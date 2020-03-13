Сергій СОЛОМЕНКО: «НОВА АМБУЛАТОРІЯ БУДЕ ВВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПРОТЯГОМ 2020 року»

Про стан та доступність медичного обслуговування у сільській місцевості «М.в.» поспілкувались з головним лікарем Комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради Сергієм Соломенком.

– Пане Сергію, розкажіть про сімейних лікарів. Скільки наразі підписало угод у нашому районі (кількість та %) і скільки в середньому припадає угод на лікаря?

– Станом на 1 березня підписано декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (надалі – декларації) з 32799 жителями району, що складає 92 % від загальної кількості населення району, у тому числі з дітьми до 17 років – 7278, дорослими старше 65 років – 5922. Відповідно до Наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», для лікаря загальної практики –сімейного лікаря норматив укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення – 1800 осіб, для педіатрів – 900, терапевтів – 2000.

У середньому в Макарівському районі на лікаря загальної практики – сімейного лікаря припадає 1620 підписаних декларацій, для педіатра цей показник становить 1016. Станом на 01.03.2020 в КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР працює 21 лікар, який надає первинну медичну допомогу, а саме: 4 лікарівпедіатрів, 1 лікар-терапевт, 16- лікарів загальної практики – сімейний лікар. Середній вік лікарів підприємства становить 62 роки. Залишаються неукомплектованими посади завідувачів амбулаторій, лікарів ЗПСЛ Кодрянської МА ЗПСМ, Червонослобідської і тимчасово – Мотижинської, Копилівської, а також є вакантними посади лікарів ЗПСЛ у Макарівській, Мотижинській та Бишівській МА ЗПСМ. Загальний лікарський кадровий дефіцит складає 10 лікарів: 9 лікарів ЗПСЛ та 1 лікар-педіатр. Неукомплектовані вакантні посади фельдшерів на 8 ФАПах – у селах Небелиця, Червона Слобода, Соснівка, Людвинівка, Нові Опачичі, Осикове, Юрів, Пашківка.

– З якими лікарями мешканці району найбільше підписали декларацій? З чим це пов’язано?

– Найбільше підписали декларацій з населенням району лікарі Макарівської, Забуянської, Копилівської, Плахтянської та Бишівської МА ЗПСМ. Це пов’язано з географічним розміщенням амбулаторій, густотою проживаючого населення, відсутністю лікарів ЗПСЛ в інших медичних амбулаторіях.

– А що робити тим, хто не підписав декларацію? Вони мають можливість звертатись за медичною допомогою і до кого?

– З квітня 2018 року в КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР розпочалася реалізація Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Наказу МОЗ України № 503 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», Наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», на рівні держави та району проводилась активна інформаційна кампанія серед населення про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, шляхом укладання декларації – «приписна кампанія», яка триває і по цей день. 92 % жителів Макарівського району – а це складає 32799 осіб – зробили свій вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги та підписали декларацію. Ті пацієнти, які не обрали лікаря з надання первинної медичної допомоги та не підписали декларацію – а це за статистичними даними 2647 мешканців району – можуть звернутись до лікарів, які ще не набрали оптимальну кількість пацієнтів, як в КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР, так і в будь-якому іншому медичному закладі України, що надає первинну медичну допомогу.

У разі неможливості обрання лікаря пацієнт має право звернутися до Національної служби здоров’я України (надалі – НСЗУ) або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів первинної медичної допомоги (надалі – ПМД), та для забезпечення пацієнту можливості реалізувати його право на вибір лікаря. Станом на 1 березня обрати лікаря з надання первинної медичної допомоги та підписати декларацію можливо з лікарем ЗПСЛ Калинівської медичної амбулаторії, лікарями ЗПСЛ Бишівської медичної амбулаторії, а також з лікарем ЗПСЛ Андріївської медичної амбулаторії. При собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код, мобільний телефон. Пацієнти можуть проводити електронний моніторинг наявності вакантних місць у лікарів з надання первинної медичної допомоги КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР на сайті НСЗУ.

Всі громадяни України, незважаючи на наявність декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, мають право звертатися за наданням невідкладної медичної допомоги до будь-якого медичного закладу незалежно від рівня та форми власності. Для отримання повного пакета медичних послуг первинного рівня визначеного державою, пацієнти мають обрати лікаря з надання первинної медичної допомоги та підписати декларацію.

– Розкажіть про вакцинацію в нашому районі і по області? Який відсоток вакцинованих дітей? Чи є відмови серед мешканців Макарівщини стосовно вакцинації своїх дітей та з чим це пов’язано?

– Імунізації населення Макарівського району за 2019 рік проводилась згідно з Наказом МОЗ України № 595 від 16.09.2011 року «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» і Наказу МОЗ України № 551 від 11.08.2014 року «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні».

Отже:

план вакцинації проти туберкульозу виконано на 89 %:

– БЦЖ до 1 року – 86,7 % (план – 173, виконано – 150, по області – 85,1 % );

– БЦЖ 1 рік і старші – 90,9 % (план – 22, виконано – 20, по області – 60,8 % );

план вакцинації проти гепатиту В виконано на 96,7 %:

– гепатит В-1 до 1 року – 99,4 % (план – 173, виконано – 172, по області – 91,1 %);

– гепатит В-3 до 1 року – 93,7 % (план – 348, виконано – 326, по області – 81,2 %);

– гепатит В-31рік і старші – 97,2 % (план – 211, виконано – 205, по області – 77,3 %);

план вакцинації проти поліомієліту виконано на 86 %:

– поліо- 3 до 1 року – на 87,4 % (план – 348, виконано – 304, по області – 85,9 %);

– поліо- 3 1 рік і старші – на 81,6 % (план – 152, виконано – 124, по області – 84,8 %);

– поліо- 4 18 місяців – на 93,3 % (план – 356, виконано – 332, по області – 87,6 %);

– поліо- 5 6 років – на 82,8 % (план – 507, виконано – 420, по області – 88,2 %);

– поліо- 6 14 років – на 86,3 % (план – 13, виконано – 270, по області – 90,3 %);

план вакцинації проти дифтерії, кашлюка та правця дітям з 2 місяців до 6 років виконано на 91,4 %:

– АКДП- 3 до 1 року – на 92,2 % (план – 348, виконано – 321, по області – 83,3 %);

– АКДП- 3 1 рік і старші – на 78,7 % (план – 244, виконано – 192, по області – 74 %);

– АКДП- 4 18 місяців – на 94,7 % (план – 356, виконано – 337, по області – 84,3 %);

– АКДП діти 2р. і старші – на 100 % (план – 336, виконано – 336, по обл. – 70,5 %);

план вакцинації проти дифтерії та правця дітям з 6 років та дорослим виконано на 86%:

– АДП 6 років – на 35,7 % (план – 577, виконано – 193, по області – 93,2 %);

– АДП-м 7 р. і старші – на 100 % (план – 108, виконано – 108, по області – 72,3 %);

– АДП- м 16 років – на 95,7 % (план – 276, виконано – 264, по області – 94,8 %);

– АДП-м старші 16 р. – на 100 % (план – 60, виконано – 60, по області – 99,7 %);

– АДП-м дорослі – на 98,7 % (план – 2750, виконано – 2715, по області – 90 %);

план вакцинації проти кору, паротиту та краснухи виконано на 94 %:

– КПК-1 до 1 року – на 94,3 % (план – 405, виконано – 382, по області – 93,2 %);

– КПК-1 2 р. і старші – на 93,5 % (план – 92, виконано – 86 по області – 85 %);

– КПК-2 6 років – на 99,2 % (план – 507, виконано – 503, по області – 95 %);

– КПК-2 7 років і старші – на 90,5 % (план – 557, виконано – 504, по області – 84,9 %);

план вакцинації проти гемофільної інфекції виконано на 73 %:

– Hib-2 до 1 року – на 71 % (план – 348, виконано – 247, по області – 78,8 %);

– Hib-1 1 рік і старші – на 73,5 % (план – 151, виконано – 111, по області – 66,8 %);

– Hib-3 1 рік – на 75,1 % (план – 405, виконано – 304, по області – 83,4 %).

На І квартал 2020 року забезпечені медичними імунобіологічними препаратами на 100 %. Загальний відсоток вакцинованих дітей у Макарівському районі серед усіх вікових груп складає 88 %. Кількість нещеплених дітей за 2019 рік становить 12 %, із них: 7 % – це діти, що мають тимчасові або постійні протипокази, 5 % становлять відмови батьків стосовно вакцинації дітей. Це пов’язано з суб’єктивним негативним ставленням, недовірою та низьким рівнем інформатизації важливості вакцинації серед частини батьків, наявністю абсолютних та відносних протипоказів у частини дітей. Частина батьків недовіряють «державним» препаратам для вакцинації та надають перевагу вакцинам європейського виробництва, а саме «ІНФАНРІКС», «ГЕКСАКСИМ», «ІНФАНРІКС ГЕКСА», які закупляють за власні кошти у аптеках.

– Розкажіть, в якому стані наразі амбулаторії та ФАПи в районі? Чи потребують вони ремонту і в яких селах?

– Комунальне некомерційне підприємство «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради створене з 1 січня 2013 року, спочатку як КЗ «Макарівський центр ПМСД». До складу центру входять 11 медичних амбулаторій загальної практики сімейної медицини (надалі – МА ЗПСМ), 28 фельдшерсько-акушерських пунктів (надалі – ФАП), 6 фельдшерських пунктів (надалі – ФП) та відділення невідкладної медичної допомоги. Частина з них знаходяться на балансі підприємства – 6, інші – на балансі сільських та селищних рад. ФАПи обслуговують 46 населених пунктів Макарівського району, де проживають 17510 жителів. У 2016–2019 роках були виділені кошти з районного бюджету для покращення матеріально-технічної бази ФАПів та ФПів на суму 158,1 тис. грн. У 2017 році проведений капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Борівка на суму 202,4 тис. грн. Поточного ремонту потребують всі ФАПи та фельдшерські пункти, капітального – ФАПи сіл Чорногородка, Ясногородка, Королівка, Комарівка, Людвинівка, Борівка, Лишня, Осикове, Мар’янівка.

– Стосовно діяльності амбулаторії в с. Калинівка: подейкують, що її мають закрити, оскільки будівля амбулаторії знаходиться у приватній власності? Розвієте чутки?

– Згідно з рішенням Макарівської районної ради від 28.02.2013 №564-20-VI з 01.01.2013 амбулаторія ЗПСМ с. Калинівка була передана передавальною комісією з балансу Макарівської ЦРЛ на баланс Комунального закладу «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівського району. Контроль за виконанням даного рішення покладено на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності і приватизації, розвитку підприємництва, промисловості, транспорту та регуляторної політики. Далі, в ході реформування первинної ланки охорони здоров’я з 10.09.2018 Комунальний заклад «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівського району Київської області входить до складу Комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради. Колізія щодо права власності будівлі дійсно має місце та станом на 01.03.2020 є невирішеною, але це ні в якому разі не є підставою до закриття Калинівської МА ЗПСМ, як структурного підрозділу підприємства. Врегулювання питань з районним майном відноситься до компетенції Фонду Комунального майна Макарівського району, який, наразі, разом з КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР займається юридичним вирішенням даної проблеми.

– Розкажіть про новозбудоване приміщення амбулаторії в Макарові. Чи не буде ця будівля черговою «недобудовою» на території районної лікарні?

– У Макарівському районі триває будівництво нової амбулаторії первинної медичної допомоги по вулиці Богдана Хмельницького 56, в смт Макарів, Макарівського району. Це амбулаторія центрального типу, загальна площа будівництва складає 593,25 кв. м, а корисна площа, згідно з проектною документацією – 495,21 кв. м. У даній амбулаторії будуть працювати

7 лікарів ЗПСЛ та 3 педіатри, які станом на 01 березня 2020 року провели приписку 15708 жителів Макарівського району, що складає 48 % від загальної кількості прописаного населення Макарівського району.

Рішення про будівництво амбулаторії ухвалено на державному рівні на основі Закону України від 18 вересня 2017 року № 7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», Постанови КМУ від 06 грудня 2017 року № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості», спільному наказі Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 лютого 2018 року № 178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», листа Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2018 року № 19.1-09-414/6759 щодо формування Плану спроможної мережі надання первинної медико – санітарної допомоги Київської області.

– На яку кількість пацієнтів розрахована амбулаторія?

– Майбутня Макарівська медична амбулаторія ЗПСМ розрахована для надання первинної медичної допомоги 17300 жителям Макарівського району. Прогнозована потужність амбулаторії 100 відвідувань за зміну.

– Коли розраховувати на відкриття?

– Нова амбулаторія буде введена в експлуатацію протягом 2020 року.

– В яку суму обійшлось будівництво новобудови платникам податків та звідки відбувається фінансування?

– Вартість будівництва амбулаторії складає 12391,3 тис.грн, з яких фінансування з державного бюджету – 11183,2 тис.грн, кошти районного бюджету – 275,6 тис.грн, кошти селищного бюджету – 932,5 тис.грн. Станом на 1 березня на будівництво амбулаторії використано в загальній сумі 11210,0 тис. грн.

– Процес децентралізації якимось чином може вплинути на діяльність КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР та окремих ФАПів у районі? Тим більше, якщо буде створено дві або три громади? Чи є чогось побоюватись людям від цього процесу?

– Процес децентралізації безпосередньо і першочергово буде впливати на діяльність КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР, так як власником підприємства є Макарівська районна рада, а уповноваженим органом управління Макарівська районна державна адміністрація, які після проведення децентралізації будуть перетворені в інші юридичні структури, тому і підприємство зазнає змін. Від того, скільки буде громад та яка їх буде структура, залежить майбутній формат підприємства. Можливі шляхи вирішення даного питання: Створення кожною громадою власного КНП первинної ланки охорони здоров’я зі своєю структурою, тобто 2–3 окремих підприємства. Ухвалення громадами рішень про створення одного КНП на базі існуючого КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР.

Перехід існуючої мережі лікувально-профілактичних закладів первинної ланки охорони здоров’я до інших КНП з центрами в інших громадах, що не будуть прив’язані до громад, утворених на базі Макарівського району. Мешканці новостворених громад, які уклали декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги з лікарями КНП «Макарівський центр ПМСД» МРР, мають переукласти декларації з лікарями новостворених громад. Звісно, процес перетворення буде супроводжуватись опором, недовірою, соціальною напругою, критикою, юридичними колізіями, але більшість громад пройшли цей тернистий шлях та успішно крокують до європейського майбутнього.

– І, насамкінець, на якій стадії перебуває формування Госпітальних округів? Чого очікувати мешканцям району?

– Наразі питання формування Госпітальних округів не належить до компетенції первинної ланки охорони здоров’я, членів «первинки» навіть немає в Госпітальній раді, тому рекомендую звернутися з даним питанням до керівництва КНП «Макарівська ЦРЛ» МРР.

– Дякую за спілкування.

– Вам дякую за запитання.

Спілкувався Максим КРАВЧЕНЯ.