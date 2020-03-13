ВИСАДИЛИ САД МАЙБУТНЬОГО

6 березня, напередодні Міжнародного жіночого дня в нашому селищі відбувся VI Всеукраїнський мистецько-соціальний захід «Мамина весна» для матерів і дружин, які втратили своїх дітей та чоловіків внаслідок воєнних дій.

Ініціатором його проведення виступила ГО «Культурно-спортивне об’єднання інвалідів» м. Житомир, а організаторами на Макарівщині стали Макарівська селищна рада, районний Будинок культури, Макарівський НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія», районний військовий комісаріат та Спілка учасників бойових дій Макарівщини. Захід відбувався за підтримки народного депутата України Олега Дунди.

Розпочалося дійство на території Макарівської гімназії, де матерями, дружинами, дітьми, побратимами та небайдужими громадянами був висаджений Сад майбутнього, а також відкрито Пам’ятний знак на згадку про тих, хто вже ніколи не повернеться додому, хто більше ніколи не зустріне весну, хто став для нас ангелами-охоронцями на небесах та на підтримку тим, хто втратив найдорожче – своїх дітей, батьків, чоловіків, побратимів. Через деяких час потягнуться гілочками до сонця дерева воїнів-інтернаціоналістів Леоніда Степаненка (с. Калинівка), Петра Костенюка (с. Червона Слобода / смт Макарів), Віктора Семенченка (с. Ситняки), Олександра Кондакова (с. Ясногородка), Миколи Малюченка (с. Забуяння), Віктора Плевако (с. Липівка), Володимира Мацака (с. Гавронщина), Василя Довгича (с. Мотижин), героя Небесної сотні Андрія Позняка (с. Борівка), учасників АТО/ООС Руслана Присяжнюка (с. Пашківка), Сергія Сухенка (с. Мотижин), Олександра Кравченка (с. Королівка), Сергія Колосюка (смт Макарів), Дмитра Васильєва (смт Макарів), Олексія Потапенка (смт Макарів), Олега Гончаренка (с. Великий Карашин), Андрія Гриценюка (с. Мотижин), Ігоря Василенка (с. Мостище), Анатолія Сніжка (с. Соснівка), Віктора Гозюнь (с. Чорногородка), Андрія Саєнка (с. Бишів), Михайла Балашенка (с. Людвинівка), Віталія Костенка (с. Пашківка), Олександра Давидчука (с. Грузьке), Олександра Васильця (с. Колонщина), Олега Передерія (с. Колонщина), Олександра Ільницького (с. Калинівка), Андрія Крилова (с. Великий Карашин). Сподіваємося, що у кожному дереві проросте часточка душі кожного загиблого.

Далі захід перемістився до Макарівського районного Будинку культури, де відбулося нагородження матерів і дружин загиблих та померлих земляків Орденами «Українська берегиня» Макарівським селищним головою Вадимом Токарем та військовим комісаром Макарівського РВК, майором Сергієм Єфремовим. З особливою повагою вручали нагороду Ользі Петренко, матері Віктора Петренка з с. Завалівка (зниклого безвісти).

Згодом всі присутні мали змогу милуватися концертною програмою за участю художніх колективів та солістів з різних регіонів України і селища Макарів. Свої пісні і танці глядачам дарували заслу-жений артист України Василь Данилюк, заслужені артисти естрадного мистецтва України Олег Стадник та Сергій Білецький (м. Хмельницький) і Лариса Глущенко (м. Харків), володарка Гран-прі Всеукраїнського конкурсу «Зимові візерунки», лауреат і дипломант Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів Майє Лукашук (Генічеський р-н), пісняр, лауреат Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, волонтер В’ячеслав Купрієнко; учасник бойових дій Юрій Ус (с. Королівка); Людмила Пшенична (м. Чорний Острів); соліст Андріївського Будинку культури Віталій Кормільцев, Анна Лиштва (смт Макарів).

Припала до душі глядачам поезія поета, ветерана АТО/ООС Василя Близнюка, виступ танцювальних колективів: зразкового хореографічного колективу «Ясочка» Макарівського РБК та народного хореографічного ансамблю Кримсько-татарського танцю «Ла-Лє» (Генічеський район), пісні у виконанні народного аматорського гурту «Козацькі джерела», народного фольклорного ансамблю «Чебреці» та народного вокального колективу «Зоряниця» Макарівського РБК.

Фестиваль, який вперше проходив на Макарівщині, вже має свою невеличку історію. Він розпочав ходу з м. Житомир. Згодом естафету приймали міста Бердичів, Київ, Острог та селище Володимирець, а 6 березня 2020 року в сторінки його історії ввійшло і наше містечко.

Лариса МІЩЕНКО,

художній керівник Макарівського РБК.