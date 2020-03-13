«ТИ В МОЄМУ СЕРЦІ УКРАЇНО, ДУМОЮ ШЕВЧЕНКА ГОМОНИШ»

Вже п’ятий рік поспіль у рамках загальнорайонних святкувань Дня народження Т.Г. Шевченка Макарівський районний Будинок культури за підтримки сектора культури, молоді, національностей та релігій Макарівської райдержадміністрації проводить районний конкурс читців-декламаторів поетичного слова «Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш».

Метою його є залучення різних верств населення до літературного надбання українського народу – поетичних творів українського генія, національного пророка і поета, розкриття краси поетичного слова, виявлення талановитих читців. Цьогоріч у конкурсі взяли участь двадцять учасників: серед них – учні загальноосвітніх шкіл району та аматори літературного декламування Макарівщини. Змагались конкурсанти в чотирьох вікових категоріях: І категорія – від 8 до 12 років; ІІ категорія – від 13 до 16 років; ІІІ категорія – від 17 до 25 років; ІV категорія – від 26 років. Кожен учасник, згідно з Положенням про конкурс мав декламувати українською мовою два твори: один твір або уривок з твору Тараса Шевченка, другий – на власний вибір.

Під час виступу дозволялось використовувати музичний супровід, декорації, костюми. Конкурсантів оцінювало журі у складі: голова журі – директор Макарівського районного Будинку культури Людмила Колос та члени журі: директор Централізованої бібліотечної системи Валентина Йовенко, завідуюча методичного відділу центральної бібліотечної системи Алла Лазнюк, директор ТОВ «Макарівські вісті» Максим Кравченя.

Під час виступу кожного конкурсанта журі враховувало артистичність виконання та уміння донести зміст твору до слухачів, розуміння твору, оригінальність виконання й індивідуальний підхід. Розпочали конкурс учасники І категорії: Ярослав Стешенко (9 років), Дарія Горбик (12 років), Олександра Романова (12 років), Софія Герасік (12 років), Михайло Головченко (12 років) – вихованці дитячої телестудії «1+2» ЦТДЮ ім. Д. Туптала (керівник Т. Мельник) та Єлизавета Федорова (12 років) – учениця 6-Б класу Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей» (вчитель Л. Гуменюк). Продовжили змагання учасники ІІ категорії: Валерія Чорномаз (15 років) та Анастасія Тимошенко (15 років) – дев’ятикласниці Ніжиловицького НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. дитячий садок» (вчитель Н.Ткаченко); Валерія Зінченко (13 років) та Анастасія Вознюк (13 років) – учениці 7 класу Кодрянського НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. дитячий садок» (керівник – бібліотекар бібліотеки-філії смт Кодра І.Ласкаржевська); Валерія Фурманюк (13 років), Валерія Солтіс (14 років), Катерина Виноградова (15 років) та Марія Корівник (16 років) – вихованки дитячої телестудії «1+2» ЦТДЮ ім. Д. Туптала (керівник Т.Мельник); Анна Барановська (16 років) – учениця 11 класу Макарівського НВК «ЗОШ І ст. – районна гімназія» (вчитель Н. Глущенко); Владислава Федченко (15 років) та Каріна Кравченко (15 років) – учениці 10-Б класу Комунального закладу «Макарівський багатопрофільний ліцей» (вчитель Л. Гуменюк). У четвертій віковій категорії своє вміння декламувати вірші продемонстрував житель села Королівка Володимир Шкоденко.

Кожен учасник намагався донеси до членів журі свою майстерність виконання. Відрадним є те, що деякі конкурсанти декламували свої власні вірші. Тож нелегко довелось визначати переможців. Перше місце у І категорії отримала Єлизавета Федорова; друге місце – Олександра Романова; третє – Дарія Горбик. Серед учасників ІІ категорії перше місце отримали: Валерія Зінченко та Анна Барановська, друге – Анастасія Вознюк та Марія Корівник, а третє місце – Катерина Виноградова. У ІV віковій категорії переміг Володимир Шкоденко.

Конкурс читців-декламаторів вкотре показав, що український народ, крім багатовікової культурної традиції, має найбільше надбання – мову, таку образну, яскраво поетичну, яка була ніби створена для поетів. Має і незрівнянного велета художнього і поетичного слова, який став центральною постаттю українства, його духовним символом, епіцентром національної честі. Поезія Шевченка – це не лише вірші, а й пісні, які із задоволенням виконують учасники художньої самодіяльності. Для конкурсантів та гостей заходу у виконанні солістки народного фольклорного аматорського колективу «Чебреці» Макарівського РБК Лариси Міщенко прозвучала пісня на слова Т. Шевченка «Утоптала стежечку» і від керівника народного чоловічого гурту «Козацькі джерела» Макарівського РБК Олександра Сніжка – триптих мелодій на поезію Кобзаря.

Наталія Гербут,

методист Макарівського районного Будинку культури.