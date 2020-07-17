ПЕРЕМОГЛИ РЕФЕРІ, ЗІГРАЛИ ВНІЧИЮ З СУПЕРНИКОМ І ПРОГРАЛИ ГОЛКІПЕРУ

15 липня на Макарівщину, а якщо бути точнішими до Кодри, завітала обласна Ліга чемпіонів – Кубок регіональних чемпіонів імені Безносенка

Історія турніру започаткована у 2009 р. Саме тоді найпершим тріумфатором став ФК «Яблунівка» з однойменного села на Білоцерківщині. Він обіграв у вирішальному поєдинку, що відбувся в Бородянці, амбітний СК «Ворзель» з рахунком 3:1, а героєм яскравого фіналу визнали бомбардира Володимира Ординського.

Самобутній колектив, організований та керований упродовж багатьох років Олександром Руденком, досі залишається літописним рекордсменом. Яблунівська команда сім разів діставалася фіналу і чотири рази тріумфувала. Чотири загальні перемоги є і в активі «Десни» з Погребів. А титулована дружина Бзова – легендарний «Авангард» – вигравала головний приз КРЧ двічі і одного разу, торік у Борисполі, поступилася на вирішальній стадії «Джуніорсу» зі Шпитьків.

Нагадаємо, що в останнє команда з Макарівського району брала участь у цьому престижному турнірі в 2015 р. Того року ФК «Факел» із Мотижина у попередньому раунді турніру приймав на своєму полі ФК «Бородянка». По ходу гри наші земляки перемагали 2:0, але наприкінці матчу дозволили супернику зрівняти рахунок і в результаті поступилися по пенальті 2:4. І ось після 5-ти річної перерви обласна Ліга чемпіонів знову на Макарівщині.

До молодого амбітного клубу з Кодри на стадії 1/8 завітав чемпіон Фастівського району ФК «Мала Снітинка». Шкода, звичайно, що трибуни, з відомих причин, не змогли прийняти глядачів. І все ж поблизу чудової «Партизан арени» перед грою можна було зустріти групи вболівальників, які сподівалися потрапити на стадіон. Напередодні гри думки вболівальників, щодо фінального результату були досить різноманітні від крупної поразки господарів до їхньої мінімальної перемоги. Але про визначення переможця у серії пенальті жодного разу мови не йшло.

Перед самим стартовим свистком тренер господарів Сергій Коновалов поспілкувався з інспектором гри Геннадієм Лисинчуком. Останній поділився приємними враженнями від організації зустрічі і навіть відзначив якість поля, одного з найкращих в Київські області.

Стартовий склад ФК «Партизан» був досить звичним. У порівнянні з матчами районного масштабу відбулася лише змінаголкіпера.

З перших хвилин «партизани» взялися на полі демонструвати хто є господарем. Гра розпочалася на великих швидкостях, з високим пресингом від нашої команди. Однак до ударів по воротах майже не доходило. Перші хвилин 20 гра йшла що називається без воріт.

З боку було помітно, що кодрянці намагаються диктувати свої умови, виконувати всі настанови свого тренера, але при цьому нервують і, як результат, багато не потрібних помилок. Особливо дивним стала нервозність у діях капітана «Партизана» Богдана Білявського, який минулого року уже мав досвід ігор на рівні обласної першості.

І саме капітан змарнував перший і чи не єдиний гольовий момент господарів у першому таймі. Голкіпер гостей Хіміч помилився при вибиванні м’яча, яким швидко заволодів Микола Хмільовський. Нападник відпасував капітану і відразу відкрився під зворотню передачу, але Богдан замість гольової передачі вирішив пробити по воротам. М’яч зрізався з ноги і налякав лише горобців, які в цей час пролітали на «Партизан ареною».

І тут же гості відповіли не менш небезпечним моментом. Нападник вискочив на побачення з голкіпером, прокинув м’яч повз нього. І шкіряна куля уже летіла до пустих воріт, але в останній момент на її перешкоді став опорний півзахисник «Партизану» Агасі Аслянян.

Спостерігаючи за грою наших хлопців у першій половині гри, не важко було помітити відсутність активних дій на лівому фланзі «партизан». Передач на Олександра Заглинського не було. А Денис Лаврієнко, який грав лівого захисника, до атак не підключався. А тому всі спроби забити гол здійснювалися виключно через правий фланг, де грав капітан Богдан Білявський.

Спочатку гри активністю в центральній зоні відзначався Дмитро Артеменко. Але він досить часто зловживав індивідуальною майстерністю і не віддав потрібних передач. І після кількох не вдалих фінтів, його активність зменшилася.

А тому перша половина гри запам’яталася лише двома небезпечними моментами і закінчилася за рахунку 0:0.

На другу половину гри «Партизан» вийшов без замін, але після тренерських настанов. Тепер акцент атак перемістився на лівий фланг, а правий залишився без уваги. Після гри ми запитали про причини цього у головного тренера Сергія Коновалова. Він сказав, що хлопці перегоріли, адже колектив молодий і на такому рівні грали вперше.

З негативного також слід відмітити, що у другому таймі досить помітними на полі стали дії головного арбітра Володимира Устименка. Спочатку він не помітив порушення правил на Андрію Мельнику.

Хоча, як показала фотофіксація, удар по ногам був, Устименко стояв поруч і все бачив. Потім у Володимира Устименка почали виникати суперечки з помічниками щодо аутів та кутових. І головний арбітр прийняв кілька суперечливих рішень, хоча чітко було помітно, що він помиляється. Нам лише залишається здогадуватися, яким балом оцінив досвідчений Геннадій Лисенчук дії арбітрів.

Проте, не зважаючи на дії арбітра, наші хлопці продовжували шукати щастя у воріт суперника. І у другому таймі вони мали три реальних моменти для реалізації. Спочатку Микола Хмільовський програв дуель голкіперу, потім не використав свій момент Олександр Заглинський. Обидва рази наші хлопці замість воріт потрапляли у воротаря.

А от В’ячеслав Осипенко, вийшовши тет-а-тет з голкіпером, пробив повз нього, але при цьому не потрапив у ворота.

Щодо гостей з Малої Снітинки, то у другому таймі вони більше думали про оборону своїх воріт, ніж про атаку. А тому гра закінчилася нульової нічиєю, і переможця потрібно було визначати у серії пенальті.

Воротар «Партизана» Анатолій Пилипенко зміг парирувати уже другий удар гостей. І господарям до перемоги залишався лише один переможний удар, Олександр Заглинський його не зміг реалізувати.

І серія перейшла до ударів до першого промаху. Помилку, на жаль, здійснив, помітно нервуючий, гравець ФК «Партизану».

Як результат, у післяматчевій лотереї перемогу здобув ФК «Мала Снітинка», який виходить до наступної стадії обласної Ліги чемпіонів. Наші ж хлопці, спробувавши сили на вищому рівні, продовжують боротися за чемпіонство в Об’єднаному чемпіонаті.

У після матчевих коментарях головний тренер Сергій Коновалов і президент Матвій Євсеєнко відмовилися давати оцінку діям арбітра, а також погодилися, що рівень цих змагань набагато вищий ніж районний і такі матчі будуть корисні молодому колективу, у якого все ще попереду.

ФК «ПАРТИЗАН» (смт Кодра) – ФК «МАЛА СНІТИНКА» (Фастівський район) 0:0, серія пенальті – 4:5.

Пресслужба

ФК «Партизан».