врятува бородянців. Через кілька хвилин стінку розіграли Максим Брезденюк і Олексій Поштар. Останній наніс удар по воротам, але трішки не точно. І ще через кілька хвилин Богдан Білявський вискочив на побачення з голкіпером, замість удару вирішив віддати на Івана Гробовенка, але того в останній момент випередив захисник.

І все, вище описане, відбулося в перші 35 хвилин гри. І весь цей час бородянці не зробили жодного удару по воротам господарів. Перший небезпечний момент біля воріт Анатолій Пилипенка виник під завісу першого тайму. Але під удар нападника сміливо кинувся Олексій Поштар і тим самим відвід загрозу.

Отже, на перерву команди пішли за мінімальної переваги наших хлопців. Але хід першого тайму не піддавав сумнівам перемогу господарів.

У перерві було замінено Богдана Білявського. Після гри запитали у Сергія Коновалова, що стало причиною, але тренер заспокоїв, що це був тактичний хід. І інших причин в заміні немає.

Проте початок другої половини змінив цю думку кардинально. За словами Сергія Коновалова, бажаючи перемогти, хлопці почали страхуватися і дуже сіли до своїх воріт. Дещо нервувати почав Олексій поштар і з його зони було нанесено кілька неприємних ударів.

Проте Сергій Коновалов, здійснивши ряд замін заспокоїв команду і гра знову вирівнялася. Моменти почали виникати біля воріт бородянців. Одна з позиційних атак «партизанів» закінчилася мерію рикошетів у штрафному майданчику і м’яч від Івана Гробовенка полетів до воріт, і лише на самій лінії був зупинений голкіпером. Наші гравці почали сигналізувати, що був гол. Але автор цього репортажу стояв на лінії і може підтвердити, що шкіряна куля повністю лінію не перетнула.

Слід відмітити, що цього вечора майже кожний кутовий у виконанні наших хлопців становив загрозу для воріт суперників. Особливо небезпечним для бородянців були маневри Івана Гробовенка, а потім Миколи Хмільовського у штрафному майданчику під час стандартів.

Один з кутових призвів до метушні біля воріт бородянців, м’яч опинився у Андрія Мельника, який з розвороту збільшив рахунок до 2:0.

Після цього ініціатива перейшла до бородянців, але справжніх моментів для голу гості так і не мали. Як би сказали спортивні журналісти «обійшлися полумоментами». Наші ж хлопці грали на контратаках, але реальних моментів для збільшення рахунку також не було.

Після гри ми і у президента клубу Матвія Євсеєнка і у тренера Сергія Коновалова поцікавилися, чи немає бажання у команди після такого ідеального футболу у виконанні гравців «Партизану» спробувати взяти щабель вище. Президент сказав, що про це будуть говорити по закінченню цього чемпіонату. Але думка уже проскакує. А тренер сказав, що ще рано хвалити команду, адже це лише початок шляху. А подібні ігри свідчать, що «Партизан» на правильному шляху.

Також поцікалися у тренера «Партизана» чи ця перемога над головним конкурентом є відкритими дверима до чемпіонства. Але Сергій Коновалов заспокоїв і відмітив, що зіграна лише третина чемпіонату і мови про чемпіонство не може зараз і бути близько.

У наступному 7-му турі чемпіонату до Кодри завітає ФК «Юність» з Пашківки. Але поки що дата і час проведення гри не відомі.

ФК “ПАРТИЗАН” (Кодра) – ФК “БОРОДЯНКА” 2:0 (І. Гробовенко, А. Мельник).

Пресслужба ФК “ПАРТИЗАН”.