НАРЕШТІ ПРИБЕРУТЬ ЛІСИ МАКАРІВЩИНИ І ВОНА ПЕРЕСТАНЕ БУТИ СТИХІЙНИМ СМІТТЄЗВАЛИЩЕМ

Процес щодо вирішення сміттєвого колапсу в районі нарешті зрушив з мертвої точки. І рушійною силою в цій, як виявилось довготривалій проблемі став народний депутат України Олег Дунда. Машини курсують та вивозять сміття на полігон Фастова, іде підготовка по збо-ру сміття в селах Макарівщини, встановлюються контейнери та розпочато роз’яснювальну роботу щодо необхідності обов’язкового сортування сміття та побутових відходів.

Все почалось тиждень тому. Минулого четверга в Макарові відбулась зустріч і знайомство народного депутата України Олега Дунди з головами сільських та селищних рад Макарівського району. Доволі непросте та емоційне знайомство. Саме перед зустріччю, Олег Андрійович відвідав кілька населених пунктів району, зробив та роздрукував фото стихійних сміттєзвалищ. Під час самої зустрічі продемонстрував фото та відео присутнім і розпочав запитувати голів, чому вони не володіють ситуацію та не вирішують сміттєвий колапс населених пунктів, де вони обрані головами? Зустріч пройшла в досить напруженій атмосфері. Голови ділились своїм досвідом вирішення проблем зі сміттям: одні сортують частину сміття, а іншу частину накопичують на спеціальних майданчиках; хтось і взагалі самоусунувся від вирішення цього питання, чекаючи – чим закінчиться ситуація навколо сміттєзвалища біля Наливайківки.

Після зустрічі з головами сільських та селищних рад Олег Дунда підбив підсумки, написавши пост на своїй fb-сторінці:

«Побував і у Макарові, де провів зустріч з сільськими, селищними головами та керівництвом району. Правда привід для зустрічі сумний – це відома всім проблема зі сміттєзвалищем. Перед цією зустріччю об’їздили з помічниками всю Макарівщину, були в лісосмугах під Кодрою, Борівкою, Великим Карашином. Таких «мальовничих красот» ще треба пошукати, можемо за рівнем сміття змагатись зі Львовом. Нащо вирішувати проблеми з вивозом сміття та полігонами коли на Макарівщині ще є ліси, які можна засмічувати і робити вигляд, що то не ми?

Не відмовляюсь, що є і досить непогані приклади сіл, де голови самотужки вирішують проблему сміття та переймаються чистотою, як приклад – Андріївка, Ніжиловичі (також особисто мав нагоду спостерігати), але, на жаль, ці приклади є винятком.

Розмова в Макарові видалась дуже напруженою. Домовились зустрітись наступного тижня. Голови, хто дійсно хоче вирішити проблему зі сміттям, сформують пропозиції з питань, які треба вирішити вже завтра: по-перше, як організувати в короткі терміни вивіз сміття з сіл для зняття напруги; по-друге, розблокувати діяльність сміттєзвалища біля Наливайківки; потретє, почати вже привчатись до сортування сміття для його переробки, а не просто завалення гектарів родючої землі сміттєвими відходами. Маю надію, що більшість присутніх поставились з розумінням до мого обурення, і замість того, щоб розповідати про менталітет та культуру і звинувачувати всіх навколо (як виявилось – деяким головам люди не такі, от так не пощастило), а себе вважати «елітою та шанованими людьми» Макарівщини, ми всі просто почнемо працювати.

Проблема є, вона сама не вирішиться і особисто я не збираюсь спостерігати, як Макарівщина перетворюється на смітник. Можливо помиляюсь і наводити лад в питанні сміття немає потреби? Я всіх з радістю вислухаю».

Нагадаємо, 6-й Апеляційний адміністративний суд 4 лютого 2020 р. залишив рішення Київського окружного адміністративного суду від 11 листопада 2019 р. по справі 320/1494/19 в силі. Діяльність сміттєзвалища на території Наливайківської сільської ради припинено. Рішення суду набрало законної сили. Наразі, на прохання Макарівського селищного голови між КП «Макарів ВУЖКГ» та комунальним підприємством м. Фастів укладено короткострокову угоду, згідно з якою, макарівське сміття тимчасово приймає фастівський полігон.

У понеділок знову відбулась зустріч з народним депутатом, але вже у Києві. Розмова пройшла спокійно. На зустрічі був присутній юрист Олександр Степаненко, якого залучив Олег Андрійович. Він надав вичерпну інформацію стосовно вирішення ситуації юридичним шляхом, котра склалась навколо сміттєзвалища в с. Наливайківка.

За результатами засідання, Олег Дунда написав пост:

«Провів зустріч з очільниками Макарівщини, які мали бажання долучитись до вирішення проблеми сміттєзвалища. Поговорили спокійно, виважено і досить конструктивно, залишивши емоції за дверима. За основу були взяті два можливі шляхи вирішення сміттєвого колапсу, що були підтримані і селищним головою Вадимом Токарем, і заступником голови Макарівської РДА Іваном Рознаєм, головою райради Олександром Гулаком і присутніми головами сіл району.

Ухвалили рішення, що до кінця тижня вони спільно попрацюють над цим питанням та запропонують найбільш прийнятний варіант, який допоможе Макарівщині налагодити відновлення роботи полігону в законний спосіб і у відповідності до виконання рішення суду. Виявилось, що проблема не така вже й страшна, якщо мати бажання її вирішувати і не тримати більше 30 000 жителів Макарівщини в заручниках.

Продовжимо в п’ятницю. До речі, вже є велика кількість бажаючих допомогти та підтримати Макарівський район, як приклад, телефонували з Обухова та повідомили, що також можуть допомогти із вивезенням сміття».

Вже наступного дня, 18 лютого у залі засідань райдержадміністрації відбулась чергова зустріч сільських та селищних голів з помічником народного депутата Олега Дунди Мариною Чабановою. Під час зустрічі присутні обговорили алгоритм виходу зі складної ситуації – в найближчий час встановити в усіх населених пунктах спеціальні контейнери для роздільного збору сміття (скло, папір, пластик, метал) – це зменшить обсяги твердих побутових відходів; організувати логістику вивозу роздільного сміття; укласти угоди з підприємствами, що займаються збором вторинної сировини.

19 лютого відбулась поїздка голів сільських рад на підприємство ПП «Обухівміськвторресурси», яке працює ще з 2002 р. м. Обухів. Дане підприємство займається сортуванням та переробкою сміття.

Про поїздку нам розповіла Марина Чабанова:

«Наша делегація залишилась в захваті від поїздки на це підприємство. Побачили на власні очі, як працюють на цьому заводі зі сміттям, яким чином відбувається сортування сміття в містах та селах, в кожному випадку є свої особливості. На території підприємства практично немає запаху, який ми звикли відчувати на звичайних сміттєзвалищах. Підприємство використовує, так звані, прес-контейнери (прес-компактори), що дозволяє на невеликих майданчиках з допомогою преса стискувати сортоване сміття. Дану практику хотілося б перейняти й нам та використати в нашому районі. Для початку це може бути сортування сміття в кожному селі, а в подальшому – і побудова схожого підприємства. Це питання для роздумів та обговорень на рівні району».

Також, в п’ятницю, 21 лютого має відбутись чергова зустріч з вирішення даного питання.

Максим КРАВЧЕНЯ.