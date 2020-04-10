ЗЛОЧИННА БАЙДУЖІСТЬ

А якою буде Ваша поведінка у критичній ситуації, Ви хоч колись задумувались?

Відповідно до п. 2.10. ПДР у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів звернутися по допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров’я; або ж він зобов’язаний відвезти потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом та повернутися на місце пригоди, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди та положення транспортного засобу після його зупинки.

Впродовж березня на території Макарівського району зафіксовано 32 дорожньо-транспортні пригоди, з них 5 – на автодорозі Київ – Чоп, з них 5 – із травмованими, 4 особи травмовано і 1 загинула.

6 березня близько 17.05 водій легкового автомобіля гр. Р., 1985 р.н., під час руху заднім ходом допустив наїзд на велосипедистку гр. Д., 1966 р.н., внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження.

9 березня о 06.30 водій легкового автомобіля гр. К., 1992 р.н., допустив наїзд на пішохода гр. П., 1952 р.н., який у стані алкогольного сп’яніння переходив проїзну частину дороги по пішохідному переходу, в результаті чого пішохода було травмовано.

14 березня близько 07.20 водій легкового автомобіля гр. Г., 1951 р.н. допустив наїзд на пішохода гр. Н., 1954 р.н., котра йшла вздовж проїзної частини дороги в попутному напрямку. Пішохід отримала тілесні ушкодження.

20 березня о 14.45 гр. О., 1989 р.н., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив падіння мопеду і травмувався.

26 березня близько 18.30 водій легкового автомобіля гр. В., 1994 р.н., наїхав на велосипедистку гр. Л., 1957 р.н., яка рухалась попереду. Від отриманих ушкоджень остання померла у ЦРЛ.

У двох випадках із п’яти водії залишили місце події, не надавши допомогу потерпілим…

Макарівське ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.