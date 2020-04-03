НОВИНИ З НАЛИВАЙКІВКИ

З турботою про людей. При вході до магазинів, які розташовані на території Наливайківської сільської ради, розмішено дезінфікуючий засіб та одноразові рукавички для відвідувачів. Про це попіклувалися місцеві підприємці. Особливу увагу в селі під час карантину приділяють одиноким пенсіонерам. Ними опікується соціальний працівник Валентина Соловянчук. Вона забезпечує їх необхідними продуктами харчування, ліками, аби пенсіонери не відвідували людні місця й не захворіли, адже саме вони відносяться до групи ризику. Сім’ями, котрі перебувають у складних життєвих обставинах опікується соціальний працівник Валентина Трохименко. У цей нелегкий час вона приділяє більше уваги цим родинам та дітям.

Підготувала Марина ІЛЬЧЕНКО.