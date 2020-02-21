НАВІКИ БЕРЕЖІТЬ БЛИЗЬКИХ

Найпершою святинею для кожної людини є родина. Адже ми по-справжньому щасливі лише в сім’ї, серед рідних, друзів, коли всі здорові й веселі, коли в оселі панує мир і злагода. Родина – це основа основ і для кожної людини, і для кожної держави. У п’ятницю, 14 лютого, цікаво, нетрадиційно, насичено і небуденно пройшло в ДНЗ «Весел-ка» (с. Калинівка) родинне свято.

Вихователі групи «Метелик», Юлія Миколаївна Шевченко та Юлія Петрівна Шевченко, за активної допомоги помічника вихователя Катерини Ямнюк, разом зі своїми вихо-ванцями підготували цікаву святкову програму, яка не залишила байдужими всіх присутніх. Юні таланти порадували всіх чудовими номерами, які вразили своєю майстерністю та художнім смаком. Дітки подарували присутнім незабутні хвилини щастя та радості у чудових піснях і танцювальних номерах. Позитивні емоції, гарний настрій, заряд енергії отримали усі учасники святкового дійства, адже свято проходило в атмосфері гостинності та ро-динного затишку. Атмосфера заходу була наповнена щирими, яскравими емоціями радості спілкування у родинно-му колі великої, нашої «ВЕСЕЛКОВОЇ» родини. До святкового дійства долучилися всі: хлопчики групи «Казка» розвеселили присутніх гумористичним таночком «Бабусі – веселусі», діти групи «Берізка» дзвінко заспівали душевну пісню про сім’ю, вихованці групи «Сонечко», як справжні ерудити, з легкістю відгадували поставлені «Вовчиком» за-вдання, малеча, з груп «Капітошка» та «Зайченя-та» навчили всіх веселої гри «Чарівний клубок».

Свято пройшло на одному диханні, збли-зило й об’єднало всіх присутніх вихованців груп дитячого садка в одну велику дошкільну родину. На останок організатори свята побажали аби місточок доброти та любові в родинному колі завжди був міцним.

БУДЕ ЖИТИ СІМ’Я – БУДЕ ЖИТИ

І ПРОЦВІТАТИ УКРАЇНА!

Родина – це таке маленьке слово,

А скільки ж в ньому сенсу, доброти.

Це – мами перша колискова,

Це – батьків прояв теплоти.

Це все. Що може бути краще

За рідних і дорогих людей?

Не покидай ти їх нізащо,

Бо це все рідне, це твоє.

Родина – це не просто термін,

Який у словнику знайдеш.

Родина – тихий серця шепіт,

З яким ти по життю ідеш.

Нехай усе біжить, минає,

Та ти не будеш в самоті.

Родина – щось насправді справжнє

З того, що маєш у житті!

Катерина ВЕРБИЦЬКА,

завідуюча ДНЗ «Веселка».