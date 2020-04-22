ПИСАКИ, МАВПОЧКИ, МУРЗИКИ

Від редакції: 22 квітня Борису Абрамовичу Лондону виповнилося б 96 років, але, на жаль, він залишив цей світ 10 жовтня 2019 р. Ця постать залишилася в пам’яті багатьох. Ми ще плануємо опублікувати матеріал про Бориса Лондона, а поки він готується пропонуємо спогади Бориса Абрамовича про школу у Макарові.

До початку моєї роботи в школі у мене не було педагогічної освіти. Я був художником і, звичайно ж, малюванню і кресленню міг навчити краще, ніж дипломований педагог, який читає ці предмети як довантаження для повної ставки.

Пам’ятаю свій перший урок, коли завуч школи привела мене в один із старших класів на урок креслення і залишила один на один з класом. Я відчув себе людиною, яка випадково потрапила в клітку з хижаками. В ту пору в класах було багато переростків – в зв’язку з окупацією цієї території, коли школи не працювали. Деякі були трохи молодшими від мене. У перші дні моєї шкільної кар’єри я найбільше боявся, щоб з моїх губ не зірвався мат. Після фронту, госпіталів треба було відучитися від нього, та й в роки студентства (а серед студентів було багато фронтовиків) я, як і багато молодих людей воєнного та повоєнного часу, майже не обходилися без мату. Приклад показували вищі ешелони влади – мат вживався від верху до низу.

У самому благодушному настрої, в самій безконфліктній ситуації, в звичайній бесіді матюки були присутні майже в кожному реченні, доповнюючи мову багатством відтінків. Різноповерхових мат іноді був шедевром народної творчості. Матюкальники не перевелися і до сих пір і часто цим зловживають. Але зараз це розцінюється слухачем як ущербність мови, а не її прикраса.

На грудях у мене сяяли фронтові нагороди, які в той час носили повсякденно, в руках – паличка, на яку опирався при ходьбі. Прошу вибачення ще за один «ліричний» відступ, але про паличку повинен пару слів додати.

Ще в художньому інституті я на ручці цієї палички з одного боку вирізав чарівну голову жінки, з іншого боку – комбінацію їх трьох пальців, звану в розмовній мові «фіга», а по-українськи «дуля». Заходячи в трамвай, тролейбус, де інвалідам завжди поступалися місцем, я сідав, ставив палицю між ніг, тримаючись руками за ручку, виставивши вперед жіночу голову. Сидячі попереду мене з цікавістю розглядали мій твір мистецтва. Але варто було їм чимось відволіктися, як я непомітно повертав ручку і вони, знову звернувши погляд на неї, виявляли дулю. Я з байдужим виглядом дивився кудись убік. Забави молодості!

Паличка була алюмінієва і порожниста, мала ще одну особливість: на низ надягалася звичайна гумова пробка-опора, а ось ручка легким поворотом знімалася і, як може здогадатися проникливий читач, туди іноді наливалося до 200 грамів спиртного. Але я відволікся…

У школі довелося мені з цією ручкою терміново розлучитися і замінити її на іншу.

Ставлення до моїх предметів та до мене в школі було нікчемне і з боку учнів і з боку начальства. Подумаєш, малювання і креслення! За уроки платили мало, безкоштовно оформляв стенди, малював портрети. Я був молодий, сповнений енергії і не цінував свою працю.

З учнями з самого початку відносини склалися хороші, організував гуртки малювання, «умілі руки», секцію фехтування – я був разрядником в цьому виді спорту. Любив і досі люблю гостре слівце, жарт, гумор. Саме викладання цих предметів передбачає, як би це сказати, особливий стиль і підхід. Я не закручував без потреби «гайки». На уроках панував здоровий робочий шумок. Найважча проблема була в тому, щоб учні приносили на уроки необхідне приладдя, перелік яких на відміну від інших предметів, був великий. Вже на зустрічах випускників школи через 10, 20, 25, 30 років мої дорослі вихованці зі сміхом згадували як я ламав об їхні голови погано заточені олівці, примовляючи: «Це не олівець, а поліно». Звичайно, ці та інші мої дії не вписувалися в рамки офіційної педагогіки, але присмачені гумором і жартом, сказані беззлобно, вони приймалися просто і без образи. Нудна моралістика учням не подобалася.

Учениці на прізвище Некрутенко я кидав з іншого кінця класу: «Некрутенко, не крутись!». В одному класі на одній парті сиділи дві учениці – українка Гусак і росіянка Гусєва, вони мали звичай перешіптувалися. Оклик «гусочки, не гигочить», мав ефект. Підійшовши до учня, який вже отримав зауваження за вертіння і розмови, я його питав: скільки приблизно часу зайняло перетворення мавпи в людину. Той, не підозрюючи підвоху, називав якусь кількість мільйонів років. Отримавши відповідь на моє наступне запитання: скільки йому років, я ставив переможну крапку: «Ось бачиш, – говорив я, – а тобі з людини в мавпу знадобилося всього на всього». Це діяло: клас дружно сміявся, а потім наступала робоча тиша.

На зустрічах з колишніми учнями вони зі сміхом згадували, як я їх називав писака, мавпочками, мурзиками. На таких зустрічах мої колишні вихованці зізнавалися, що вони з нетерпінням чекали моїх уроків, тому що на них можна було і пожартувати, і справи робити. Згадували як їм знадобилося креслення.

З початку моєї роботи виникла проблема оцінок. Відмітки я ставив жорстко, серед учнів були і діти районного начальства, своїх же колег. Але я не робив ніяких відмінностей. Бачивши різницю в підході деяких вчителів до дітей начальства і мій підхід, учні дуже чутливо це сприймали. Але з дирекцією школи постійно виникали проблеми.

– Борис Абрамович, – звертався до мене завуч, – ця учениця йде на медаль, а з креслення у неї трійка. – Я пузирився, учениця зрештою переробляла роботи. Але позначки з креслення були достовірні, не знецінені, часто учні зізнавалися мені, що п’ятірку з креслення вони заробили більш важкою працею, ніж з основних предметів.

Часто батьки моїх колишніх учнів хвалилися, що їх чада з креслення кращі на курсі інституту і дякували мені. Інші підкреслювали, що мовляв, моя дівчинка у вас отримувала «трійки», а ось в інституті у неї з креслення одні «п’ятірки». «Набагато гірше було б, – відповідав я, – якби було навпаки». Матусі цілком зі мною погоджувалися.

Згодом я став вчити дітей моїх перших учнів. На батьківських зборах класів, куди я приходив, були присутні матусі – мої колишні учениці. Піднімалася одна, інша і питали про те чи інше дитя. Вийшовши заміж, ці матусі змінили прізвища і я з подивом дізнавався, що я вчив маму чи тата цього чада. «Це твій син, дочка?», – запитував я. І жартував: мовляв, як у такої в минулому балуваною учениці виросла така хороша дитина! «Що ви говорите, Борис Абрамович? – спалахувала матуся, – я була балувана? Так я сама тиха була!» «Ну так, – вів я свою жартівливу лінію далі, – а чого я хочу достроково на пенсію?! Ти забрала своєю поведінкою моє здоров’я!» Під регіт оточуючих вона здавалася. Звичайно, такі жарти на зборах можна було дозволити собі без присутності дітей.

Мої зустрічі з колишніми учнями завжди були веселими. Зустрічаючись на вулиці, в установах, а в них працювала переважна кількість моїх колишніх учнів, я завжди відчував до них теплі почуття. А як намагалися вони мені допомогти, будь то в поліклініці, «соцзабезі», на підприємствах.

Згодом я почав керувати в школі фотогуртком, кіностудією, технічним гуртком, де ми робили різні моделі. Мої учні самі складали реактиви, проводили складні обробки кіноплівки, наші самодіяльні фільми були кольоровими і озвученими і від початку і до кінця робилися руками учнів при моєму керівництві.

Виготовивши фільми, прокручували їх на кінопроєкторі «Луч». Цей проєктор міг крутити фільм і в зворотному напрямку. Ходив я з учнями в туристичні походи. Знявши про це фільм і прокрутивши його, я пропонував прокрутити його в зворотному напрямку. Боже мій! Що творилося з глядачами! На екрані бадьорою ходою група туристів, швидко задкувала, корови бігали задом наперед, дим з повітря влітав в димоходи хат. А процес їжі! Там, де туристи їли з мисок кашу, при зворотному прокручуванні вони ложками діставали ту ж саму кашу з рота і складали назад в миски. Регіт стояв нестримний, сил просто не вистачало сміятися.

Тут, вже в Ізраїлі, я передав мій особистий повний комплект для домашнього кіно в дар Хайфського музею науки і техніки, розташованому в старому техніоні. Ця техніка зараз застаріла, на зміну прийшла відеолазерна техніка.

Згодом в школі я створив кабінет креслення і малювання, оснастив його кульманами, стендами, навчальними посібниками, зробленими мною і учнями. У багатьох інститутах, відзначали високі чини, не було таких кабінетів. Але все це, що коштувало великої праці, коштів, нервів, пропало після мого відходу на пенсію. На жаль, це повсюдне явище. Після відходу ентузіастів приходили нові люди, які не цінували зробленого, що не вміли його зберегти і поповнити. Змінювалося і начальство, що думало лише про свою кар’єру. Дуже прикро було бачити знищення своєї праці. Звичайно, нічого вічного і непорушного немає, але вся історія людського суспільства заснована на збільшенні досягнутого, на просуванні вперед.

Найяскравішим прикладом фіналу політики: «все зруйнуємо вщент, а потім…» є історія радянської держави. Країна розвалилася і виявилася на задвірках історії, і невідомо чим все це скінчиться.

За роки моєї роботи в школі я випустив в життя тисячі школярів. Багато стали прекрасними фахівцями і прекрасними людьми. Серед них особливо улюблені мною ще в школі, а згодом начальник Генерального штабу України генерал Анатолій Лопата, народний артист України Анатолій Паламаренко та ін.

За матеріалами книги

Бориса ЛОНДОНА

«Бесполезные записки

новоявленного графомана».

Ізраїль, 1999.