РІДНА МОВА – ТО ДОЛЯ НАРОДУ

Це свято ввійшло в календар у 1996 році, а в Україні з 21 лютого 2000 року. Його проголосили на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО й обрали гасло «Мови – це важливо!».

День рідної мови має сприяти різноманітності світу і стимулю-вати вивчення іноземних мов у різних країнах, оскільки ЮНЕСКО виступає за зближення культур, їх активну взаємодію, зокрема в мовних питаннях, адже саме мови є важливим інструментом розвитку духовної спадщини Планети. Історія свята має трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші (Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко при-душила демонстрацію людей, які виражали протести проти урядової заборони на використання в країні рідної – бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає День полеглих за рідну мову. Українська мова сьогодні є рідною майже для 50 мільйонів осіб. Відповідно до статті 10 Конституції України вона є держав-ною мовою в Україні. Держава забезпечує її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території країни. Сотні років поневолення і переслідування нашої рідної мови зробили «чорну справу». Тому нам із вами належить відроджувати велич і багатство української мови, плекати рідне слово щодня і по-всякчас, а не лише в день рідної мови… Для кожного народу своя мова – найкраща, але ніхто не буде заперечувати, що українська мова за милозвучністю і співучістю – одна з найкращих. Ще в 1928 році в Парижі на конкурсі мов визнали, що українська, італійська та французька мови – наймилозвучніші. Наша мова оспівана поетами. Українською мовою писали свої твори Тарас Шевченко і Леся Українка, Маруся Чурай і Володимир Сосюра, Павло Тичина і Максим Рильський. Рідною мовою незрівнянно пишуть свої твори й сучасні відомі письменники та поети – Ліна Костенко і Ганна Чубач, Дмитро Білоус і Микола Луків.

Прислухаймось до поради Максима Рильського:

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову,

Пильно й ненастанно

Політь бур’ян

Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хай і живе своїм живим життям.

Тож запрошуємо наших читачів відвідати інформаційно-пізнавальну презентацію «Мова – душа народу», де ви познайомитесь з кращими книжковими надбаннями з української мови, довідниками і словниками, які допомагають зробити нашу мову яскравішою, дотепнішою та цікавішою.

Лариса КОВАЛЬ,

завідувачка районної бібліотеки для дітей.