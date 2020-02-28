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Макарівські вісті

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РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Лютий 28, 2020

20 лютого на засіданні, яке провів голова Макарівської районної ради Олександр Гулак, позачергової 33-ї сесії Макарівської районної ради депутати одноголосно підтримали рішення щодо співфінансування інвестиційного проєкту у розмірі 3 млн 637 тис. грн. 

Проєкт під назвою «Капітальний ремонт будівлі Пашківської загальноосвітньої школи I-III ступенів…» набрав 69,09 балів у попередньому конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть бути реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Але, умовою виділення коштів є співфінансування з районного бюджету у розмірі 30 % від загальної суми вартості проекту.

Вітаємо громаду Пашківки!

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