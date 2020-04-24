У БОРОДЯНКИ З’ЯВИВСЯ ШАНС ЗАЛИШИТИСЯ РАЙЦЕНТРОМ

Про це 1 квітня голова районної ради Георгій Єрко інформував депутатів на позачерговій 45 сесії Бородянської районної ради. Аби не втратити його, районні обранці терміново зібралися на своє засідання.

Георгій Миколайович зауважив, що облдержадміністрацією підготовлено проєкт адміністративно-територіального устрою субегіонального рівня Київської області. Згідно нього Київщину поділено на п’ять районів. Серед них Ірпінський – у складі Боярської, Бучанської, Бородянської, Вишгородської, Гостомельської, Іванківської, Ірпінської та Поліської ОТГ. Але поданий проєкт не в повній мірі враховує норми Директиви Європейського парламенту і Ради «Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) та методичних рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць районного рівня. Зокрема, не врахована транспортна доступність потенційного центру району – м. Ірпінь – до територіальних громад, які планується включити до складу Ірпінського району; а також те, що згідно Рекомендацій будь-який населений пункт, розташований у межах 30-ти кілометрової зони доступності від межі міста – обласного центру, не може розглядатися як потенційний адміністративний центр. Враховуючи, що Бородянка, як потенційний районний центр за транспортною доступністю, є рівновіддаленою від усіх громад, що планується включити до одного району, а також має необхідну інженерно-транспортну та соціальну інфраструктуру, у нас, заявив голова райради, з’явилася реальна можливість залишитися районом. До речі, 7 квітня Бучанська міська рада виявила бажання також визначити адміністративним центром району Бородянку, а не Ірпінь. З цього приводу бучанці прийняли своє звернення до КОДА, Міністерства розвитку громад і територій та Кабінету Міністрів України. Підтримали нас, звісно, і Бородянська та Пісківська ОТГ. Є сподівання на підтримку Іванкова та Гостомеля, Макарівської селищної ради, яку за проєктом хочуть включити до Фастова.

Отож, підсумував Георгій Єрко, ситуація склалася на нашу користь, і ми повинні використати цей шанс. Одноголосно депутати прийняли рішення звернутись до Київської ОДА, Міністерства розвитку громад і територій, Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо реформування адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області та врахувати позицію депутатів Бородянської райради в частині визначення адміністративним центром району смт Бородянка замість Ірпеня.

За матеріалами газети

«Вперед» (Бородянського району).