НОВИНИ З ЧЕРВОНОЇ СЛОБОДИ

Зважаючи на актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації та для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя свого населення, Червонослобідська сільська рада активно застосовує всі можливі заходи в боротьбі з коронавірусом COVID-19: роздрукували та розмістили в усіх місцях загального користування, в приміщеннях установ та підприємств села:

– рекомендації як себе захистити від вірусних інфекцій;

– звернення до жителів з проханням дотримуватись карантинних обмежень, дотримуватись санітарно-гігієнічних норм та правил зараження інфекцією;

– закликаємо людей не відвідувати дитячі та спортивні майданчики та дотримуватись дистанції в людних місцях;

– обмежено доступ відвідувачів в установах та на підприємствах села;

– на підприємствах (ТОВ «Слобода Ко» та ЧМПД ДП «Укрспирт») не допускаються працівники з явними ознаками інфекційної хвороби;

– працівники, які можуть виконувати роботу вдома, виконують її дистанційно;

– на пропускному пункті підприємств та у виробничих цехах проводиться обробка рук антисептичним засобом, посилено дезінфекційний режим (проводиться вологе прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих засобів, обробляються поверхні та ручки дверей). На пропускному пункті транспортні засоби обробляються також антисептичним засобом;

– в селі з 9 до 14 години працює магазин промислових товарів, так як він забезпечує населення миючими, дезінфікуючими засобами. Крім того, в продажу є антисептики та маски. Працівники торгівлі дотримуються присутності в приміщенні магазину не більше 3 людей, проводять заходи по дотриманню санітарних норм.

23 березня сільська рада розпочала проведення дезінфекції в під’їздах багатоквартирних житлових будинків. Її будемо продовжувати надалі. Жителі багатоповерхівок висловлюють подяку адміністрації підприємства Червонослобідського ДП «Укрспирт» за надану допомогу. Виконавчий комітет сільської ради в цей непростий для всіх період, дякує за взаєморозуміння, взаємопідтримку керівникам підприємств та установ села, а також за чуйність, порядність місцевих мешканців. Закликаємо кожного жителя бути відповідальним та виконувати всі поради.

Бажаємо всім здоров’я!