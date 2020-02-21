ЧИ ВИКОНУЮТЬ ЗАКОН У ВАШОМУ СЕЛІ?

Щодо закритих водойм та вільного доступу до них… До 21 лютого поточного року мали бути демонтовані всі огорожі, що обмежують доступ до водойм громадян, цього вимагає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» від 29.10.2019 року №233-IX, який набув чинності 21 листопада 2019 року.

Процедурно це має виглядати так: огорожу, яка перешкоджає доступу до моря, річки, озера тощо, має демонтувати власник огорожі протягом 10 днів після отримання письмової вимоги від органу місцевого самоврядування. В іншому разі огорожу приберуть, а власник має відшкодувати витрати. Якщо власника огорожі не вдасться встановити, то оплачуватиме роботи та сторона, хто користується земельною ділянкою. Відповідно до Закону обмеження будь-яким способом безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя, крім випадків, передбачених законом, тягне за собою накладання штрафу на громадян від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400– 6800 грн) і на посадових осіб – від 400 до 700 таких мінімумів (6800–11900 грн). Також самовільне блокування доступу до водойми є підставою для припинення права користування землями на узбережжі.

Конституція України визначає водні ресурси власністю народу, а Водний кодекс декларує безкоштовне користування водоймами. Новий закон запровадив юридичну відповідальність за порушення цих статей. Важливим також є те, що Закон передбачає зміни, згідно з якими контроль за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Чи справді виконуватиметься закон саме в Макарівському районі – спостерігатимемо разом найближчим часом. Закликаємо читачів інформувати редакцію, в яких селах обмежений доступ громадян до водойм. Будемо робити таких орендарів популярними (і відповідні місцеві ради також, оскільки тепер у них достатньо важелів впливу), публікуватимемо фото огороджених водойм та вимагатимемо від орендарів та місцевих рад неухильного дотримання закону – демонтажу огорож та сплати штрафів. Слідкуйте за публікаціями в наступних номерах газети. Також хочемо отримувати коментарі та пояснення від сільських рад, там, де доступ до водойм громадянам і досі обмежено… Чому так?! І які конкретні кроки були зроблені у напрямку забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів як того вимагає Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування»? Далі буде ….