НОВИНИ КОЛОНЩИНИ

24 березня на сесії Колонщиської сільської ради з місцевого бюджету було виділено 50 тис грн для придбання необхідним матеріал для боротьби з коронавірусом. За ці кошти будуть закуплені медичні маски, дезінфікуючі засоби, оприскувач, окуляри, захисний одяг для медичних, соціальних, комунальних працівників.

Сільська рада піклуючись про здоров’я місцевих жителів слідкує за дотриманням обмежувальних норм. Зокрема, щоб у закладах торгівлі одночасно перебувала невелика кількість людей (з розрахунку 1 людина на 10 м2). З метою недопущення розповсюдження епідемії спричиненої коронавірусом COVІD-19 на території сільської ради заборонено користуватися дитячими та спортивними майданчиками.

Підготувала Марина ІЛЬЧЕНКО.