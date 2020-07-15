15 ЛИПНЯ – ДЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ

Історія участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки бере свій початок з 1992 р. За цей час близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети, із яких 55 загинули.

Протягом зазначеного періоду військовослужбовці Збройних сил України залучалися до виконання цілого спектру завдань. Наші миротворці виконували бойові завдання в країнах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина, Східна Славонія, Македонія, Сербія і Чорногорія, Хорватія), на Африканському континенті (Ангола, Сьєрра-Леоне, Судан, Ліберія та Кот-д’Івуар) в країнах Близького і Середнього сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт, Ірак) та інших регіонах світу. Вони проводили заходи з роз’єднання конфліктуючих сторін, відновлювали дороги та інфраструктуру, проводили розмінування місцевості, здійснювали перевезення військ, персоналу місій та цивільних осіб, проводили заходи медичної евакуації, забезпечували безпеку при проведенні виборів в країнах перебування тощо.

21 травня 2013 р., враховуючи внесок і значення національного миротворчого контингенту України у справі зміцнення миру і злагоди в зонах військових конфліктів, віддаючи честь тим, хто не пошкодував своє життя і здоров’я, а також з метою зміцнення славних національних традицій, Верховна Рада України прийняла Постанову «Про встановлення Дня українських миротворців» і тепер українські миротворці мають всі підстави на своє власне професійне свято, яке запропоновано проводити 15-го липня.

Участь ЗС України в Міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки має ключове значення для нашої держави й розглядається як засіб зміцнення національної безпеки через створення стабільного зовнішньополітичного середовища і, водночас, є вагомим внеском України у зміцнення системи глобальної безпеки у світі.

Начальник Центру національних контингентів і національного персоналу Командування об’єднаних сил полковник Вадим Ханін розповів:

– Станом на сьогодні близько 300 військовослужбовців Збройних Сил України беруть участь у 6 міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки під проводом ООН. А саме: Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, Місія ООН у Косові, Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі, Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй, Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі, Місія ООН у Республіці Південний Судан.

Завдяки високій оцінці діяльності українських миротворців з боку міжнародних організацій та країнпартнерів, Україну воліють бачити як у вже існуючих, так і у новостворюваних місіях та операціях. Нагадаємо, 29 травня відзначається Міжнародний день миротворців ООН.