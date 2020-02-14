ЗИМОВА ШКОЛА ДЛЯ «КАНОНІРІВ»

6–9 лютого в Києві проходила зимова школа Центрального представництва кіокушин-кан карате України. Макарів гідно представляли 30 спортсменів із спортивного клубу «Арсенал». Зранку і до вечора, в спортивному залі санаторію «Хвиля» лунало гучне «киай».

У перервах між тренуваннями спортсмени відновлювали сили в басейні і сауні. Навчальний процес був спланований на максимально ефективне досягнення необхідного результату. Окрему увагу було приділено технічним елементам, зокрема правильності виконання удару мае-гері і базовим стійкам. Фінальним акордом зимової школи став іспит на майстерність – кю тест. Це випробування сили і духу. Своєрідний звіт за місяці тренувань і особистого зростання в оволодінні техніки карате. Всі наші земляки успішно пройшли кю тест. Щиро вітаємо наших спортсменів і побажаємо нових досягнень та міцного здоров’я.

СК «Арсенал».