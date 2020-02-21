ЗВІТНО-ВИБОРЧІ ЗБОРИ

У неділю, 9 лютого, відбулися збори ГО «Спілка учасників бойових дій Макарівщини». На зборах було переобрано головою Спілки Сергія Прокопчука, секретарем Спілки Галина Бондарєву.

Затверджено про-граму заходів на 2020 р., переобрано членів ревізійної комісії. Заслухано звіт діяльності Спілки в 2019 р. та роз-глянуто інші робочі питання. Збори розпочалися з вшанування пам’яті Сергія Сухенка з Мотижина (загинув 9 лютого 2015 р.) та Олександра Кравченка з Королівки (загинув 12 лютого 2015 р.).

На збори завітали представники Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України й Бородянсь-кого Центру психологічно-соціальної до-помоги населенню, начальник управління соціального захисту населення Макарівської райдержадміністрації Григорій Невмержицький, військовий комісар Макарівського РВК Сергій Єфремов, директор Макарівського районного історико-краєзнавчого музею Віталій Гедз. Збори пройшли плідно, було розглянуто багато нагальних питань. Вирішення окре-мих взято на контроль головою Спілки.