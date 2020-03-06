ЧЕРГОВА СЕСІЯ МАКАРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Минулої п’ятниці відбулося засідання чергової 34 сесії Макарівської районної ради VІІ скликання Київської області, яке провів голова районної ради Олександр Гулак за участі свого заступника Олександра Цисаренка.

Окрім депутатського корпусу були присутні і в.о. голови райдержадміністрації, депутат районної ради Ірина Багінська, заступник голови райдержадміністрації Іван Рознай, керівники управлінь, відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації та районної ради, керівники установ і організацій району. Першим виступив перед присутніми голова районної ради Олександр Гулак. Він прозвітував про свою діяльність за 2019 рік. Олександр Олександрович зазначив, що на даний час у районі діє близько 40 цільових програм. Серед них однією із головних є Програма соціальноекономічного та культурного розвитку району. Торік у пріоритеті були медична та освітня галузі. Вони ж залишаються пріоритетними і цього року. Того року проводились заходи з удосконалення закладів загальної середньої освіти та оновлення і доповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів та освітніх установ.

Згідно з програмами розвитку освіти у районі виділялись кошти на поточні ремонти, придбання оргтехніки, спортивного інвентаря, шкільних меблів та іншого. Районною радою ухвалено ряд програм, які спрямовані на забезпечення медичної сфери, покращення медичного обслуговування громадян та забезпечення їх медикаментами.

Розглянуті питання: про звіт Макарівської районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Макарівського району Київської області на 2019 рік; звіт Світлани Шабанової – директора Комунального закладу «Макарівський районний центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії», за 2019 рік; про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради за 2019 рік. Також ухвалені відповідні рішення з питань про внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 565-32-VII «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Макарівської районної ради на 2020 рік», внесення змін до рішення сесії районної ради від 20.12.2019 № 566-32-VII «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради на 2020 рік».

З доповіддю про виконання районного бюджету Макарівського району за 2019 рік виступила начальник фінансового управління райдержадміністрації Світлана Дідківська. Світлана Михайлівна прозвітувала, що того року до загального фонду районного бюджету надійшло 159 млн 897 тис. грн власних і закріплених доходів. Виконання районного бюджету становить 101,1 %. Найбільшу частину надходжень склав податок на доходи, а це трохи більше 156 млн грн. Найбільшими платниками податку стали МЛТ «Аеротехніка» (майже 22 млн грн), ТОВ «Логістік Юніон» (18 млн грн), відділ освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації (11 млн грн), підприємство «Сканія Україна» (8 млн грн). Що стосується видаткової частини: торік сплачено реверсну дотацію до державного бюджету в сумі 16 млн грн; 32 млн 642 тис. грн субвенції передано сільським і селищним радам на утримання дитячих навчальних закладів та закладів культури; на освіту направлено 183 млн грн (з них освітня субвенція становить 96 млн грн, а 63 млн грн – це кошти районного бюджету); на охорону здоров’я направлено 48 млн грн (з них 24 млн грн – це медична субвенція, а 20,5 млн грн – з районного бюджету). По соціальному захисту та соціальному забезпеченню використано за рік 108 млн грн (з них субвенція з державного бюджету становить 94 млн грн, а трохи більше 10 млн грн – це кошти районного бюджету). На культуру витрачено майже 4 млн 392 тис. грн з районного бюджету. А на фізичну культуру та спорт – 818 тис. грн.

Одноголосно депутатами району ухвалено районну Програму підтримки діяльності громадської організації «Спілка учасників бойових дій Макарівщини» на 2020–2022 роки. Депутатським корпусом були ухвалені рішення про призначення Олександра Грисика на посаду директора Андріївського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» терміном на 2 роки, Наталії Коваленко – на посаду директора Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів терміном на 2 роки, Вікторії Чернявки – на посаду директора Маковищанського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» терміном на 6 років. Як зазначив начальник відділу освіти, фізичної культури та спорту Володимир Тарнавський, кандидатів на посаду директора було визначено на конкурсній основі. Депутати одноголосно ухвалили рішення про присвоєння Макарівській дитячо-юнацькій спортивній школі імені Василя Симоненка.

Марина ІЛЬЧЕНКО.