НОВИЙ МІНІСТР ФІНАНСІВ

У понеділок, 30 березня, Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів. Відразу на цю посаду прем’єр-міністром Денисом Шмигалем була запропонована кандидатура Сергія Марченка.

Під час першого голосування депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб призначити Сергія Марченка. Під час другого голосування 256 депутатів («Слуга народу» – 212, «За майбутнє» – 5, позафракційні – 7, «Голос» – 17, «Довіра» – 15) підтримали кандидатуру Сергія Марченка. Сергію Марченку – 39 років. Він народився 24 січня 1981 р. в смт Макарів. Середню освіту отримував у Макарівській середній школі № 1. Навчався в класі з поглибленим вивченням математики. Класним керівником і вчителем математики була Антоніна Показій. За її словами це був дуже сильний клас. Про це свідчить хоча б той факт, що в 11-му класі 9 випускників отримали золоті медалі.

Проте Сергій Марченко вже після 9-го класу (1996 р.), отримавши свідоцтво з відзнакою, вступив до Ірпінського фінансово-промислового коледжу. Потім було навчання в Академії державної податкової служби України. У 2002 р. він отримав ступінь магістра управління державними фінансами, був стипендіатом Президента України. Пізніше продовжив наукові дослідження на базі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, і в 2009 році захистив дисертацію на тему «Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу» та здобув ступінь кандидата економічних наук.

Сергій Марченко почав працювати ще в 2002 році на різних посадах у Міністерстві фінансів України, Державній податковій адміністрації України, Секретаріаті Кабміну України. З 2011 року працював у Координаційному центрі з упровадження реформ при Президентові України. Він є одним із розробників Бюджетного кодексу України, який ухвалили у 2014 році. Після роботи в Координаційному центрі Сергій Марченко став експертом у «Bendukidze Free Market Center», а потім академічним директором загальної програми KSE та GIZ 2015 – 2016 років «Лідерство в державних фінансах».

З 27 травня 2016 року до 26 липня 2018 року – працював заступником Міністра фінансів Олександра Данилюка. З 31 серпня 2018 року до 19 травня 2019 року Марченко обіймав посаду заступника глави Адміністрації Президента України Ігоря Райніна.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради ІХ скликання під номером 7 у списку партії «Українська стратегія Гройсмана». До парламенту не пройшов.

30 березня 2020 року Сергія Марченка призначено на посаду міністра фінансів України в уряді Дениса Шмигаля. Сергій Марченко одружений з Мариною Єфимовою. Подружжя виховує доньку Аврору (2010 р. н.) та сина Леоніда (2018 р. н.). Більш детальніше про погляди нашого земляка Сергія Марченка на розвиток як України взагалі, так і Макарівщини можна прочитати в газеті «М.в.» від 19 липня 2019 р.

Ми ж у свою чергу призначення Сергія Марченка на нову посаду попросили прокоментувати його класного керівника та вчителя математики Антоніну Показій: «Вітаю свого учня Сергія Марченка з призначенням на посаду міністра фінансів України! Чесний, порядний, з аналітичним складом розуму, з умінням приймати швидкі нагальні рішення! Хороший друг, чудовий сім’янин! З таким Профі і криза не така страшна! Важка економічна ситуація в країні! Тому не просто буде новому керманичу фінансів! Але впевнена, що все у нього вийде! А ми допоможемо відповідальним ставленням до своєї роботи!».

Ми також приєднується до привітань та бажаємо успіхів новому міністру фінансів!