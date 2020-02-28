Тетяна РАСПУТІНА: «НЕ ЖИВІТЬ ЗА ПРАВИЛОМ – «МОЯ ХАТА СКРАЮ», ТОМУ ЩО ПРИ ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ «КРАЙНЬОЇ ХАТИ» НЕ БУВАЄ»

закладів буде проводитися за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». У результаті скорочення державних субвенцій деякі заклади будуть недоотримувати фінансування, тому ухвалено рішення про «оптимізацію» тубдиспансерів і психлікарень. Так як на території нашого району не знаходиться жодного такого закладу, то це нам не загрожує.

Проте, з іншої сторони, як бути хворим із нашого району? Де вони зможуть отримати відповідну медичну допомогу (лікування)? Як все буде відбуватися на практиці? На жаль, поки на ці питання немає відповіді. Стосовно епідситуації щодо туберкульозу в Макарівському районі «М.в.» поспілкувалися з лікаремфтизіатром КП «Макарівська центральна районна лікарня» Макарівської районної ради Тетяною РАСПУТІНОЮ.

– Тетяно Іванівно, розкажіть, будь ласка, про стан захворюваності на туберкульоз у нашому районі?

– Протягом багатьох років стан щодо захворюваності на туберкульоз у Макарівському районі залишається несприятливим. Вже не один рік поспіль ми знаходимося у першій п’ятірці районів Київської області з високими показниками. Так, і в 2019 році у порівнянні з обласним показником захворюваності, що становить 61,5 на 100 тис. населення, в районі він майже в 2 рази більший – 110,5. У порівнянні з 2018 роком в абсолютних числах виявлена вперше рівна кількість хворих 40 чоловік. Але, враховуючи зменшення кількості населення, показник у перерахунку на 100 тис. населення збільшився. У 2018 році він становив 109,4. Серед хворих, у яких вперше виявлено туберкульоз в 2019 році, як і в попередні роки, переважна більшість – це представники соціально незахищених верст населення – 82,5 % (із них безробітні особи працездатного віку – 57,5 %; пенсіонери – 15 %; інші – 10 %). Решта 17,5 % – це хворі, які зловживають алкоголем.

– А які показники захворюваності на відкриту форму туберкульозу та деструктивні форми?

– Високий показник у районі і захворюваності на бацилярні форми туберкульозу. Із 36 випадків захворювання легень виявлено 28 бациловиділювачів, тобто 77,7 % хворих мали відкриту форму туберкульозу. В 2018 році цей показник становив 71,7 %. Дещо знизилась захворюваність на деструктивні форми. Якщо у 2018 році «діра в легенях», як говорять хворі, становила 51,5 % від вперше виявленого туберкульозу, то в 2019 році – 41,7 % (в області – 26,9 %), що свідчить про несвоєчасне, пізнє виявлення хвороби. А це, в свою чергу, має негативні наслідки – складність лікування, що може супроводжуватися втратою працездатності та інвалізацією пацієнтів. Використання в роботі сучасних променевих методів діагностики (КТ, МРТ) покращує

виявлення деструктивних форм туберкульозу та оцінювання результатів лікування.

– Які методики використовуються для своєчасного діагностування туберкульозу?

– Основним компонентом стратегії ВООЗ у боротьбі з туберкульозом є своєчасне виявлення та діагностика випадків туберкульозу мікробіологічними методами. В районі у цьому напрямку працює лабораторія І рівня, де проводиться мікроскопічне дослідження мокротиння хворого на першому етапі обстеження. У подальшому дообстеження проводиться в лабораторіях ІІ рівня КЗ КОР «Київська обласна туберкульозна лікарня № 2» та ІІІ рівня – КНП КОР «Київський обласний фтизіатричний центр», які оснащені сучасним лабораторним обладнанням.

– Чи є випадки захворюваності серед дітей?

– Не менш важливим показником ситуації з туберкульозу є захворювання дітей на туберкульоз. У 2018 році в районі туберкульоз виявлено у двох дітей до 14 років, що становить 31,7 на 100 тис. дитячого населення, та одного підлітка – 118,6 на 100 тис. У 2019 році на туберкульоз захворіли одна дитина та один підліток. Захворюваність у дитини виявлена при до обстеженні після проведення туберкулінодіагностики (реакція Манту), яка являється профілактичним методом виявлення туберкульозу у дітей від 4 до 14 років. Підліток мав контакт з хворим на туберкульоз членом сім’ї, але батьки цей факт приховали і захворювання було виявлено із скаргами на стан його здоров’я вже при зверненні до лікаря.

– Скажіть, будь ласка, чи траплялися випадки асоційованого туберкульозу?

– У 2019 році продовжували виявляти ВІЛ/СНІД асоційований туберкульоз і його показник значно вищий від обласного. Часто зустрічаються випадки, коли пацієнт знає про ВІЛ-інфікування, але тривалий час не звертається до лікарів і не отримує специфічну терапію. Як наслідок, на фоні зниженого імунітету приєднується інша хвороба. І найчастіше це саме туберкульоз в тяжкій формі, що призводить до неефективності лікування і смерті хворого. Показник смертності в районі від туберкульозу та ВІЛ асоційованого туберкульозу перевищує обласний в 3–4 рази.

– Тетяно Іванівно, яким чином проводиться профілактика та виявлення захворювання?

– Профілактика туберкульозу в осередках інфекції здійснюється закладами, що надають первинну медичну допомогу. Потрібно посилити контроль за наданням оздоровчих заходів, відстеження контактних у осередках туберкульозу закладами ПМСД під наглядом районного лікаря-фтизіатра, та лікаря-епідеміолога. Хочу особисто звернутися до хворих, яких спіткала така біда: не наражайте на небезпеку захворіти своїх близьких, приховуючи хворобу, своєчасно обстежуйтесь у сімейних лікарів та у лікаряфтизіатра, адже попередити хворобу легше, чим її лікувати! Важливою складовою оздоровлення й попередження захворювання серед дітей та підлітків з осередків туберкульозу є направлення їх в дитячі оздоровчі заклади. На жаль, торік у районі в санаторіях, підпорядкованих МОЗ України – санаторії «Барвінок» (м. Боярка) та «Косів» (м. Івано-Франківськ) – оздоровлено лише 4 дітей, контактних з хворими на туберкульоз. Програми сфери охорони здоров’я, спрямовані на боротьбу з туберкульозом, не вирішують багатьох інших проблем, з якими стикаються діти, що мають туберкульозну інфекцію, тому на національному і районному рівнях Програми боротьби з туберкульозом мають тісно співпрацювати з іншими

організаціями, які надають послуги охорони здоров’я дітям.

– Розкажіть про ефективність лікування? Чи в достатній мірі фтизіатрична служба забезпечена протитуберкульозними препаратами?

– Забезпечення ефективного лікування призводить до припинення подальшого поширення випадків туберкульозу, попередження інфікування серед здорового населення та виникнення стійких форм інфекції, коли основні хіміопрепарати не діють на мікобактерії туберкульозу. На даний час фтизіатрична служба в достатній кількості забезпечена протитуберкульозними препаратами, що дає можливість забезпечити повноцінне безоплатне лікування хворих. Поповнити ряди тих, хто одужав і повернувся до повноцінного життя, чи збільшити показник смертності – залежить особисто від кожного жителя Макарівщини. Проходьте регулярні профілактичні огляди, тим паче, якщо ви знаєте про контакт з туберкульозним хворим. Своєчасно звертайтесь до сімейних лікарів, коли з’являються ознаки захворювання, виконуйте їх призначення своєчасно, не займайтесь самолікуванням.

– З 1 квітня стартує другий етап медичної реформи, згідно з яким буде «оптимізація» тубдиспансерів. Що можете Ви сказати з цього приводу?

– У даний час держава перебуває в складному періоді проведення реформ, в тому числі і медичної. Не оминули зміни і у фтизіатричній допомозі. Значно скорочуються ліжка в протитуберкульозних закладах і терміни перебування на них хворих. Основне навантаження з виявлення та контрольованого лікування пацієнтів передбачається покласти на сімейних лікарів. Враховуючи епідемічну ситуацію з туберкульозом у районі, насамкінець, хочу звернутись до Макарівської районної ради, до посадових осіб населених пунктів, приватних підприємців, інтелігенції, освітян – до всіх, хто утвердився і міцно стоїть на ногах – з проханням: надавати посильну допомогу в організації профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення хвороби, в залученні хворих на туберкульоз до регулярного, контрольованого лікування, щоб перервати ланцюжок передачі інфекції та інфікування здорового населення. Не живіть за правилом: «моя хата скраю», тому що при епідемії туберкульозу «крайньої хати» не буває.

– Дякую за розмову.

– І Вам спасибі.

Спілкувалася Марина ІЛЬЧЕНКО.