Тетяна ШУМАК: «ВСІ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ МИ ВТІЛИЛИ В ЖИТТЯ ЗАВДЯКИ МАКАРІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ»

Березня, незважаючи ні на що, для більшості залишається святом Жінок. Користуючись нагодою, вирішили поспілкуватися з жінкою про проблеми, які прекрасній половині найближче. Сьогодні нашою співрозмовницею буде Тетяна ШУМАК, а говорити будемо про дитячі садки.

– Тетяно Вікторівно, де Ви народилися?

– Народилася і виросла я в селищі Ліозно Вітебської області Білорусії. Вийшла заміж 40 років тому і з чоловіком приїхала в Україну.

– Які навчальні заклади Ви закінчували?

– Школу закінчувала ще в Білорусії. Потім отримала диплом Могильовського педагогічного училища. Також в Україні закінчила Київський педагогічний інститут ім. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова – В.Г.).

– Працювати вихователем дитячого садка почали в Україні?

– В Україну, а точніше в село Обуховичі Іванківського району Київської області я приїхала уже зі стажем вихователя дитячого садка.

– А до Макарова коли переїхали?

– У 1990 р. я приїхала до Макарова і відразу почала працювати вихователем у дитячому садку «Барвінок». Хоча перед цим я вже 5 років у Іванківському районі працювала завідуючою дитячого садка.

– В яких дитячих садках Макарова працювали?

– Після «Барвінку», у 1993 році я, як завідуюча, відкривала новозбудований дитячий садок «Пролісок». У цьому закладі я відпрацювала 10 років.

– Коли Ви прийшли працювати в дитячий садок «Теремок»?

– До «Теремка» завідуючою я прийшла нещодавно – 1 листопада 2018 року.

– Станом на 2018 рік репутація у цього дошкільного закладу була не найкраща. Багато наших читачів пам’ятають дві скандальні події з вихованцями закладу. Не було у Вас страху йти на цю посаду?

– Робота в дитячому садку завжди була значною частиною мого життя. І навіть у той період, коли я залишила дошкільні навчальні заклади, мої посади були дотичними до дітей. Працювала начальником служби у справах дітей Макарівської РДА. Наші функції були працювати з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Робота, я Вам скажу, не з легких. А тому, відповідаючи на Ваше запитання, скажу відверто – страху не було. Більше було бажання підняти закладу його репутацію. І повернувшись в добре знайому мені атмосферу, я зрозуміла, що це в моїх силах.

– За відгуками наших читачів, ми констатуємо факт, що з листопада 2018 року до січня 2020 року репутація дитячого садка «Теремок» відновлена і навіть піднята на вищий щабель. За рахунок чого Вам це вдалося зробити?

– Я б не пов’язувала ці позитивні зміни лише з моїм приходом. Я б не змогла нічого зробити без мого колективу. Дійсно на листопад 2018 року «Теремок» по всіх питаннях поступався іншим дошкільним навчальним закладам Макарова. Але завдяки колективу він все ж не занепадав, а просто був у стадії стагнації і ніби чекав поштовху для ривку вгору. Заклад майже рік був без керівника. Постійно змінювалися виконуючі обов’язки, але кроку вперед не було. Також скажу, що мені, як організатору, цей поштовх було дати легко, оскільки ми відразу знайшли спільну мову з колективом. Склад вихователів у «Теремку» можна сміливо назвати стабільним. Досить багато людей мають у трудовій книжці лише один запис про прихід на роботу в цьому закладі. Коли я прийшла до «Теремка» у листопаді 2018 року, то звернулася до колективу зі слова, що лише разом ми можемо відновити репутацію закладу. Я попередила про труднощі, про зміни в роботі. Після розмови зі мною залишилися працювати всі, хто вірив у наші спільні можливості.

– Яким Ви бачите справжнього керівника дошкільного навчального закладу?

– Керівник дитячого садка, на мою думку, це не лише організатор. Він має бути і психологом, і завгоспом, і він має бути готовим замінити будь- якого вихователя. А для членів колективу він має бути рідною людиною. І саме головне – керівник завжди має відчувати всю внутрішню атмосферу в закладі.

– Прийнято вважати, що новий керівник завжди змінює під себе колектив. Чи довелося Вам робити кардинальні зміни?

– Так, зміни роблю, але не кардинальні. Я б навіть сказала, що всі зміни були природніми, поступовими. За той період, що я працюю в «Теремку», до нас прийшли молоді працівники. Їм за короткий час вдалося влитися до колективу. Я завжди була прихильником омолодження виховательського складу. Скажу відверто, цю посаду вбачаю останнім місцем своєї роботи. А тому одне з моїх завдань – підготувати зміну, щоб було кому потім передати заклад.

– Скільки на сьогодні у «Теремку» працівників?

– У нас станом на лютий 2020 року працює 33 людини.

– Чи повністю Ваш заклад забезпечений кадрами?

– Наш садок повністю укомплектований педагогами. У нас працює психолог, логопед. На досить високому рівні проводиться робота в гуртках. Два гуртки як платна послуга – хореографія та англійська мова. Також функціонують безкоштовні гуртки. Зокрема працює гурток з зображувальної діяльності «Кольорові долоньки» – керівник Валентина Присяжна. Для багатьох цікавим є гурток фітнесу «Фієста» – керівник Юлія Кирпач. Також є у нас лабораторія лікарських рослин.

– Не буде перебільшенням сказати, що про Ваших логопеда (Ірина Сидоренко), психолога (Ірина Юхименко), хореографа (Юлія Кирпач) та музичного керівника (Неля Андреєва) багато позитивних відгуків не лише в Макарові, а й за його межами. При маленьких заробітних платах, за рахунок чого Вам удається утримувати таких талановитих людей?

– Так, дійсно, ці люди – це гордість нашого закладу. Так, заробітна плата маленька у наших працівників. Але для людей, яких ви відмітили, і не лише, на першому місці не гроші, а бажання працювати. І мені, як керівнику, приємно зазначити, що значна частина колективу «Теремка» – це творчі люди, які незважаючи на всі труднощі мають талант і бажання працювати з дошкільнятами. Але поруч з цим ми сподіваємося, що вже найближчим часом ставлення до працівників дошкільних закладів зміниться. І поруч зі збільшенням відпустки вихователям буде збільшено і заробітні плати.

– У літній період Ваш заклад закритий?

– Ні. Ми дуже чудово розуміємо, що не можемо закрити садок на все літо. Адже якщо школярів, працюючі батьки, можуть залишити вдома, то дошкільнят – ні. У нас кожного літа є діти. Того літа ми відкрили на літній період дві групи. Хоча відразу планували лише одну. Але заявок було дуже багато. Напевно, що ситуація повториться і цього року. Хоча, користуючись нагодою, звертаюся до батьків з проханням: все ж знайти інший спосіб влаштування дітей на літній період, аніж садочок.

– А скільки дітей ходить до дитячого садка?

– За списком ми маємо 153 дитини, які поділені на 6 груп.

– З якого віку Ви приймаєте до садка дітей?

– У нас вихованці від 2-х до 6-ти років.

– Чи немає у Вас в планах відкриття ясельної групи?

– Дуже хотілося б. Але у нас на даний час немає такої можливості. Хоча хотілося б похвалитися, що у нас уже є черга з маленьких вихованців. На сьогодні ми вже маємо за списками у садку 5-х дітей 2019 року народження.

– Чи позначається на кількості Ваших вихованців те, що поруч розташований ще один дитячий садок – «Пролісок»?

– Так, коли я прийшла до «Теремка», то вихованців було менше. І я не відразу зрозуміла – чому так. Більшість батьків на той момент обирали саме «Пролісок». І на сьогодні у нас іде своєрідне змагання із сусідами за вихованців. Так, це великий заклад, там працюють дуже хороші вихователі. Але разом з тим мені приємно, що батьки і діти мають право вибору. І коли вони йдуть до нас, то це не з розпачу, а саме тому, що ми більше сподобалися. Тепер, на мою думку, ми виграємо у «Проліска» розташуванням дитячих майданчиків. Наша територія в порівнянні з їхньою є більш захищеною від транспорту і сторонніх людей. У нас територія більш компактна і має більше зелених насаджень.

– Від себе додав би, що Ваша територія зараз отримала новий розвиток. За рахунок чого здійснюються зміни на дитячих майданчиках?

– Кажуть: театр починається з гардеробу. А на мою думку, садочок починається з дитячих майданчиків. І коли я стала завідуючою, мала велике бажання зробити все можливе для того, щоб уже з першого кроку територія садка викликала приємне враження. Того року ми посадили дерева, створили новий яблуневий сад на території закладу. У заході брали участь і дітки, і їхні батьки. Також того року розпочалася робота з облаштування дитячих майданчиків. Депутатським корпусом Макарівської селищної ради на чолі з Вадимом Токарем були виділені кошти для нас, на які вдалося придбати по одному новому предмету для кожного майданчика («М.в.» висвітлювали ці зміни на своїх шпальтах – В.Г.). А тому нашим вихованцям уже не сумно виходити на прогулянку перед обіднім сном. І взагалі, слід сказати, що всі позитивні зміни, які Ви, напевно, помітили, йдучи до нас, ми втілили в життя завдяки Макарівській селищній раді.

– А розкажіть про ідею створення літнього театру на території садочка.

– Це дуже цікава ідея. У нас на території знаходилася стара клумба. Вона не вписувалася у новий ландшафт і, відверто кажучи, вже давно перестала виконувати свої функції. Отож і з’явилася у мене ідея створити літній амфітеатр. Кошти на матеріали нам виділили Макарівська селищна рада. А саму конструкцію театру уже роблять наші працівники, власними руками.

– Ви досить часто зазначаєте про виділення коштів Макарівською селищною радою, але ж Ви у підпорядкуванні відділу освіти Макарівської райдержадміністрації.

– Якщо говорити про районну владу, то тут йде мова про фінансування, так званих, захищених статей. Це оплата за електроенергію, опалення та нарахування заробітної плати. Макарівська селищна рада нам фінансує харчування (50 % – батьки, 50 % – селищна рада). Також селищна рада виділяє кошти для придбання всього обладнання, необхідного для садка.

– Працюючи уже не один рік завідуючою, скажіть: з ким Вам легше вести діалог – з Макарівським селищним головою чи представниками районної влади?

– У моєму випадку всі, з ким маю розмови, всі дотримуються своїх обіцянок. Але найбільш позитивне враження у мене від спілкування з Вадимом Токарем. З ним дуже легко вести діалог.

– Ви працювали завідуючою у 1990-х і у 2000-х роках. Коли працювати було легше?

– Дати однозначну відповідь важко. Були свої мінуси і тоді, вони є і зараз. Відкриваючи «Пролісок», я застала той період, коли батьки приносили продукти харчування нам, бо не було чим годувати дітей і коштів ми не мали. Зараз на садок виділяється значно більше грошей. Але знову ж таки – на прикладі Вадима Токаря можу сказати, що зараз ставлення до садків з боку влади набагато краще ніж у 1990-ті. Сьогодні саме завдяки йому ми реалізували багато цікавих задумів. Наприклад, з тим же амфітеатром, у «Проліску» у той час мені б відмовили.

– Наскільки нам відомо, з цього навчального року у Вас відкрито інклюзивну групу. А також зараз проводиться набір ще в одну інклюзивну групу, яка відкриється у вересні 2020 року. Не важко для Вас і закладу буде вести дві інклюзивні групи?

– Важко. Але не вести, а важко подолати позицію батьків. Адже не всі розуміють, що інклюзивна група – це позитивне явище. Що це чудові умови для дитини відкрити всі свої можливості. Адже у нашому випадку інклюзія – це діти, які із-за різних причин трішки відстають у мовленнєвому та психічному розвитку. У нас у двох групах немає дітей, які мають фізичні вади. Коли інклюзія прийшла в «Теремок», то у багатьох складалося враження, що це щось негативне та незрозуміле. Але вже сьогодні ми знаємо, що у кожної дитинки є ресурс та потенціал для розвитку. Якщо його втратити і не почати розвивати, то це буде втрата дитини. А цього робити аж ніяк не можна, навіть якщо дитина почала пізніше говорити, ходити – з нею потрібно продовжувати працювати. І лише після наполегливої роботи батьків та вихователів буде результат.

– На інклюзивні групи вихователями йдуть працювати досвідчені працівники чи молодь?

– Так, людина з досвідом – це гарний працівник. Але, на мою думку, інклюзивні групи мають на себе брати молоді працівники, які уже здобули освіту за новими методиками. Вони більш знайомі з таким явищем, як інклюзія. Я не скажу, що це погано, але вихователі з досвідом у переважній своїй більшості діють уже за сталими методиками і досить рідно проявляють власну ініціативу. А для правильного виховання дітей в інклюзивних групах потрібно робити нестандартні кроки і досить часто виходити за межі сталих стандартів у дитячих садках. І саме на такі кроки здатний лише молодий вихователь, який лише зараз знайомиться з роботою в дитячому садку. І знаєте, я вже неодноразово помічала, що саме молоді вихователі більше допомагають інклюзивним діткам і більше радіють їхнім успіхам. І взагалі інклюзивна освіта для України – це нове поняття, адже цій системі в нашій державі дали життя роки три назад. Раніше для таких дітей створювали окремі заклади і до звичайного життя їх «не пускали». А тому тут всі кроки вперед має робити молодь.

– А як взагалі складаються стосунки з батьками Ваших вихованців?

– Коли я вперше зустрілася з батьками, то ми разом вирішили започаткувати благодійний внесок. Внесок платять лише ті родини, які мають таку можливість. Зараз все більше і більше родин сплачують цей внесок, адже вони побачили, що ця допомога йде на користь їхніх дітей. Взимку за ці кошти було оформлено територію садочка. І хоч зима була без снігу, але у нас на території був справжній зимовий настрій. Крім грощової допомоги батьки завжди готові і просто допомогти закладу. Так одна з мам, проявивши свою творчість, розмалювала нам ворота. І тепер це стало нашою візитною карткою. І взагалі, перебуваючи на своїй посаді, я відчуваю завжди підтримку батьків.

– І, насамкінець, підтвердіть чи спростуйте чутки про закриття «Теремка» на капітальний ремонт.

– Скажу відверто, капітальний ремонт нашому закладу просто терміново потрібен. Поверхневий ремонт проводився 12 років тому. Капітального ремонту за 40 років тут не робили. Наскільки мені відомо, запланований капітальний ремонт нашого приміщення в три етапи. Уже на сьогодні зроблена технічна документація, пройдено експертні комісії. Але всі ці роботи потребують великого капіталовкладення. Я знаю, що лише на перший етап, потрібно близько 5 млн грн. Макарівська селищна рада для проведення робіт потребує співфінансування. Але вирішення цього питання призупинилося на рівні області. Щодо закриття чи не закриття, то це питання буде вирішуватися лише після того, як стане відомо про початок ремонтних робіт.

– Озираючись на пройдений шлях, скажіть, що Вам вдалося зробити на посаді завідуючої «Теремка», а що ще плануєте?

– По-перше, в позитивну сторону вдалося змінити навчальновиховний процес в садочку. З вересня 2019 р. нами було змінено програму для кількох груп. У нас 4 групи (дві середніх та дві старших) перейшли на програму «Впевнений старт». На мою, думку, зараз це одна з найкращих програм для дошкільнят, яка дозволяє проявляти індивідуальні здібності як вихователям, так і дітлахам. Але знову ж таки зауважу, що цього зрушення не було б без підтримки Макарівської селищної ради. Всі засоби для втілення програми на одну дитину коштують 400 грн. Всі витрати щодо чотирьох груп були покриті Макарівською селищною радою. По-друге, своїм досягненням вважаю зміни, які відбулися в колективі. На сьогодні я вже бачу, що це єдина команда, яка має бажання працювати та втілювати всі свої амбітні плани. По-третє, нам вдалося створити нову атмосферу в садку. І наші вихованці себе тепер відчувають захищеними. Адже, що таке – дитина в садку? Це перебування певний час у закладі без батьків. То зараз впевнена, що всі наші батьки, віддаючи вихователям дітей, почувають себе спокійно і впевнено. Своєрідним досягненням можна назвати те, що і я, як керівник, і всі вихователі садка за цей період уже мають позитивний авторитет в очах батьків. Щодо планів, то скажу що їх дуже багато. Але найголовніше – ми не збираємося зупинятися на досягнутому і будемо продовжувати змінюватися в позитивний бік. Також, я хочу створити у закладі всі умови для того, щоб молоді вихователі мали можливість проявляти індивідуальні здібності. Я хочу повністю відійти від стандартних штампів, які були притаманні дошкільним закладам ще з радянських часів.

– Наше з Вами спілкування вийде у святковому номері газети «Макарівські вісті». А тому Ви маєте можливість передати привітання своєму колективу, мамам, бабусям Ваших нинішніх та майбутніх вихованців.

– Хочу сказати, що у жінок завжди був великий потенціал для здійснення змін. Хочу побажати, всім жінкам не втрачати притаманні нам красу, оригінальність і силу. А також хочу всім нагадати, що Ви мами дошкільнят, а тому не втрачайте можливість ще раз зануритися з головою в дитячий світ, адже це чудова можливість помічати все прекрасне. Закликаю всіх жінок, не навчати дітей життю, а жити разом з ними. І бажаю втілити свої дитячі мрії разом з дітлахами.

– Дякую за спілкування!

– Дякую і Вам за приділений час!

Спілкувався Віталій ГЕДЗ.