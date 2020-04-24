ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА МАКАРІВЩИНІ

Всеукраїнською асоціацією громад попередньо опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області».

Асоціація повідомляє, що опрацьований проект розпорядження містить недоліки та не відповідність Методиці формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 (зі змінами). Також виявлено, що у запропонованому проєкті не враховано значну частину рекомендацій, що були надані за результатами консультативних зустрічей в Мінрегіоні (протоколи від 21.01.2020 та 16.12.2019). За результатами попереднього опрацювання проєкту Асоціація пропонує передбачити Проєктом перспективного плану ще одну Березівську ОТГ з центром у селі Березівка Колонщинської сільської ради у складі трьох сільських рад: Колонщинська (Колонщина, Березівка, Мар’янівка, Миколаївка), Копилівська (Копилів, Северинівка) та Мотижинська (Мотижин), вилучивши зазначені ради із складу проектної Макарівської ОТГ.

Макарівська проєктна ОТГ, передбачена перспективним планом, але на думку її розробників, є невиправдано великою – 26 рад, 54 населених пунктів, 27779 жителів, 1014 км2. Таким чином, Макарів – центр району, в якому, вочевидь не без «допомоги» районного керівництва за всі роки реформи не було створено жодної об’єднаної територіальної громади, на фінальному етапі реформи отримує в управління левову частку району.

В асоціації вважать, що це несправедливо та не ефективно. У цьому контексті заслуговує на увагу ініціатива щодо утворення Березівської ОТГ з центром у селі Березівка Колонщинської сільської ради у складі трьох сільських рад Колонщинська (Колонщина, Березівка, Мар’янівка, Миколаївка), Копилівська (Копилів, Северинівка), Мотижинська (Мотижин).

Це об’єднання було зініційоване Колонщинською сільською радою ще з перших днів чинності закону про добровільне об’єднання громад. Окрім цього, Київська обласна рада ще у 2015 році проголосувала щодо внесення Березівської ОТГ до Перспективного плану Київської області. У 2017 році у Мінрегіоні зареєстровано договір про співпрацю цих громад щодо розробки Стратегії розвитку Березівської ОТГ.

На це громади затратили власні бюджетні кошти, напрацювали план розвитку, провели опитування всіх жителів. У 2018 році Березівська ОТГ отримала позитивний висновок Київської ОДА, а у 2019 році увійшла до оприлюдненого КОДА проєкту Перспективного плану. Позиція ініціаторів створення Березівської ОТГ, яку підтримує Всеукраїнської асоціації громад, полягає в тому, що КОДА безпідставно не включила цю перспективну громаду у нинішній проєкт перспективного плану.

Слід зазначити, що Макарівська селищна рада також підтримує утворення Березівської ОТГ, і це абсолютно логічно, оскільки запроектована КОДА Макарівська ОТГ є занадто великою, як вже було зазначено вище. Всеукраїнська асоціація громад отримала звернення згаданих вище сільських рад-членів ВАГ і підтримує утворення Березівської ОТГ, яка відповідатиме вимогам Методики та матиме середній рівень спроможності. Для більш детального обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.

Також пропонується підсилити Томашівську ОТГ Фастівського району Вільнянською сільською радою Макарівського району, вилучивши її з складу проектної Бишівської ОТГ Макарівського району. Коментар: Чисельність (навіть з Дорогинською сільською радою) Томашівської громади складає всього 3450 осіб, а відтак потрібне ще підсилення. Природним є доєднання Вільнянської сільської ради Макарівського району у складі двох сіл (чисельність населення 600 осіб). Із сіл цієї громади (Вільне та Юріївка) до центру ОТГ, до якої його відносять (Бишева) можна дістатися тільки через

село Соснівку Томашівської ОТГ. Тому віднесення цієї сільської ради до Бишівської ОТГ виглядає штучним. Для більш детального обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.

Крім того проєктну Бишівську ОТГ Макарівського району пропонується підсилити за рахунок кількох сусідніх громад цього ж району, принаймні Мар’янівської та Пашківської сільських рад, які у проєкті перспективного плану віднесені до складу проектної Макарівської ОТГ. Ні Бишівська, ні Макарівська ОТГ наразі не утворені. Відтак, виглядає не надто логічним настільки непропорційний поділ району, коли до складу Макарівської ОТГ відносять 26 громад, а Бишівську проєктують у складі всього 10 громад, одна з яких, до того ж, за логікою мала б відійти до існуючої Томашівської ОТГ (дивися попередню пропозицію). Для більш детального обґрунтування пропозиції потрібно оцінювати показники спроможності та паспорти територіальних громад, які наразі не надано.

За матеріалами vassr.org