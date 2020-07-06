Сергій ЄФРЕМОВ: «ДО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ ПОВИННІ ПРИЙТИ ВСІ 100 % ПРИЗОВНИКІВ…»

Цьогоріч весняний призов, а саме відправки на військову строкову службу розпочались лише в середині червня, це пов’язано з тим, що в країні діють карантинні заходи. Про це та багато іншого в розмові з військовим комісаром Макарівського районного військового комісаріату майором Сергієм ЄФРЕМОВИМ.

– Пане Сергію, розкажіть про призов строковиків нашого району на службу до лав Збройних сил України.

– На сьогоднішній день триває призов до лав Збройних сил України. Підготовку до призову ми розпочали ще в лютому місяці і вже в березні були готові відправити на стокову службу юнаків. На жаль, вірусна інфекція COVID-19 завадила цьому, уряд прийняв рішення відтермінувати дані відправки призовників, але вже з травня розпочали підготовку і 17 червня відбулась перша відправка призовників до лав Збройних сил України. Наразі тривають відправки, проводиться оповіщення призовників про явку до військкомату, призовники проходять медичну комісію. Днями відбулись чергові відправки юнаків, частина з них проходитиме службу в прикордонних військах, а частина поповнить лави Національної гвардії. Протягом липня також буде тривати призов юнаків.

– Чи вплинув на призовну кампанію коронавірус?

– Призовна кампанія йде, працівники військкомату користуються всіма необхідними засобами безпеки (маски, рукавички, дезінфікуючі засоби тощо) та дотримуємось відповідної дистанції. Що ж стосується призовників, то ми їх направляємо проходити медичну комісію у відповідних засобах безпеки, в масках та при умові дотримання відповідної дистанції.

– Чи переховуються та ухиляються призовники від служби?

– Кожного року ми складаємо відповідні списки з таких призовників та направляємо до Національної поліції щодо їх розшуку. Станом на сьогодні, важко сказати про якусь конкретну кількість призовників, які ухиляються від служби, оскільки ще йде призовна кампанія.

– Чи допомагають з призовною компанією сільські ради та органи місцевого самоуправління?

– Допомагають! Я щиро вдячний головам сільських рад та їхнім працівникам. Саме вони розносять повістки, безпосередньо вручають призовникам чи їхнім родинам. Це дуже важка робота, емоційна. Дуже вдячний їм за цю роботу.

Хочу додати, хотілося б, щоб в школах, починаючи з десятих класів, наразі в шкільній програмі є заняття по захисту Вітчизни, велося навчання і про військову службу та військовий обов’язок. Ми стикаємось з тим, що призовник, який закінчив школу чи відповідний ВНЗ, якого ми сповіщаємо повісткою, не завжди знає, що він зобов’язаний згідно повістки прибути до військового комісаріату. Це не вимога комісара, це вимога Закону! З моменту отримання повістки, якщо юнак не прибув самостійно до призовної дільниці – на нього відкривається адміністративне провадження. За першу, другу та третю неявки – навіть до кримінальної відповідальності.

– Чи були такі випадки на рівні району?

– Були випадки, хлопці не розуміючи відповідальності і серйозності цих наслідків, ухилялись від призову. Особисто виїжджав до цих хлопців, до їхніх батьків та розповідав про наслідки. Вдалося владнати ситуацію і хлопці пішли служити. На щастя, до кримінальної відповідальності в нашому районі не доходило.

– Чи є випадки в нашому районі стосовно проходження альтернативної служби?

– Останнім часом призовники з такими бажаннями до військкомату не звертались, але така можливість і така служба є. Був випадок два роки тому, звернувся юнак відповідного віросповідання, який за своїми переконаннями не може брати до рук зброї. Тому, він був відправлений на проходження альтернативної служби.

– Яке наразі місце в області посідає Макарівський район серед виконання планів по призиву юнаків на строкову

службу?

– Кожного місяця, кварталу чи півріччя обласний військовий комісар збирає районних комісарів і підводить підсумки роботи, визначаються кращі та гірші районні військкомати за результатами проведеної роботи. Ми ж зі свого боку, намагаємось, щоб Київська область і зокрема Макарівський район були серед передовиків. Макарівський район завжди тримає гарні позиції, оскільки в нас люди, вмотивовані, знають і розуміють, що армія це захист держави, земель та родин.

– Чи укомплектований районний військкомат та чи є наразі потреба в кадрах?

– Щодо комплектації військового комісаріату то комісаріат укомплектований, особовий склад зі своїми функціями справляється на 100 % і здатен виконувати завдання за призначенням.

– Пане Сергію, розкажіть про контрактну службу. Відомо, що наш район посідає одне з найперших місць по підписанню контрактів.

– Так, в області ми точно не найгірші! Повторюсь, в нас люди вмотивовані, розуміють, що на Сході країни йде війна. Це патріоти своєї держави і йдуть вони захищати свою землю, звертаються до нас постійно. Побачили рекламу в газеті, на листівках чи на білбордах. Приходять до нас і ми вже розповідаємо про переваги контрактної служби. Це юнаки або ті люди, котрі вже проходили службу, або військові, які вже мали воєнний досвід в 2014–2015 рр. Підписують чи перепідписують контракти і йдуть служити до своїх військових частин. Так, за другий квартал цього року, ми виконали план більше ніж на 100%.

– Стосовно контрактів, які бувають види контрактів, півроку чи три роки?

– Контракт терміном на півроку це для резервістів першої черги, це для тих громадян, які вже приймали участь в бойових

діях та перебували в зоні АТО/ООС. Інші бажаючі, які не проходили службу в армії – підписують контракт терміном три чи п’ять років. Хочу нагадати, що тим хто підписує контракт, виплачується грошова матеріальна допомога в розмірі 10 тис грн згідно розпорядження голови Макарівської РДА та відповідною прийнятою програмою.

– На які саме військові спеціальності є запит від Збройних сил України?

– Постійно є потреба в танкістах, артилеристах, командирах бойових машин піхоти, навідниках гармат тощо. Це дефіцитні спеціальності і їх завжди не вистачає.

– Чи звертаються до Вас випускники шкіл щодо вступів у вищі навчальні військові заклади ЗСУ?

– Так. Звичайно! В цьому році це випускники шкіл з Бишева, Пашківки, Королівки та Макарова. Хочуть навчатись у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова, Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Військовому інституті танкових військ НТУ «ХПІ». Тобто, хлопці подали заявки, здадуть ЗНО і поступлять навчатись в ці заклади. В майбутньому будуть офіцерами, лейтенантами, командирами взводів.

– Чи звертаються з бажанням піти на службу до лав ЗСУ жінки?

– Звертаються. В минулому році було багато дівчат, в першому кварталі цього року теж звертались. Жінкам потрібно безпосередньо поспілкуватись зі своїми командирами військових частин, куди вони висловили бажання йти служити та отримати звідти рекомендаційний лист-згоду командира. Після цього ми вже займаємось оформленням особової справи. Щодо спеціальностей, котрі обирають жінки, то це: зв’язківці, повара, медики. Є й жінки, які служать на чоловічих посадах.

– Розкажіть про територіальну оборону, як часто проводяться навчання та збори?

– Щорічно і навіть щомісяця відбуваються тренування. Нажаль в цьому році карантин завадив нам в підготовці навчань. Щомісяця проходять стрілецькі дні, коли ми невеликими групами, по 10 чоловік, з сформованими з територіальної оборони, виїжджаємо на полігон. Там ми отримуємо боєприпаси, відпрацьовуємо вогневу, тактичну, військово-медичну та інженерну підготовки. Також на серпень заплановані десятиденні збори підрозділу територіальної оборони. Наразі хлопці з тероборони проходять медичну комісію.

Якщо виявлять бажання хлопці, які не зараховані до підрозділу тероборону, але мають бажання – запрошую до військкомату!

– Розпочалась робота з офіцерами запасу, тими громадянами, котрі отримали вищу освіту і проходили навчання на військових кафедрах. Розкажіть, як це відбуватиметься.

– Щороку двічі на рік розпочинаємо роботу з призову, як строковиків так і офіцерів запасу. Весною та осінню ми призиваємо цю категорію людей. Офіцери йдуть на військову службу на півтора роки, йдуть на посади командирів взводів чи інші військові професії. Вони проходять відповідний вишкіл, навчаються. На період служби їм виплачують заробітну плату та забезпечують соціальними гарантіями, надаються кімнати в гуртожитках. За ними залишаються робочі місця, якщо людина на час призову працювала, виплачується середній заробіток з постійного місця роботи, а також заробітна плата від ЗСУ. В цьому випадку, людина нічого не втрачає, а навпаки здобуває собі військовий вишкіл та

військову професію.

– Як проходить відбір та призив офіцерів запасу?

– Нам надходять замовлення певних військово-облікових спеціальностей, дивимося які є в нашому районі офіцери, спілкуємось з ними, мотивуємо. Це мають бути люди придатні за своїм станом здоров’я до несення військової служби. Відповідно, ті офіцери, в яких є малі діти віком до трьох років, або двоє неповнолітніх дітей, або якщо ці люди є піклувальниками – не призиваються, отримують відстрочку (це з ж саме стосується і призовників строкової служби). Призов людей цієї категорії ми здійснюємо до 45 років.

– Сергію, розкажіть про бійців учасників АТО. Чи проводиться робота з людьми, котрі перебували в зоні проведення АТО/ООС? Чи є якась координація та постійний зв’язок з ними?

– Військові частини, бригади проводять такі збори регулярно. Тривають вони переважно до місяця. Що ж до військкомату, то з хлопцями ми завжди «на дзвінку». Станом на сьогодні, якщо порівнювати з 2015–2016 рр, менше звернень, вважаю, що хлопці адаптувалися. Багато хлопців забажало залишитись в лавах ЗСУ і повернулись до своїх частин, підписавши контракти. Щороку ми разом з управлінням соціального захисту населення Макарівської РДА сповіщаємо хлопців, учасників бойових дій, щодо вчасного подання заяви до військкомату для отримання від держави «разової грошової допомоги до 5-го травня». Також, на постійній основі видаємо талони з 50% знижкою на проїзд різними видами транспорту для пересування Україною. Тримаємо з хлопцями зв’язок, спілкуємось і завжди раді бачити.

– Чим закінчилась історія стосовно приміщення в якому знаходиться наразі військкомат та приміщення, в якому раніше перебував військкомат?

– Це питання лишилася на тому ж самому місці з якого вона розпочиналась. Де ми знаходились за адресою: вул. Димитрія Ростовського, 22 так і надалі за цією адресою знаходимось. Дане приміщення ми підтримуємо, ремонтуємо, доглядаємо. Воно красиве, але занадто тісне… Для такого штату, який наразі працює – неможливо виконувати поставленні завдання та працювати в повному обсязі. Щодо нового приміщення чи повернення до приміщення, де колись знаходився військкомат – це питання з місця не зрушило.

– Чи проводяться наразі навчання для старшокласників?

– Щороку разом з командуванням військової частини в смт Городок (Макарів 1) проводимо відповідні навчання для старшокласників, серед яких є і дівчата. Нажаль, цього року, через ведений карантин, цього не відбулося. Хоча разом з Володимиром Тарнавським, начальником відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської РДА ми готували відповідні програми, транспортне забезпечення тощо.

Також на базі військкомату періодично відбуваються навчання з поводженням зі зброєю. Старшокласникам демонструється розбирання та збирання автоматів.

– В найближчому майбутньому не буде Макарівського району, чи торкнуться ці зміни військкомату?

– Це питання відкрите і на сьогоднішній день я неготовий відповісти на нього. На мою власну думку, це не має впливати на нашу роботу.

– Що побажаєте нашим читачам?

– Хлопці та дівчата, хочу побажати вам, щоб в кожного з вас в душі, в серці, була відповідальність за клаптик нашої землі. Військового комісаріату не потрібно боятись. Якщо ви чоловік, то ви повинні прийти до військового комісаріату і віддати свою шану, свою силу, свою впевненість для захисту та майбутнього наших дітей! Ви повинні навчитись захищати наші родини, навчитись любити та поважати старих і малих. Не бійтесь, приходьте, будемо спілкуватись з кожним індивідуально. Хочу, щоб ми всі були живі та здорові.

Спілкувався Максим КРАВЧЕНЯ.