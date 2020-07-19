ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНЕ ТРЕНУВАННЯ З ПІДВИЩЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

У рамках 5-го туру Об’єднаного чемпіонату Макарівського та Бородянського районів з футболу наш ФК «Партизан» завітав у гості до ФК «Вікторія» з Дружні.

Нагадаємо, що після 4-х турів «партизани» були єдиною командою, яка не втратила жодного очка, а «Вікторія» єдиною, яка не набрала жодного очка. Тобто цього суботнього дня грали лідер та аутсайдер чемпіонату. При таких розкладах, перемога наших хлопців не могла викликати сумніву. Проте враховуючи, важку гру у середу в обласній Лізі чемпіонів, враховуючи стан поля у Дружні все ж побоювання щодо кінцевого результату перед стартовим свистком були.

Щодо стартового складу, то значних змін тренер «Партизану» Сергій Коновалов, у порівняні з кубковою грою не зробив. Лише замість Андрія Мельника в півзахист вийшов Іван Грабовенко, але це не вплинуло на розташування гравців на полі: один нападник, чотири півзахисника зосереджені на атаку, один опорний та чотири захисники.

Уже з перших хвилин «партизани» взяли ініціативу до своїх ніг і розвіяли сумніви щодо кінцевого результату. На 3-й хвилині Максим Брезденюк використав вихід один на один з голкіпером і майстерно перекинув стража воріт.

На 6-й хвилині Дмитро Артеменко заробив право на штрафний удар, поблизу карного майданчика суперників. Удар, без шансів для голкіпера, майстерно виконав Денис Лаврієнко.

На 25-й хвилині Олексій Поштар замкнув на дальній стійці простріл Дениса Лаврієнка.

Після такого початку першого тайму, закралася думка, що гра закінчиться розгромом господарів. Але досить швидко наші хлопці заспокоїлися і, як результат, стали грати без воріт. «Партизани» не дуже хотіли атакувати, а господарі просто не могли.

У ці хвилини єдине, що викликало занепокоєння, це те щоб кодрянці напередодні наступного туру не отримали травми. А причиною, хвилювання стала вимушена заміна ще в кінці першого тайму Олексія Поштара, який поле залишив лише за допомогою товаришів.

Проте, що перша половина для «партизан» в захисті пройшла дуже спокійно свідчить заміна голкіпера на другий там. На стадіоні навіть жартувати почали, що замінили щоб не заснув в воротах.

Щодо другої половини, то вона була небагатою на гольові моменти. Можна виділити, лише те що господарі спромоглися заробити та подати два кутових.

Щодо нашої команди, то можна згадати небезпечний момент у виконанні Миколи Хмільовського та Богдана Білявського, які в одній атаці з трьох ударів так і не змогли пробити голкіпера господарів.

Також згадаємо необов’язкову жовту картку Максима Брезденюка. Ігрова ситуація не вимагала йти на такий грубий фол, проте наш гравець все ж побачив перед собою жовте світло.

Не залишимо поза увагою і грубу помилку головного арбітра матчу, до якого протягом усієї гри не було претензій. Але на останніх хвилинах все ж фол на Денису Лаврієнку був і це в карному майданчику господарів.

Ну і гол красень від Максима Брезденюка на останніх хвилинах гри не забуваємо. Нападник не став зближуватися з голкіпером «Вікторії», а майстерно перекинув його і встановив остаточний рахунок – 0:4 на користь наших хлопців.

Гра закінчилася, і ситуацію в турнірній таблиці вона не змінила. «Партизан» – без втрат, а «Вікторія» – без набраних очок.

Тепер на ФК «Партизан» чекає одна з головних ігор чемпіонату. Наступних вихідних до Кодри завітає ФК «Бородянка». І нам лише залишається жалкувати, що глядачів на трибуни не пускають. Адже впевненні за іншої ситуації вільного місця на стадіоні не було б.

Після гри поспілкувалися з нашим головним тренером Сергієм Коноваловим. Насамперед цікавило, як гравці сприйняли поразку від «Малої Снітинки». Сергій Борисович, відповів що той матч уже позаду і про нього хлопці, як справжні професіонали, уже забули. Також поцікавилися чи не було побоювання втратити ключових футболістів при рахунку 0:3. На що тренер сказав: «Було, а тому і використали всі сім замін».

ФК «Вікторія» (Дружня) – ФК «Партизан» (Кодра) 0:4

(М. Брезденюк, 3 хв та 85 хв; Д. Лаврієнко, 6 хв.; О. Поштар, 25 хв.).

Пресслужба ФК «Партизан».