Олег ДУНДА: «НА СЬОГОДНІ В ДЕРЖАВИ Є НЕОБХІДНІ КОШТИ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЕПІДЕМІЄЮ»

«М.в.» вирішили поспілкуватись з народним депутатом Олегом Дундою стосовно ситуації в країні з епідемією коронавірусу.

– Олеже Андрійовичу, в країні карантин, введено надзвичайний стан. Що потрібно робити людям та чи варто їм панікувати?

– Панікувати ніколи не варто! В будь-якій ситуації цього не потрібно робити. Паніка заважає раціонально мислити та ухвалювати розсудливі рішення. Людям потрібно дослухатися до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, Кабінету міністрів України та Президента України. Вони володіють інформацією, розуміють та аналізують, яким чином епідемія перебігає в інших країнах. Саме в них інформація «з перших рук», а не в публікаціях ЗМІ, зроблених невідомо з якою метою і невідомо ким.

– Розкажіть, як відбувається координація дій по запобіганню і боротьбі з вірусом COVID-19 на Вашому виборчому окрузі та чи володієте Ви інформацією стосовно ситуації в нашому районі?

– У нас є відомості стосовно поточної інформації із Сквирського, Фастівського та Макарівського районів. Кожного дня, зранку і протягом дня отримуємо інформації від головних лікарів, від голів райдержадміністрацій та голів великих міст – в режимі он-лайн. Якщо в когось виникають питання, то ми координуємо їх з обласною держадміністрацією, напряму з відповідним профільним заступником голови ОДА, який відповідає за медицину. У разі, якщо необхідні медичні засоби відсутні на складах, в лікарнях та області, то долучаємось до вирішення цього питання. Знаходимо, купуємо і передаємо до лікарень. Станом на сьогодні у держави є необхідні кошти для боротьби з епідемією. Проблеми звичайно є, наприклад, з тим, що деякі засоби захисту просто дуже важко купити, враховуючи їх відсутність в Україні. Вже вирішено питання з халатами багаторазового використання, практично всі райони вже зробили замовлення і в найближчий час лікарні будуть забезпечені ними в повному обсязі. На даний момент є проблема з респіраторами, чекаємо. Є державна програма – постачання лікарень респіраторами по всій країні. Є ситуації по окремих лікарнях, де відсутні в необхідному обсязі рукавички або антисептики – це все вирішується. Це, як правило, пов’язане з небажанням окремих чиновників та відповідальних бюро-кратів виконувати свою роботу.

– А як з координацією та забезпеченням у Макарівському районі?

– З районною адміністрацією почали відпрацьовувати ситуацію з самого початку і вже за два дні керівництво зрозуміло, що їхні заявки, їхні побажання (на відповідні медичні засоби для лікарні) можуть бути виконані досить швидко і наразі у нас повне порозуміння та плідна співпраця. Проблеми є в Києво-Святошинському районі, де чиновників нічого не цікавить, працювати там не хочуть. Наразі намагаємось вирішувати питання там в «ручному режимі».

– Свого часу, будучи депутатом, Ви долучались до зміни голови районної ради в Києво-Святошинському районі, щоб раду очолила більш «лояльна» людина?

– Для мене не важлива лояльність, важливо щоб людина була готова працювати та виконувала ті функції, які на неї покладені і, звичайно, брала б на себе відповідальність. У Києво-Святошинському районі немає розуміння, що наразі скрутні часи і треба працювати. Будемо переконувати!

– Карантин можуть продовжити до кінця травня?

– Це можливо. Вже продовжили його до кінця квітня, є вірогідність продовження карантину до кінця травня. Люди мають до цього готуватися. У разі продовження карантину до кінця травня, що робити підприємцям, особливо малого та середнього бізнесу? По-перше, стосовно людей. Вважаю, що на час карантину, держава має зробити для людей щось на кшталт «базового доходу». Цю ідею наразі запроваджують в Європі, такі законодавчі норми треба впроваджувати і в Україні, щоб люди розуміли, що мінімум вони точно отримають. Це буде підтримка для людей. По-друге, цей «базовий» дохід допоможе і підприємцям, оскільки підприємці заощадять на заробітних платах та отримають хоч якийсь попит на свої товари і послуги. Це дасть змогу бізнесу зменшити свої збитки. Їм теж потрібні пільги, щоб ці місяць-два вони змогли протриматись та проіснувати.

– Наразі в країні, і зокрема в нашій області почали створюватись волонтерські рухи та волонтерські штаби підтримки громад для боротьби з епідемією. Ваше ставлення до них та чи вірити Ви в те, що держава може забезпечити всім необхідним лікарні?

– Це не питання віри. Віра не потребує доказів. Це простий розрахунок. Держава перерозподіляє через свій бюджет 40 % ВВП, якщо взяти державні підприємства на зразок НАК «Нафтогаз», АТ «Укрзалізниця», то взагалі буде за 50 %. І це ми ще не беремо НБУ та банки, в яких є державна частка! Жоден волонтерський рух такими ресурсами не володіє. Волонтерський рух – це як малий та середній бізнес, виконує допоміжну роль, точкову функцію у вирішенні маленьких питань. Це як порівнювати державу з авіаносцем, а волонтерів – з маленькими човниками. Звичайно, волонтери можуть швидше вирішувати якусь маленьку проблему чи потребу, на яку держава не має часу звернути увагу. В такому випадку, волонтерський рух може вирішувати ці проблеми, але основну функцію має виконувати держава. Наразі в країні такої потреби у волонтерських рухах майже немає, гроші в держави на боротьбу з епідемією є. Але я завжди вітаю та з повагою ставлюсь до тих, хто проявляє свою активну громадянську позицію.

– Останнім часом люди довіряють більше волонтерам, ніж державі.

– Розумію це, але якщо не буде працювати держава, то волонтери нічого не зроблять. Вдячний волонтерам за їхню підтримку! Швидше за все, деяких волонтерів долучати до роботи будемо й ми, але 99 % повинна зробити держава! Також до боротьби з епідемією мають долучатись великі підприємства. Це їх соціальний обов’язок – допомогти людям на тій території, де вони працюють та заробляють гроші. Ми вже донесли цю думку до підприємців, вони з нею погодились. Наразі підприємці готові купувати необхідні для лікарень речі. У разі потреби, це дає змогу прискорити закупівлі. Оскільки підприємство може придбати продукцію за один день, а для держави з усіма процедурами потрібно тиждень-два.

– Що побажаєте нашим читачам?

– Спокою і лише спокою! Не переймайтесь, все буде добре! Через три-чотири місці всі будуть здорові, всі будуть працювати! Головне – не піддаватися паніці і дотримуватись рекомендацій, які надають МОЗ та КМУ. І найголовніше – тримайте на карантині родичів похилого віку, бо вони знаходяться в зоні ризику. Більш того, запевняю, як пройде карантин та епідемія, ви здивуєтесь, як швидко наша економіка зростатиме та піде вгору.

Спілкувався Максим КРАВЧЕНЯ.