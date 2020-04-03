СМЕРТЬ ВІД КОРОНАВІРУСУ

29 березня помер мешканець Макарівщини Олег Міщенко, який цілий тиждень боровся з коронавірусом. Народився Олег Міщенко 30 квітня 1970 р. у м. Миколаїв. Закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності підприємств».У 2000–2002 рр. працював завідувачем планово-виробничого відділу та відділу координації діяльності Державного управління

справами в Києві. З 2007 по 2008 рік працював помічником голови служби при керівництві Херсонської обласної державної адміністрації, заступником начальника Державної екологічної інспекції в Києві. У 2009–2010 рр. – Радник голови патронатної служби Херсонської обласної державної адміністрації. З 2010 р. по 2012 р. – директор Комунального підприємства Київської обласної ради «Управління споруд». У червні 2012 р. призначений заступником голови Вишгородської райдержадміністрації. У червні 2015 р. приступив до обов’язків директора Департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації. З 20 грудня 2016 р. по серпень 2017 р. займав посаду заступника голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва. З літа 2015 р. Олег Міщенко мешкав у с. Мостище Макарівського району. Наразі відомо, що чоловік тривалий час страждав від цукрового діабету, а згодом заразився коронавірусом.