ЗАСІДАННЯ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ

15 лютого, у День вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав, у Макарівському районному Будинку культури відбулося звітно-виборче засідання Макарівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

У ході засідання голова районної організації Олександр Безугленко прозвітував про виконану роботу протягом 2019 року. Були обговорені питання підтримки та захисту воїнів-інтернаціоналістів і їх родин, загиблих військовослужбовців під час радянсько-афганської війни. Також, на порядку денному обговорювалися питання переобрання керівного складу організації. Олександр Безугленко був повторно обраний на посаду голови районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), за-ступником голови організації обрано Валентина Кравченка.