ПОВАЖАЙТЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ ОТОЧУЮЧИХ!

Кожний має право розпоряджатися власним життям, однак поважати право на життя та безпеку оточуючих ми зобов’язані, якщо називаємо себе людьми. Впродовж травня 2020 р. на території Макарівського району зафіксовано 35 дорожньо-транспортних пригод, з них 16 – на автодорозі Київ – Чоп, 5 – із травмованими, 8 осіб травмовано і 1 загинула.

11 травня о 21:10 велосипедист гр. А., 1972 р.н., виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав переваги у русі зустрічному транспортному засобу, в результаті чого був травмований.

15 травня о 05:00 під час руху по автодорозі Київ – Чоп водій вантажного автомобіля допустив наїзд на інший вантажний автомобіль, що призупинився попереду у зв’язку із поганою видимістю, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому нижньої кінцівки. У той самий час на тій же ділянці автодороги відбулося зіткнення одного легкового автомобіля та двох вантажних. Водій легкового автомобіля помер у лікарні, троє пасажирів вказаного авто були травмовані.

21 травня близько 09:00 внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів були легко травмовані 2 пасажири.

23 травня об 11:30 велосипедист гр. М., 1960 р.н., у невстановленому місці перетнув автодорогу Київ – Чоп, в результаті чого був легко травмований легковим автомобілем.

Зі статистикою порушень в ПДР в травні місяці можна ознайомитись тут.

Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.