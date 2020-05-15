«МЕДИЧНА СЕСТРА –

це ноги безногого, очі сліпого, підтримка дитині, джерело знань і впевненості для молодої матері, уста тих, хто надто безсильний або занадто заглиблений в себе, щоб говорити».

Серед багатьох професій в історії людства, професія медичного працівника є найважливішою і найпочеснішою, адже саме медичний працівник відповідає за найдорожче – за життя людини.

Професія медичної сестри – складна й багатогранна. Вона поєднує в собі професіоналізм та відповідальність. Інколи її роботу не помітно, але це не лишає її значимості. Саме медична сестра витрачає найбільше свого часу на догляд пацієнта, виконуючи всі призначення лікаря. Саме вона завжди знайде теплі, добрі, підбадьорливі слова. Недарма ж в народі кажуть: «І тепле слово часом лікує».

Медсестра – не просто професія, це стан душі. Здатність щохвилини співчувати людському болю і стражданню.

Ще з раннього дитинства мріяла стати медичним працівником жителька нашого району із с. Бишів – Ніна Степанівна Андрійко (Швидка). І чим ближче підходив час до вибору навчального закладу після закінчення школи – тим більше міцніло її рішення у виборі майбутньої професії. Отримавши атестат про загальну середню освіту, дівчина продовжила здобувати знання у Макарівському медичному училищі. За час навчання залишила приємні спогади про перебування у цьому закладі як у викладачів, так і у одногрупників, адже має веселу і добру вдачу, артистична, наділена лідерськими навичками. Отримала диплом зі спеціальності «Фельдшерська справа».

З 1997 року і по даний час Ніна Степанівна працює у Київському міському пологовому будинку № 3 дитячою медичною сестрою палати інтенсивної терапії. ЇЇ милосердя, ласкаві і умілі руки допомогли розвитку і одужанню не одному новонародженому жителю нашої держави. Вона – висококваліфікований спеціаліст, який професійно і вчасно надає допомогу новонародженим, що через певну патологію не можуть дихати самостійно, адже досконало володіє навичками роботи з медичним обладнанням. Майстерно керує апаратами СРАР (подача повітря під постійним тиском) та ШВЛ (штучної вентиляції легень), інкубатором для передчасно новонароджених діток (кувез), – відкритими системами з термоконтролем для інтенсивного виходжування новонароджених, сучасними лампами фототерапії, інфузійними насосами для забезпечення цілодобового парентерального харчування та інфузійної терапії. Серед колег користується авторитетом, комунікабельна. Деякі колеги навіть просять старшу медичну сестру, щоб потрапити на чергування разом із Ніною. З нею легко, просто і надійно.

Народження дитини – незабутня і очікувана подія у житті. Знаємо, що задовго до появи нового члена у кожній родині, рідні ретельно підбирають і лікарів, які спостерігатимуть за розвитком дитини, і пологове відділення, де з’явиться на світ маленький клубочок щастя. Не один десяток майбутніх мам нашого району спостерігалися у спеціалістів Київського міського пологового будинку № 3 за сприяння Ніни Степанівни, не один десяток діток з’явилися на світ, оточені турботою та увагою Ніни та її колег.

Ніна – відмінна господиня, прекрасна дружина і чудова мама. Разом з чоловіком Павлом, виховала гарних дітей – сина Артема, який продовжив справу батька (вчитель географії та фізкультури Бишівського ОЗНЗ) та доньку Катерину, яка обрала спеціальністю перукарську справу. У її домі часто багато гостей. Особливе захоплення викликають квіти вирощені її турботливими руками на власній присадибній ділянці.

А ще у Бишеві її знають як прекрасного організатора будь-яких справ. Декілька разів Ніну Степанівну обирали депутатом від вулиці, на якій проживає. Весела і компанійська, – вона має багато друзів різного віку, адже її посмішка завжди випромінює добро і довіру. Ніколи не відмовить у допомозі. Хто б не звернувся – знайде шляхи вирішення проблеми. Навіть важко уявити іншу професію, де б могла працювати Ніна Степанівна Андрійко, адже саме медична сестра – це її покликання.

Тетяна СЕМИНОЖЕНКО,

с. Бишів.