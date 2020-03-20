ВЕСНЯНИЙ КОНЦЕРТ

Для чого сонце в небі?

Щоб палать!

Пісні для чого гарні?

Їх співать!

А зорі нам для чого?

Мерехтіть!

Щоб подумки ти міг

на них злетіть!

А дощ веселий і рясний?

Щоб взимку ти завжди

чекав весни.

Для чого квіти, трави і поля?

Щоб чепурушечка

була Земля.

А сніг пухнастий і лапатий?

Щоб світ був білий, було свято!

Для чого люди?

Ми ж одної крові!

А створені ми тільки для любові!

Ось такими думками був пронизаний весняний концерт «Любов, сім’я і Україна», що зібрав глядачів 4 березня в актовій залі Макарівського ЦТДЮ ім. Д. Туптала, організований ТО «Дивокрай» (керівник Тамара Отрох). На сцені вихріли запальні танцювальні, лунали пронизливі пісенні композиції у виконанні вихованців ТО «Дивокрай» та гуртка «Веселики» (керівник Галина Маковська). Свої нові весняні моделі одягу «Валентинки» продемонстрували гуртківці ТО «Дивосвіт» (керівник Оксана Мудренко). Особливе значення мали виступи дітей разом з батьками. Захід майстерно провели ведучі – вихованці театрального гуртка «Маска» (керівник Ольга Леоненко), «Дитячої телестудії 1+2» (керівник Тетяна Мельник) та співведуча, керівник гуртка Альона Дідківська. Глибоко вразили патріотичні твори поета-воїна із с. Фасова Василя Близнюка. Свято чарівної жіночності, витонченості, краси і тепла не могло обійтися без особливих жінок – мужніх і сильних духом – жіноквоїнів та волонтерів разом з координатором Центру допомоги військовим Оксаною Герасименко, яких привітали квітами, піснями і вдячними оплесками учасники й глядачі свята.

Долучилися до заходу і вихованці районної літературної студії «Сузір’я», виготовивши творчу інсталяцію «Україно, моя царівно» до патріотичної поезії вихованки студії Вікторії Богданової. Всім разом учасникам заходу і глядачам вдалося створити прекрасну атмосферу, наповнену світлими почуттями і весняним сонячним настроєм, вкотре нагадавши, що все в нашому житті починається з Любові.

Галина ГЕРАСИМЕНКО,

керівник гуртка – літературна

студія «Сузір’я» Макарівського районного центру творчості дітей

та юнацтва ім. Д. Туптала.