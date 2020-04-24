МАКАРІВЩИНА ПІД ЧАС АВАРІЇ НА ЧАЕС

За останні два роки у вільний доступ було викладено досить багато документів про події квітня–травня 1986 р., які раніше перебували під грифом «Секретно». І саме з них ми дізнаємося як описувалася ситуація в селах і містах Київщини для керівництва Радянської України.

Сьогодні наша розповідь про події на Макарівщині саме на основі цих документів. Ми розуміємо, що цей матеріал може викликати велике обурення в наших читачів, але всі факти взято з документів. З рядом документів можна ознайомитися тут же, інші доступні в Галузевому державному архіві СБ України. Якщо хтось знає інші факти про поданні події, у Вас є можливість подати своє бачення на сторінках нашої газети. Кожна подія отримає достовірну оцінку лише після викладення всіх фактів.

Віталій Кострома у книзі «Боль и тревогу чернобыльцев восприняли как свою личную беду» писав «21 травня гостями району стали одночасно 59 керівників посольств іноземних держав, акредитованих в СРСР. Вони цікавилися виконанням заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, роботою саніпидемстанції і калинівського молокозаводу…»

Знаючи “любов” радянського керівництва до іноземних гостей, було розпочато пошук відомостей про візит в розсекречених документах.

Опис візиту іноземців був знайдений в «Довідці 6 відділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області про ситуацію в районах евакуації та негативні прояви серед населення Києва» від 15 травня 1986 р.». Зокрема, у документів читаємо: «По полученным из МИД УССР данным 19 мая в г. Киев прибудут сотрудники и главы дипломатических представительств в г. Москве (30–35 чел.). Программой пребывания предусмотрены сеседы в СМ УССР, посещение Макаровского района –

14.00 – село Фасова (исполком сельсовета, беседа с председателем колхоза и председателем колхоза с. Чапаевка Чернобыльского района);

Посещение детсада, магазина промышленных и продоволственных товаров, фельдшерского пункта, пункта дозиметрического контроля, семей эвакуированных.

16.30 г. Макаров Посещение молокозавода (беседа с администрацией, работниками, ведущими дозиметрический контроль и с находящимся в городе директром Чернобыльского молокозавода).

17.10 Посещение дома культуры г. Макаров (встерча з рабочими Чернобыльского завода «генератор»).

18.00 Посещение Макаровской районной санэпидстанции (беседа с облсуживающим персоналом).

19.00 Возвращение в г. Киев, коктейль с представителями советской прессы, отлет в г. Москву.

Прибытие и убытие спецрейсом Аэрофлота, размещение в гостинице «Киев», передвижение на 2-х выделенных автобусах…»

Даний документ зберігається в ГДА СБУ. Більше інформації про візит в цьому архіві не вдалося відшукати. Також деяку інформацію про візит знайдено в Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО України).

У Протоколі № 12 засідання Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України від 16 травня 1986 р. зазначено «Поручить Миндорстрою УССР (т. Шульгину): совместно с Киевским облисполкомом до 21 мая с.г. привести в порядок дороги Киев–Макаров и Киев–Бородянка».

У Стенограмі засідання № 12 Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України від 16 травня 1986 р. більш детальніше розписано цей пункт: «тов. ЛЯШКО – 21–22 мая приезд делегации. Вместе с Григорием Ивановичем (мова про Г.І. Ревенка) ознакомиться с программой, принять меры к обеспечению. Это касается и Минздрава. Поручить т. Шульгину посмотреть дороги Киев–Макаров, Киев–Бородянка, привести в порядок заборчики».

Проте про сам візит і його результати розсекреченні документи не повідомляють, а тому щоб завершити цю розповідь знову повертаємося до спогадів Віталія Костроми: «Попробовав молоко на предприятии, временный поверенный в делах Филиппин Р.О. Фернандес и посол КНР Ли ЦЗЕВАН заявили, что вкуснее не кушали.

В зале исполкома Фасовского сельского совета гости изучали проблемы трудоустройства и быта переселенцев. На вопросы дипломатов отвечали председатели колхозов и сельисполкомов села Фасова. Один из послов поинтересовался у местного председателя колхоза Н.А. Тяпко, всем ли прибывшим есть работа? Ответ был краток: «Да,всех обеспечили. А если кто-то из вас пожелает остаться у нас, найдем и вам работу». После такого ответа вопросов больше не поступало…».

І ще одне питання, яке цікавило нас одним з перших в розсекречених документах, як на Макарівщині реагували на аварію і як приймали переселенців. Наші читачі можуть однозначно сказати, що проблем з прийомом переселенців не було. Але все ж цікаво як цю ситуацію подавали на верх.

Розпочнемо з далеку. Доповідна записка начальника Іванківського райвідділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області В. Нечипоренка начальнику УКДБ УРСР по Києву та Київській області Ю. Шрамку про реевакуацію осіб до Чорнобильської зони відчуження від 8 березня 1988 р. У документі читаємо: «324 семьи из с. Куповатое (около 500 чел.) были размещены в 100 домах, построенных в с. Грузское. При этом в числе эвакуированных было 11 инвалидов Великой Отечественной войны, 3 инвалида труда, около 3-ти вдов участников войны. И, несмотря на исключительно доброжелательно (по данным эвакуированных) отношение к ним со стороны партийно-советских органов и жителей Макаровского района, они вынуждены были реэвакуироваться…».

Тобто як бачимо приймали гарно, але все ж люди вирішили виїхати.

Дещо іншою подавалася ситуація у 1986 р. У «Повідомленні начальника УКДБ УРСР по Києву та Київській області Л. Бихова першому секретареві Київського обкому КПУ Г. Ревенку про соціально-побутові проблеми громадян, евакуйованих з населених пунктів зони відчуження ЧАЕС» від 27 червня 1986 р. зазначено: «…Характерными в этом отношении являются следующие высказывания. Отрощенко О.К., 1942 г.р., б/п, зав. фермой колхоза «Красное Полесье» – «мы не возражаем против поселения на постоянное жительство в с. Людвиновка. Приняли нас хорошо. Молодые семьи часть уехали, часть настроена уезжать в места, где выше заработки и лучше жилищные условия. Колхозники моего возраста переезжать никуда не собираются…».

Щодо реакції на аварію, то маємо один факт з документів, який ми не могли залишити поза увагою, хоча більшість скаже потрібно було. Витяг з довідки 6 відділу УКДБ УРСР по Києву та Київській області про настрої мешканців столиці УРСР та населення Бородянського, Іванківського, Поліського районів Київщини у зв’язку з аварією на ЧАЕС від 10 травня 1986 р. У документі читаємо: «От агента «Дъяко» получен сигнал в отношении жителя г. Макаров Максименко А.М., 1948 г.р. б/п инженера ОМТС филиала приборостроительного завода, который призывал сотрудников увольняться с работы, вывозить детей и выезжать самим. Ведется документирование и готовится предупреждение…»

А загалом настрій серед переселенців та місцевих мешканців характеризує «Довідка УКДБ УРСР по Києву та Київські області про інформаційну ситуацію в регіоні у зв’язку з аварією на 4 енергоблоці ЧАЕС від 27 липня 1986 р.». Про Макарівшину тут зазначено: «Обстановка среди эвакуированных, местного населения, на промышленных предприятиях, в учреждениях Киева, Иванковского, Макаровского, Бородянского, Полесского районов в целом нормальная, предпосылок к массовым негативным проявлениям не выявлено…».

Розсекречені документи є досить цікавими, у них крім вище згаданих проблем можна прочитати і про будівництво будинків в районі і про проблеми з водою. І про заборону збирати гриби в лісах Комарівки аж до 1991 р. Але розміри сторінок в газеті не дозволяють про все це розповісти. Збірники документів є у відкритому доступі в інтернеті і будь хто може скачати і познайомитися з ними.

Віталій ГЕДЗ,

директор Макарівського

районного історико-краєзнавчого музею.