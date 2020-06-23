УВАГА!

Розпочалася передплата на паперовий варіант «районки» на друге півріччя 2020 року. Щоб мати щотижня черговий випуск місцевої газети, зверніться на пошту або до листоноші! Поспішіть передплатити «Макарівські вісті» на друге півріччя.

«Макарівські вісті» всі знають як головну газету Макарівського району. Редакцiя «М.в.» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.

Якщо ви не передплатили «Макарівські вісті» на друге півріччя 2020 року, це можна зробити найближчим часом, і ви отримуватимете газету з липня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку Макарівського району.

Необхідно також врахувати, що передплату на майбутній місяць можна оформити до 15 числа поточного місяця.

До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Макарівські вісті» – порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Нагадуємо нашим читачам, що газета працює у роздержавленому форматі, тож її збереження і подальше існування великою мірою залежить від згуртованості та активності передплатників.

Залишаймося разом, спільно зберігаймо головну газету Макарівщини! Передплачуйте або купуйте у роздріб газету, близьку кожному макарівчанину!