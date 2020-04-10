СЕСІЯ МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

У понеділок, 6 квітня, відбулося засідання позачергової 35-ї сесії Макарівської районної ради VІІ скликання. Засідання на площі перед кінотеатром «Ольвія», провів голова Макарівської районної ради Олександр Гулак.

Усі питання, що розглядалися на сесії, були спрямовані на підтримку медичних працівників та медичної галузі району вцілому, у зв’язку з розповсюдженням по Україні коронавірусу. Питання, опрацьовані на сесії:

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2018 № 445-25-VII «Про районну комплексну Програму «Турбота» на 2018–2020 роки»;

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 28.04.2017 № 241-15-VIІ «Про затвердження Програми створення, накопичення, використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Макарівського району та забезпечення життєдіяльності підрозділів, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій на 2017–2020 роки»;

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 21.09.2018 № 422-23-VIІ «Про районну цільову Програму «Здоров’я» на 2017–2020 роки (нова редакція)»;

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 568-32-VII «Про районну програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради на 2020 рік»;

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 564-32-VII «Про районну програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради на 2020 рік»;

– внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 565-32-VII «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради на 2020 рік».

Одним з питань, яке розглядалося на сесії, – це підняття заробітної плати медичним працівникам району. Депутати проголосували за «Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги за заявою сім’ї або близьких родичів медичного персоналу, який залучено до надання медичної допомоги з хворобою COVID – 19 в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на підставі розпорядження Макарівської районної державної адміністрації».